Euro Moto Hockenheim: Der Plan am Sonntag – letzte Chance auf Punkte

Die ehemalige IDM, seit diesem Jahr unter dem Namen Euro Moto am Start, ist am letzten Renntag ihres letzten Rennwochenendes angekommen. Wer verabschiedet sich mit einem Sieg oder gar Titel in die Winterpause?

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Was passiert bei einem Abbruch?

Sollte ein Rennen mit der roten Flagge abgebrochen werden, kommen verschiedene Szenarien infrage. Im Falle einer Rennunterbrechung, wenn weniger als drei Runden absolviert wurden, gilt für den Neustart folgende Renndistanz, zuzüglich Einführungs- und Aufwärmrunde(n). Euro Moto Superbike 12 Runden, Euro Moto Supersport 10 Runden, Euro Moto Sportbike 8 Runden. Im Falle einer Rennunterbrechung, bei der drei oder mehr, aber weniger als 2/3 der Runden absolviert wurden, beträgt die Renndistanz für den Neustart die verbleibende Renndistanz abzüglich 3 Runden, die der Führende bereits zurückgelegt hat, wobei die Mindestrenndistanz fünf Runden beträgt (zuzüglich Orientierungs- und/oder Aufwärmrunde(n)).

Noch mehr Hockenheimring

03. – 04.10.2026 ADAC Rae Weekend

09. – 11.10.2026 DTM

16. – 18.10.2026 E4 Testival & E-Competition

23. – 25.10.2026 DMV 1000 km Super Touring & GT

21.11.2026 Ring Running Series

Wer schon Ideen für Weihnachtsgeschenke sammelt, kann im Shop des Hockenheimrings fündig werden. Es gibt Geschenk-Gutscheine für ein Race&Roll Fahrerlebnis, Renntaxi, Touristenfahrten, Insider Tour und den Ticketshop.

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Mal wieder Heiraten

Nach dem Trauzimmer direkt neben der Start-Ziel-Geraden des Nürburgrings kann jetzt auch am Hockenheimring geheiratet werden. «Mitten auf der Strecke, zwischen Kurven und Tribünen, beginnt ein Hochzeitstag, der alles andere als gewöhnlich ist», verspricht der Streckenbetreiber. «Die Hochzeitsfeier startet mit einer privaten Foto-Tour an den legendären Spots der Rennstrecke, begleitet von Trauzeugen und einem Fotografen. Währenddessen entdecken die Gäste die Rennstrecke bei einer geführten Tour durch Boxengasse, Tribünen und Motodrom – Orte, die sonst nur Motorsportprofis vorbehalten sind.»

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen

Der Stream

Es gibt viel zu sehen am letzten Renntag der Saison. Bei Redaktionsleiter Stephan Kraus von Radio Viktoria, die über YouTube wieder der kostenlose Live-Stream anbieten, stieg schon vor dem Rennwochenende der Puls. «Ich bin so gespannt, wer am Ende die Meistertitel holt», verriet er. Zusätzlich gibt es wie immer das kostenlose Live-Timing von Anbieter Bike-Promotion und im Anschluss ebenfalls kostenlos der Blick auf die offiziellen Ergebnisse.

Die Sendezeiten

11:15 Uhr – Welcome Moderation 11:20 Uhr – Euro Moto Superbike Rennen 1 (race start 11:30 Uhr) 12:10 Uhr – Euro Moto Sportbike Rennen 2 (race start 12:20 Uhr) 13:00 Uhr – Kawasaki ZX-4RR Cup Rennen 2 (race start 13:05 Uhr) 14:25 Uhr – Kawasaki ZX-6R Cup Rennen 2 (race start 14:30 Uhr) 15:10 Uhr – Pro Superstock 1000 Cup Rennen 2 (race start 15:15 Uhr) 15:55 Uhr – Euro Moto Supersport Rennen 2 (race start 16:05 Uhr) 16:50 Uhr – Euro Moto Superbike Rennen 2 (race start 17:00 Uhr)

Das Wetter

In Hockenheim scheint am Tag die Sonne bei Temperaturen von 11 bis 30°C. Nachts ist es eher klar als bewölkt bei Tiefstwerten von 17°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 9 und 20 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)

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Der Zeitplan für Sonntag den, 27.09.2026