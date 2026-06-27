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Doppel-Defekt für Pedro Acosta (KTM), Jorge Martin auf Assen-Pole!

Im MotoGP-Qualifying von Assen fiel KTM-Pilot Pedro Acosta zum zweiten Mal am Samstag mit einem Defekt aus. Jorge Martin führt die Viererspitze von Aprilia an. Alex Marquez startete im Q2 nicht.

Silja Rulle

Von

MotoGP

Pole-Position in Assen für Aprilia-Werkspilot Jorge Martin
Pole-Position in Assen für Aprilia-Werkspilot Jorge Martin
Foto: Gold and Goose
Pole-Position in Assen für Aprilia-Werkspilot Jorge Martin
© Gold and Goose

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Der Kampf um die MotoGP-Pole von Assen wurde nur von elf Piloten ausgefochten: Denn der angeschlagene Gresini-Ducati-Pilot Alex Marquez entschied gemeinsam mit seinem Team, nicht am Q2 teilzunehmen. Zurückgezogen fürs gesamte Wochenende hat Marquez damit nicht – es heißt vom Team, man wolle mit Blick auf die weiteren Sessions sehen, wie es ihm gehe. Sollte er starten, würde er das also von Platz 12 tun.

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Der Spanier war am Freitag gestürzt, musste sich medizinisch durchchecken lassen. Die Diagnose: Schürfwunden und eine Schulterprellung. Am FP2 am Morgen hatte er erfolgreich teilgenommen – doch nun die Vorsichts-Pause fürs Q2. Denn Umsicht ist geboten nach dem erneuten Sturz: Für Marquez ist es in Assen der zweite Comeback-Versuch nach dem schweren Sturz in Barcelona-Catalunya. Es könnte ein Rennwochenende komplett ohne Gresini-Fahrer werden: Fermin Aldeguer stürzte am Freitag ebenfalls und fällt mit einem gebrochenen Wirbel aus.

Zunächst mit Problemen im Q2: Weltmeister Marc Marquez
Zunächst mit Problemen im Q2: Weltmeister Marc Marquez
Foto: Gold and Goose
Zunächst mit Problemen im Q2: Weltmeister Marc Marquez
© Gold and Goose

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Im Artikel erwähnt

Den Sprung aus dem Q1 ins Finale um die Pole geschafft hatten Fabio Quartararo (Yamaha) und Joan Mir (Honda). In der Frühphase des Q2 hatten dann wie schon im FP2 am Morgen die Aprilias die Nase vorn. Marco Bezzecchi legte eine 1:30,853 min vor, dahinter sortierten sich nach dem ersten Lauf Raul Fernandez und Jorge Martin ein. Pedro Acosta, der im FP2 mit seiner KTM technische Probleme gehabt hatte, schlüpfte vor Ai Ogura (5.) auf Platz 4.

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Bei Hitze (31 Grad Celsius) und glühender Sonne über der Rennstrecke in Assen presste Q1-Nachzügler Fabio Quartararo beachtlich alles aus seiner Yamaha raus, klebte sich hinter den Aprilia-Acosta-Block. Ducati-Werkspilot Marc Marquez tat sich schwer.

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Zweiter Ausfall für Pedro Acosta

Und dann wieder das Riesen-Pech für Pedro Acosta! Wie schon im FP2 musste der Spanier mit seiner KTM an die Seite fahren und abstellen. Das Aus in Brünn, dann im FP2 und jetzt im Q2. Was für eine Negativ-Serie! Damit ist nun auch sein zweites Bike mit einem Defekt raus.

Aprilia richtig stark!

Unterdessen setzte sich Raul Fernandez zwischenzeitlich auf Pole – verlor sie dann aber gleich wieder, weil sich herausstellte, dass er die Streckenbegrenzung überfahren hatte. Ihm wurde die Pole-Runde also wieder gestrichen. Bitter für den Spanier!

Profiteur ist ein anderer Aprilia-Pilot: Werkspilot Jorge Martin schnappte sich mit 1:30,812 min die Pole. Und dahinter die Aprilia-Wand: Martin vor Ai Ogura, Marco Bezzecchi und Raul Fernandez. Die Top-4 also allesamt vom Hersteller aus Noale belegt.

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Dahinter auf Platz 5 startet Ducati-Mann Pecco Bagnaia, gefolgt von seinem VR46-Markenkollegen Fabio Di Giannantonio. Marc Marquez auf Platz 7. Pedro Acosta schnappte sich vor seinem Defekt Platz 8.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

40:21,905

1:32,483

34

02

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

26

+2,004

1:32,534

32

03

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+3,512

1:32,570

21

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+9,315

1:32,707

20

05

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

26

+10,140

1:32,749

11

06

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+10,388

1:32,846

12

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

+10,288

1:32,789

13

08

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

26

+19,039

1:33,269

8

09

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

42

26

+20,302

1:33,303

7

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+20,669

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