Motorrad-WM-Legende Mattia Pasini debütiert in Mugello in BOSS GP Series

Nach dem Ende seiner fahrerischen Karriere in der Motorradweltmeisterschaft bleibt Mattia Pasini auf den Rennstrecken dieser Welt unterwegs. So wird der 41-jährige Italiener am kommenden Wochenende auf dem malerischen Kurs von Mugello in der BOSS GP Series debütieren und am Steuer eines der leistungsstärksten Formelfahrzeuge Platz nehmen.

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Pasini wird in der Toskana einen Dallara GP2/11 steuern, der zwischen 2011 und 2017 in der GP2 (der heutigen Formel 2) eingesetzt wurde. Der 4 Liter Mecachrome V8-Saugmotor entwickelt in dem Formelfahrzeug rund 612 PS und eine infernalische Soundkulisse. Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 330 km/h sind mit dem Fahrzeug aus der höchsten Nachwuchsformelserie unterhalb der Formel 1 möglich gewesen.

Mattia Pasini, der mit Formel-1-Senkrechtstarter und -Tabellenführer Kimi Antonelli befreundet ist, wird für Nardi Compressori Racing an den Start gehen. Pasini absolvierte zudem bereits einen Test am Steuer des giftigen Formelfahrzeugs.

Mattia Pasini gemeinsam mit Formel-1-Tabellenführer Kimi Antonelli Foto: BOSS GP Mattia Pasini gemeinsam mit Formel-1-Tabellenführer Kimi Antonelli © BOSS GP

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Was ist die BOSS GP Series?

BOSS steht für Big Open Single Seaters, also leistungsstarke Formelfahrzeuge. Das Feld in der BOSS GP Series setzt sich aus ehemaligen Formel-1-, GP2-, Formel-2- oder Formel-Renault-Fahrzeugen zusammen. Rund 20 der Fahrzeuge werden größtenteils von Gentlemanpiloten gefahren. Die deutsche Rennamazone Sophia Flörsch absolvierte im Vorjahr in Misano einen Gaststart in der Serie und rammte die Konkurrenz dort unangespitzt in den Boden. Deutsche Rennsportfans kennen die BOSS GP Series von ihren Gastspielen in Hockenheim und auf dem Nürburgring, aber auch auf dem Red Bull Ring in der Steiermark richtete die Serie bereits Gastspiele aus.

Rückkehr von Mattia Pasini in den Automobilsport

Für Mattia Pasini wird der Start in der BOSS GP Series die Rückkehr in den Automobilsport sein. Bereits 2021 nahm der Pilot aus Riccione bereits an der europäischen Le Mans Serie ELMS - einer Unterkategorie der Langstreckenweltmeisterschaft FIA WEC - teil und steuerte dort einen LMP3-Prototypen für die polnische InterEuropol-Mannschaft, die als eine der besten Mannschaft im weltweiten Prototypensport gilt.

Die Saison 2021 schloss Pasini auf dem siebten Platz in der LMP3-Gesamtwertung ab. Mit dem heutigen BMW-Werksfahrer Ugo de Wilde aus Belgien und dem deutschen Gentlemanpiloten Martin Hippe konnte Pasini auf der Highspeedbahn im im norditalienischen Monza mit Rang drei das Podest besteigen.

Zwischen 2004 und 2025 war Pasini in der Motorradweltmeisterschaft unterwegs. In 250 GP-Rennen konnte er zwölf Siege einfahren. Dabei ging er zwischen 2008 und 2025 an der mittleren Klasse teil, zunächst der 250cc-Klasse, die 2010 in die Moto2 umgewandelt wurde. 2012 hatte er zudem ein einjähriges Intermezzo in der MotoGP, als er auf einer ART des Speed-Master-Teams 14 Rennen bestritt und immerhin 13 Punkte holte.

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Vom 2. - 4. Oktober wird die BOSS GP Series in Mugello im Rahmen des Gran Premio Storico d´Italia - dem historischen italienischen GP - antreten. Am Samstag um 12:25 Uhr sowie am Sonntag um 12:12 Uhr wird die spektakuläre Rennserie je ein 22-minütiges Rennen auf dem atemberaubenden Kurs in der Toskana bestreiten.