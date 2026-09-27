Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Albert Arenas: WM-Titel zum Greifen nah, Zukunft weiter offen

Albert Arenas baute seinen Vorsprung auf Valentin Debise am Samstag in Cremona aus. Während der Supersport-Titel näher rückt, sucht der Yamaha-Pilot für 2027 noch einen Platz in der Superbike-WM.

Superbike WM

Wohin führt der Weg von Albert Arenas?
Wohin führt der Weg von Albert Arenas?
Foto: Gold & Goose
Wohin führt der Weg von Albert Arenas?
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Albert Arenas kam im vergangenen Winter aus der Moto2-WM in die Supersport-WM und fand sich auf der Yamaha R9 sofort zurecht. Mit starken Leistungen und Konstanz setzte er sich an die Spitze der Meisterschaft. Im ersten Rennen von Cremona belegte der Spanier Platz 2 und machte weitere Punkte auf seinen WM-Rivalen Valentin Debise auf der ZX Moto gut. Der Titel rückt näher – wie es danach weitergeht, weiß Arenas noch nicht.

Werbung

Werbung

«Gute Frage, was nächstes Jahr passiert», sagte Arenas, als er von SPEEDWEEK.com auf seine Zukunft angesprochen wurde. Vorerst möchte er sich von der Suche nach einem Platz für 2027 nicht vom Titelkampf ablenken lassen: «Der Gewinn der Meisterschaft rückt näher. Mein Fokus muss komplett darauf liegen. Von außen sieht es vielleicht leicht aus, doch das ist es nicht. Wir sind voll konzentriert.»

Arenas will mit Yamaha in die Superbike-WM

Sein sportliches Ziel für die kommende Saison ist dagegen klar. Er will den Schritt in die nächsthöhere Kategorie meistern. «Mein Ziel ist es, dass ich mich weiterentwickle. Und das bedeutet, dass ich im nächsten Jahr in der Superbike-WM fahren sollte», stellte Arenas klar.

Im Artikel erwähnt

Arenas sucht gemeinsam mit Yamaha nach einer Lösung für 2027: «Ich schaue nach Möglichkeiten und versuche zusammen mit Yamaha herauszufinden, was die richtige Entscheidung ist.»

Werbung

Werbung

Am liebsten würde Arenas den Aufstieg mit dem Hersteller schaffen, der ihm den Wechsel in die Supersport-WM ermöglichte. Eine freie Perspektive im Yamaha-Lager gibt es für ihn bislang allerdings nicht. «Ich würde das wirklich gern machen, ja. Doch sie haben mir bereits vor einigen Monaten mitgeteilt, dass es aufgrund der Umstände nicht möglich ist», sagte Arenas über einen Superbike-Einsatz mit Yamaha. Aufgegeben hat er die Hoffnung nicht: «Wir versuchen dennoch, einen Weg zu finden.»

TV-Programm

Albert Arenas
Albert Arenas
Foto: Gold & Goose
Albert Arenas
© Gold & Goose

Trotz der ungewissen Zukunft betonte Arenas, wie viel ihm die Unterstützung des Herstellers bedeutet. «Ich bin ihnen sehr dankbar für die Chance, die sie mir hier geboten haben. Und ich denke, dass ich diese Chance mit den bestmöglichen Leistungen würdige.»

Auch ein weiteres Jahr in der Supersport-WM kommt für Arenas infrage, allerdings nur als Alternative zu seinem angestrebten Aufstieg. «Das ist natürlich auch eine der Optionen, doch ehrlich gesagt ist es nicht mein Wunschszenario. Ich will mich weiterentwickeln.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Drivers

  2. Teams

  3. Constructors

2026202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte

1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

573

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

432

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

247

4

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

214

5

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

211

6

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

184

7

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

177

8

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

137

9

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

125

10

Alberto Surra

Motocorsa Racing

120

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Nicolo Bulega

    Live

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  3. Nicolo Bulega

    Live

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM