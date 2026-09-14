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Bitter: Quartararo (Yamaha) musste mit noch weniger Motorleistung fahren

Fabio Quartararo hatte im MotoGP-Grand-Prix in Misano mit einem lästigen Problem zu kämpfen. Weil seine Yamaha so viel Treibstoff verbrauchte, musste er die Power reduzieren. Der Franzose war ratlos.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Fabio Quartararo konnte Brad Binder hinter sich lassen
Fabio Quartararo konnte Brad Binder hinter sich lassen
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo konnte Brad Binder hinter sich lassen
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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TV-Programm

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Im MotoGP-Sprint in Misano rollte Yamaha-Pilot Fabio Quartararo mit knapp 25 Sekunden Rückstand als Letzter über die Ziellinie. Im Grand Prix am Sonntag konnte es also nur noch besser werden. Aufgrund einer Grid-Strafe gegen Johann Zarco (LCR Honda) ging es für Quartararo in der Startaufstellung um eine Position nach vorn. Somit durfte er von Position 12 ins Rennen über 27 Runden starten.

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Direkt nach dem Start konnte Quartararo seine Position halten. Danach fuhr er in der Mitte des Feldes ein unauffälliges Rennen, zeitweise lag er sogar auf Platz 9. Die Ziellinie überquerte der Weltmeister von 2021 auf Rang 10 – 23 Sekunden hinter Sieger Marc Marquez (Ducati).

«Ich war nicht so weit weg von den Top-6. Wir hatten aber während des Rennens viele Probleme mit dem Treibstoffverbrauch. Ich weiß nicht warum. Auf meinem Dashboard blinkte es nur noch, es war verrückt. Deshalb war ich etwas verloren», erklärte der Franzose seine Situation. «Ich glaube aber, dass wir das Maximum herausgeholt und das bestmögliche Resultat erzielt haben.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in San Marino
Willkommen zum Rennen in San Marino
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
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Foto: Gold & Goose
Alex Márquez und Jorge Martin
Alex Márquez und Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
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Luca Marini
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Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
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Enea Bastianini
Enea Bastianini
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Jorge Martin
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Marc Márquez
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Pedro Acosta und Alex Márquez
Pedro Acosta und Alex Márquez
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Fabio Di Gannantonio
Fabio Di Gannantonio
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Raul Fernandez
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Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
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Sieger Marc Márquez
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Alex Márquez, Marc Márquez, Pedro Acosta
Alex Márquez, Marc Márquez, Pedro Acosta
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Sieger Marc Márquez
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Willkommen zum Rennen in San Marino
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Quartararo: «Ich war sehr viel im roten Bereich»

Quartararo ging dann in der Medienrunde näher auf die Probleme mit dem Treibstoffverbrauch ein. «Wir können dann nicht die gesamte Leistung einsetzen, die wir haben. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte große Probleme. Ich war sehr viel im roten Bereich. Ich habe von Beginn an weniger Power genutzt, als wir zur Verfügung haben. Deshalb war ich auf den Geraden sehr langsam», so der 27-Jährige. Musste er deshalb mehr pushen, um mithalten zu können? «Ich habe beim Bike drei Mappings zur Verfügung: Mit Mapping 1 ist das Motorrad am schnellsten. Nummer 2 liegt in der Mitte und 3 liefert am wenigsten Power. Die meisten Runden bin ich mit Mapping 3 gefahren, womit ich etwas unter unserem Potenzial lag. Ich bin damit aber sogar Runden um die 1:31,7 oder 1:31,8 min gefahren – also war ich nicht so langsam.»

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Als er auf Mapping 3 wechselte – sind dann die roten Lichter auf dem Dashboard verschwunden? «Nein, diese sind geblieben. Wenn es Rot leuchtet, dann kann es sein, dass du das Rennen nicht beenden kannst», gab Quartararo zu verstehen. «Es hätte also sein können, dass ich mit leerem Tank in die Box fahren hätte müssen. Ich hätte nicht erwartet, dass wir hier so große Schwierigkeiten haben, weil es normalerweise keine Strecke ist, wo wir so große Probleme haben. Österreich wird aber sehr schwer für uns. Wir müssen verstehen, weshalb unser Motorrad einen so hohen Benzinverbrauch hat.»

Viel Zeit zur Problembehebung bleibt der Yamaha-Crew nicht, denn an diesem Wochenende geht es bereits mit dem Österreich-GP auf dem Red Bull Ring weiter. Dort erlebten die vier Yamaha-Piloten letztes Jahr ein sportliches Desaster – damals war noch die M1 mit Reihenvierzylinder im Einsatz.

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Zeit

Bestzeit

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01

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

93

27

41:13,013

1:31,069

37

02

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

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BK8 Gresini Racing MotoGP

73

27

+0,657

1:30,995

25

03

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

27

+2,326

1:30,966

20

04

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

27

+6,027

1:30,936

15

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

27

+14,021

1:31,228

18

06

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

27

+18,252

1:31,550

13

07

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

27

+20,581

1:31,677

15

08

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

27

+20,858

1:31,258

8

09

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Luca Marini

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Luca Marini

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Honda HRC Castrol

10

27

+22,911

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Fabio Quartararo

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