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Moto2, Assen: David Alonso mit zweiter Pole-Position in Serie!

Der Kolumbianer David Alonso sichert sich die zweite Pole-Position in Folge! Der Aspar-Pilot startet von Platz 1 in den Großen Preis der Niederlande in Assen. Nur Platz 7 und 8 für IntactGP.

Silja Rulle

Von

Moto2

Schnellster Moto2-Pilot im Assen-Q2: David Alonso
Schnellster Moto2-Pilot im Assen-Q2: David Alonso
Foto: Gold and Goose
Schnellster Moto2-Pilot im Assen-Q2: David Alonso
© Gold and Goose

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David Alonso hat es wieder geschafft! Der junge Kolumbianer vom Aspar-Team hat sich die Pole-Position auf dem TT Circuit in Assen gesichert und startet somit von Platz 1 in den Grand Prix der Niederlande. Es ist seine zweite Pole in Folge nach Brünn vor einer Woche. In der dieses Jahr so abwechslungsreichen Moto2 bleibt es dabei, dass es bislang acht verschiedene Pole-Setter gibt (an jetzt zehn Rennwochenenden). Nur David Alonso und Izan Guevara standen 2026 bislang zweimal ganz vorn – an allen anderen Rennwochenenden hatte es sonst immer einen anderen Pole-Mann gegeben.

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Verspätung wegen roter Flagge im Q1

Mit minimaler Verspätung begann die Jagd auf die Pole-Position der Moto2 in Assen. Grund dafür war eine kurze Unterbrechung im ersten Teil des Qualifyings: Jorge Navarro vom Fantic-Team hatte für eine rote Flagge gesorgt. In Kurve 15 flog er ab, sein Motorrad war komplett zerstört und musste abtransportiert werden. Zu diesem Zeitpunkt waren Dani Munoz, Alberto Ferrandez, Deniz Öncü und Ayumu Sasaki die Fahrer, die im Q2 gewesen wären. Die Top-2 blieben dann auch gleich: Neben Munoz und Ferrandez zogen aber Zonta vd Goorbergh und Celestino Vietti nach, der am Freitag noch schwer gestürzt war.

Alonso früh ganz oben

Im Kampf um die schnellsten Rundenzeiten auf dem TT Circuit Assen gab früh David Alonso vom Aspar-Team den Ton an. Der Kolumbianer legte eine 1:35,236 min vor. Dahinter Ferrandez, Izan Guevara und Alonso-Kollege Dani Holgado. Die Intact-Piloten waren zur Halbzeit Fünfter (Senna Agius) und Zwölfter (WM-Leader Manu Gonzalez).

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Erstmals in Startreihe 1: Alberto Ferrandez (2.)
Erstmals in Startreihe 1: Alberto Ferrandez (2.)
Foto: Gold and Goose
Erstmals in Startreihe 1: Alberto Ferrandez (2.)
© Gold and Goose

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Im Vergleich zu den Morgen-Sessions hing inzwischen eine recht dichte Wolkendecke über dem Kurs in Assen. Mit 33 Grad Celsius war es aber noch heißer. Nur anderthalb Minuten vor der karierten Flagge musste Manu Gonzalez seine schnelle Runde abbrechen. Für ihn musste also der letzte Lauf sitzen.

Intact-Piloten mit Fehlern

Für den Spanier reichte es am Ende aber nur für Startplatz 8. Sein Teamkollege Senna Agius war auf Kurs zu einer richtig starken Runde, hatte aber kurz vor Schluss einen Wackler drin. Es reichte nur, um seinen Teamkollege von Platz 7 auf 8 zu verdrängen.

Glücklicher Pole-Mann war dann schon der früh in Führung gegangene David Alonso, dessen Zeit nicht mehr überboten werden konnte. Für Alonso ist es die zweite Pole in Serie. Alberto Ferrandez startet neben ihm von Platz 2 – sein erstes Mal in der ersten Startreihe! Izan Guevara komplettiert Reihe 1. Dahinter Munoz, Holgado und Vietti.

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Pos

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Azul Marino Aspar Team

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Azul Marino Aspar Team

80

22

35:33,175

1:36,242

25

02

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

22

+0,024

1:36,334

20

03

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81

22

+0,234

1:36,214

16

04

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

22

+2,795

1:36,438

13

05

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - Xeramic - MSI

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - Xeramic - MSI

4

22

+4,355

1:36,546

11

06

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Azul Marino Aspar Team

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Azul Marino Aspar Team

96

22

+7,374

1:36,402

10

07

Adrian Huertas

Adrian Huertas

Italtrans Racing Team

Adrian Huertas

Adrian Huertas

Italtrans Racing Team

99

22

+8,455

1:36,485

9

08

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

12

22

+9,437

1:36,677

8

09

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

95

22

+12,177

1:36,553

7

10

Alberto Ferrández

Alberto Ferrández

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Alberto Ferrández

Alberto Ferrández

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

54

22

+12,288

1:36,682

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