Bei der Euro Moto in Brünn hagelte es Strafzettel von 100 bis 1000 Euro

Nach den Rennen der Euro Moto, früher IDM, werden bei SPEEDWEEK.com regelmäßig die Strafzettel und Entscheidungen der Rennkommissare des vorangegangenen Rennens aufgelistet. Erstmals tauchte auf der Liste nach dem Euro Moto Wochenende in Brünn Superbike-Pilot Markus Reiterberger in der Tabelle auf. Der Bayer war zu der obligatorischen Fahrerbesprechung, die vor jeder Veranstaltung stattfindet, nicht erschienen und hatte sich auch nicht vorher abgemeldet. Das bedeutete 100 Euro Strafe auf das Konto des Deutschen Motor Sport Bunds DMSB überweisen und beim Renndirektor vorreiten.

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Gleiches Vergehen und gleiche Strafe ging auch an Supersport-Pilot Filip Kukic raus. Dritter im Bunde war ebenfalls aus der Euro Moto Supersport Jindrich Skopek. Damit waren die nächsten 100 Euro und ebenfalls ein Gespräch mit dem Renndirektor fällig. Sonderlich angesagt schien die Fahrerbesprechung in Brünn bei den Supersportlern nicht gewesen zu sein. Auch Patrik Sedlak reihte sich bei den Schulschwänzern ein. Nochmal 100 Euro für die DMSB-Kasse.

In Sachen Fehlen bei der Fahrerbesprechung in Brünn ließen sich auch die Herren aus der Euro Moto Sportbike nicht lumpen. Es fehlten Ty Henriksen, Lucas Persson Sorensen und Lorenzo Fellon. Alle anderen Teilnehmer aller Klassen waren brav erschienen.

Problem mit Reifensticker und Gewicht

Nach dem ersten Qualifying wurde diese Session für Gastfahrerin Patrycja Sowa gestrichen. Sie und ihr Motorrad waren beim Wiegen unangenehm aufgefallen. Nach dem aktuellen Reglement müssten die Triumph plus Fahrerin 239 Kilogramm wiegen. In Sowas Fall zeigte die Waage nur 231 Kilogramm an, also acht zu wenig. Einen Verweis gab es für Gastfahrerin Karolina Danak. Ausfahrt Boxengasse heißt es runter vom Gas, damit die dort positionierten Kommissare bei allen ausfahrenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern die verpflichtenden Reifen-Sticker kontrollieren können. Danak war zwei Mal an den Kommissaren vorbeigedüst. Dieses Mal kam sie noch mit einer Rüge davon. Eine weitere schnelle Fahrt vorbei an den Kontrolleuren hätte eine doppelte Long Lap für das nachfolgende Rennen bedeutet.

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Böser Schnitzer

Eine Strafe umgehen wollte nach der Steward-Entscheidung Nummer 10 der Euro Moto Sportbike-Pilot Micky Winkler. Die Reifensticker sind in jedem Training und jedem Rennen Pflicht. Gerne werde diese schon mal im Eifer des Gefechts vergessen. In Winklers Fall wurden die Sticker erst nach der schwarz-weiß karierten Flagge angebracht. Der Fahrer hielt auf der Outlap an und ein Teammitglied mit einer Media-Weste rauschte mit den Stickern an und brachte diese an Vorder- und Hinterreifen an. Anschließend setzte Winkler seine Fahrt Richtung Parc fermé fort. Dort erwartete ihn dann die Strafe in Form einer doppelten Long Lap im nächsten Rennen. Der kleine Zwischenstopp von Winkler war auf den Videos der Strecken-Kommissare in voller Pracht zu bewundern. Obendrauf kam noch die Disqualifikation und ein Bericht an den DSMB ging ebenfalls raus. Von dort wird dann wohl demnächst eher unerfreuliche Post kommen.

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Doch es kam noch Dicker. Denn der Komplize, der mit der Media-Weste und den Reifen-Stickern zur Stelle war, war Superbike-Pilot Christoph Beinlich. Der durfte dann satte 1000 Euro Strafe an den DMSB überweisen.

Der Rest vom Fest

Harmlos fiel dagegen die weitere Strafe für Patrycja Sowa aus. Nach acht Kilogramm Untergewicht kam die Disqualifikation für Rennen 2 obendrauf. Denn auf die Euro Moto Reifensticker hatte sie bei ihrem damit kurzen Gastauftritt gleich ganz verzichtet.

Verwarnungen gab es noch für Sandy Schoder und Christian Schütz aus dem Twin Cup, Max Zachmann und Friedrich Benzinger aus dem Pro Superstock 1000 Cup, Lorenz Fillin, Immanuel Jadem, Dhondt Tiago, Viktor Cech, Ole Säuberlich und Fabian Beitscheck aus dem ADAC Junior Cup. Felix Kauertz, Timo Sous und Ben Kugler waren aus dem Kawasaki Cup dabei.

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In der Euro Moto Sportbike erwischte es Daniel Turecek, Mika Siebdrath, Karolina Danak und Max Stauffer. Mika Siebdrath bekam später noch eine 75 Euro Strafe wegen einer Geschwindigkeitsübertretung in der Boxengasse. In der Euro Moto Supersport erhielt Jindrich Skopek eine doppelte Long Lap wegen eines Problems mit dem Reifen-Sticker in Rennen 1. Eine Verwarnung gab es für Filip Kukic. Der hatte die schwarz-weiß karierte Flagge gleich zweimal zu Gesicht bekommen, nachdem er eine Runde zu viel gefahren war.

In der Euro Moto Superbike fabrizierte Milan Merckelbagh einen Frühstart und musste dafür in Rennen 1 zwei Strafrunden drehen.