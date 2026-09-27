Albert Arenas: WM-Titel zum Greifen nah, Zukunft weiter offen

Albert Arenas kam im vergangenen Winter aus der Moto2-WM in die Supersport-WM und fand sich auf der Yamaha R9 sofort zurecht. Mit starken Leistungen und Konstanz setzte er sich an die Spitze der Meisterschaft. Im ersten Rennen von Cremona belegte der Spanier Platz 2 und machte weitere Punkte auf seinen WM-Rivalen Valentin Debise auf der ZX Moto gut. Der Titel rückt näher – wie es danach weitergeht, weiß Arenas noch nicht.

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«Gute Frage, was nächstes Jahr passiert», sagte Arenas, als er von SPEEDWEEK.com auf seine Zukunft angesprochen wurde. Vorerst möchte er sich von der Suche nach einem Platz für 2027 nicht vom Titelkampf ablenken lassen: «Der Gewinn der Meisterschaft rückt näher. Mein Fokus muss komplett darauf liegen. Von außen sieht es vielleicht leicht aus, doch das ist es nicht. Wir sind voll konzentriert.»

Arenas will mit Yamaha in die Superbike-WM

Sein sportliches Ziel für die kommende Saison ist dagegen klar. Er will den Schritt in die nächsthöhere Kategorie meistern. «Mein Ziel ist es, dass ich mich weiterentwickle. Und das bedeutet, dass ich im nächsten Jahr in der Superbike-WM fahren sollte», stellte Arenas klar.

Arenas sucht gemeinsam mit Yamaha nach einer Lösung für 2027: «Ich schaue nach Möglichkeiten und versuche zusammen mit Yamaha herauszufinden, was die richtige Entscheidung ist.»

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Am liebsten würde Arenas den Aufstieg mit dem Hersteller schaffen, der ihm den Wechsel in die Supersport-WM ermöglichte. Eine freie Perspektive im Yamaha-Lager gibt es für ihn bislang allerdings nicht. «Ich würde das wirklich gern machen, ja. Doch sie haben mir bereits vor einigen Monaten mitgeteilt, dass es aufgrund der Umstände nicht möglich ist», sagte Arenas über einen Superbike-Einsatz mit Yamaha. Aufgegeben hat er die Hoffnung nicht: «Wir versuchen dennoch, einen Weg zu finden.»

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Albert Arenas Foto: Gold & Goose Albert Arenas © Gold & Goose

Trotz der ungewissen Zukunft betonte Arenas, wie viel ihm die Unterstützung des Herstellers bedeutet. «Ich bin ihnen sehr dankbar für die Chance, die sie mir hier geboten haben. Und ich denke, dass ich diese Chance mit den bestmöglichen Leistungen würdige.»

Auch ein weiteres Jahr in der Supersport-WM kommt für Arenas infrage, allerdings nur als Alternative zu seinem angestrebten Aufstieg. «Das ist natürlich auch eine der Optionen, doch ehrlich gesagt ist es nicht mein Wunschszenario. Ich will mich weiterentwickeln.»

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