Intact-Pilot Manuel Gonzalez: Ruhig, aber sicher nicht arrogant

Die Moto2-WM gastiert an diesem Wochenende auf dem TT Circuit Assen. Intact-Pilot Manuel Gonzalez führt derzeit die Gesamtwertung mit 50,5 Punkten Vorsprung auf Izan Guevara (Pramac Yamaha) an. Hinter den Kulissen feilt sowohl Gonzalez als auch sein australischer Teamkollege Senna Agius am Absprung in die MotoGP-WM.

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Gonzalez – er hat bereits vier Saisonrennen gewonnen – ist ein spezieller Typ. Er entspricht eigentlich gar nicht dem Klischee des feurigen Südländers wie Jorge Martin oder Marc Marquez. Der Mann aus Madrid wirkt abseits der Rennstrecke eher scheu und zurückhaltend. Genau diese Eigenschaft wird Gonzalez manchmal auch als eine Art Arroganz ausgelegt, was im Intact-Team energisch dementiert wird. «Das mag sein, wenn man Manu nicht kennt», heißt es aus dem deutschen Team.

In der Truppe aus Memmingen hat der Moto2-WM-Leader nicht nur wegen seiner sportlichen Leistungen einen riesigen Stein im Brett. «Manuel ist ein ganz feiner Kerl», ist aus der Crew zu hören. «Manu ist derjenige, der sich auch um das Team-Gefüge kümmert und im Hintergrund schon mal über eine WhatsApp-Gruppe einen Go-Kart-Ausflug für das Team auf die Beine stellt.» Weiter berichten die Teammitglieder: «Die ganze Crew ist eigentlich Fan von Manu! Er redet wenig und macht dem Team auch keine zusätzliche Arbeit.»

Für Gonzalez, der 2016 auch eine Saison im Red Bull Rookies Cup bestritt, wäre es eine bittere Pille, wenn er erneut – wie schon 2025 gegen Diogo Moreira – im Titelkampf und im Bewerbungsmarathon um die MotoGP-WM den Kürzeren ziehen würde. Fakt ist: Bei Liqui Moly Dynavolt Intact GP könnte «Manu» auch 2027 um den WM-Titel fahren – doch wenig überraschend hat der Wechsel in Topliga der MotoGP oberste Priorität.

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