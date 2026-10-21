Klien über Red Bull Racing: «Das war vor wenigen Wochen nicht zu erwarten»

Es läuft derzeit bei Max Verstappen und Red Bull Racing! Der Niederländer gewann in Singapur das Double aus Sprint und Grand Prix, siegte in der Woche zuvor auch beim in Malaysia abgehaltenen Bahrain-GP. Damit hat Verstappen seit dem Monza-Rennen sogar mehr Punkte gesammelt als WM-Leader und Titelanwärter Kimi Antonelli (Mercedes).

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Klien über Red Bull Racing und Verstappen

ServusTV-Experte und Ex-F1-Pilot Christian Klien sagt zur Glückssträhne von Verstappen und Red Bull Racing: «Das war vor wenigen Wochen nicht zu erwarten und zeigt, dass der Red Bull auf verschiedenen Strecken funktioniert. Seit dem Upgrade in Baku, wo Max auch die Pace für den Sieg gehabt hätte, geht es richtig voran.»

Ist damit noch die Vize-Weltmeisterschaft drin? Der WM-Titel geht in diesem Jahr – sofern nicht wahrlich Verrücktes passiert – an Kimi Antonelli. Der Italiener hat in Austin seine erste Chance, den Titel rechnerisch fix zu machen. Doch im Fight im WM-Platz 2 ist noch alles offen. Der Stand aktuell: George Russell ist Zweiter mit 238 Punkten (102 Punkte Rückstand auf seinen Mercedes-Kollegen Antonelli). Lewis Hamilton (Ferrari) ist Dritter mit 229 Punkten. Max Verstappen Vierter mit 221 Punkten. Charles Leclerc Fünfter mit 215 Punkten, gefolgt von Lando Norris auf Rang 6 mit 201 Punkten. Da ist also noch einiges möglich, es ist ein Fünfkampf um den undankbaren zweiten Platz.

Klien glaubt zwar nicht, dass der Titel des «Best of the Rest» für die ehrgeizigen Formel-1-Stars überaus erstrebenswert ist, sagt aber: «Es geht ein bisschen um die Ehre. Und natürlich ist der Anreiz da, in der Konstrukteurs-WM voranzukommen.» Da hat Ferrari Platz 2 mit 444 Punkten solide inne (könnte aber bei Leistungseinbruch noch eingeholt werden). Im Fight um Platz 3 ist es aber noch richtig eng: Derzeit führt McLaren mit sieben Punkten vor Red Bull Racing. Die Team-WM ist zwar außerhalb der Formel 1 weniger prestigeträchtig, gibt aber jede Menge Geld und teamintern Boni und ist entsprechend innerhalb der F1 deutlich begehrter als es nach außen manchmal wirkt.

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