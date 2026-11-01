Moto2, Rennen: Alonso siegte – Guevara verkürzte Rückstand auf Gonzalez

Aspar-Pilot Daniel Holgado hatte sich am Samstag in Malaysia überlegen die Pole-Position gesichert. Im Qualifying war er über eine halbe Sekunde schneller als Angel Piqueras (MSi), der die zweitschnellste Zeit fuhr. Izan Guevara (Pramac Yamaha) komplettierte als Dritter die erste Startreihe.

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Die zweite Startreihe bildeten David Alonso (Aspar), Alonso Lopez (Gresini) und der Niederländer Collin Veijer (KTM Ajo).

Forward-Pilot Alex Escrig schaffte es in die dritte Startreihe. Neben ihm standen Daniel Munoz (Italtrans) und WM-Leader Manuel Gonzalez. Der Intact-Pilot hatte somit am Sonntag die deutlich schlechtere Ausgangslage als Titel-Rivale Guevara. Dazu kam, dass Gonzalez nach seinem Crash im FP1 am Freitag über Schmerzen im rechten Fuß klagte.

Zum Start des Moto2-Rennens betrug die Lufttemperatur heiße 36 Grad Celsius. Der Asphalt hatte sich auf 53 Grad aufgeheizt.

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Den besten Start erwischte Holgado. Guevara fiel auf Platz 4 zurück, nachdem Alonso an ihm vorbeiging. Gonzalez preschte auf Rang 7 nach vorn. Daniel Munoz kam ebenfalls gut weg – er war Sechster.

Die Reihenfolge am Ende der ersten Runde: Holgado, Piqueras, Alonso, Guevara, Lopez, Munoz, Gonzalez, Veijer, Ortola und Aji. Escrig war auf Position 15 zurückgefallen.

Dani Holgado führte das Moto2-Rennen an Foto: Gold and Goose Dani Holgado führte das Moto2-Rennen an © Gold and Goose

Zu Beginn der zweiten Runde schnappte sich Alonso Piqueras. Der Kolumbianer war nun der erste Verfolger von Teamkollege Holgado. Mario Aji stürzte in Kurve 15, er blieb unverletzt.

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In der dritten Runde hatten die Top-3 einen Vorsprung von einer halben Sekunde auf den Rest des Feldes herausgefahren. Deniz Öncü stürzte in Kurve 6. Und Gonzalez ging an Munoz vorbei. Der WM-Leader war neuer Sechster. In der vierten Runde stürzte Luca Lunetta in Kurve 9.

Danach machte Gonzalez Jagd auf Lopez. Am Ende der vierten Runde schnappte er sich seinen Landsmann. Gonzalez lag nun 1,7 sec hinter Guevara. An der Spitze war die Reihenfolge unverändert – Holgado führte vor Alonso und Piqueras.

In der sechsten Runde kam Guevara den Top-3 immer näher. Zudem konnte er den Abstand auf Gonzalez auf zwei Sekunden ausbauen. In der Zwischenzeit übernahm David Alonso die Führung.

Zu Beginn von Runde 7 hatte Alonso einen Vorsprung von einer halben Sekunde herausgefahren. Der Abstand zwischen Guevara (4) und Gonzalez (5) betrug 2,1 sec.

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Alonso konnte seinen Vorsprung weiter ausbauen. In der achten Runde hatte er bereits 0,8 sec auf seinen Teamkollegen herausgefahren. Guevara hatte wieder etwas Zeit verloren – sein Rückstand auf Piqueras betrug 0,9 sec. Gonzalez hatte bereits 2,8 sec Rückstand auf seinen WM-Rivalen.

In Runde 9 betrug der Vorsprung von Alonso bereits 1,1 sec. Ivan Ortola hatte sich auf Position 6 nach vorn gearbeitet. Er lag nur noch knapp hinter Gonzalez.

Platz 5: Manuel Gonzalez (Intact GP) verteidigte die Moto2-WM-Führung Foto: Gold and Goose Platz 5: Manuel Gonzalez (Intact GP) verteidigte die Moto2-WM-Führung © Gold and Goose

Runde 10: Guevara lag schon über eine Sekunde hinter Piqueras. Gonzalez wiederum verlor weiter an Boden – sein Rückstand auf Guevara betrug schon vier Sekunden. Taiyo Furusato stürzte in Kurve 15. Es war dieselbe Kurve, in der auch Teamkollege Mario Aji gestürzt war.

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Runde 11: Der Abstand zwischen Alonso und Holgado betrug konstant 1,2 sec. Piqueras hatte 1,5 Vorsprung auf Guevara. Zwischen ihm und Gonzalez lagen 4,5 sec. Ayumu Sasaki stürzte in Kurve 15.

In der zwölften Runde hatte Alonso einen Vorsprung von 1,7 sec herausgefahren. Der Kolumbianer zog das Tempo an. Der Rückstand von Gonzalez auf Guevara betrug bereits über fünf Sekunden. Veijer ging an Munoz vorbei und war Neunter. Danach duellierte er sich mit Lopez um Position 8.

Vier Runden vor dem Ende betrug der Abstand zwischen Guevara und Gonzalez 5,8 sec. An der Spitze hatte Alonso einen spektakulären Save in Kurve 14 – er konnte einen Highsider gerade noch verhindern. Die Konsequenz: Holgado lag nun wieder direkt hinter seinem Teamkollegen.

Drei Runden vor Schluss betrug der Vorsprung von Guevara auf Gonzalez bereits 6,5 sec. Alonso hatte Holgado im Nacken.

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Zwei Runden vor Schluss hatte Alonso wieder einen Vorsprung von einer Sekunde herausgefahren. Der Moto3-Weltmeister von 2024 hatte sich wieder gefangen.

In der letzten Runde konnte Alonso die Führung weiter ausbauen. Er überquerte die Ziellinie mit knapp zwei Sekunden Vorsprung auf Holgado. Piqueras wurde Dritter. Guevara belegte Platz 4, Gonzalez wurde Fünfter. Huertas, Veijer, Ortola, Vietti und Escrig komplettierten die Top-10.

Intact-Pilot Manuel Gonzalez konnte seine WM-Führung verteidigen. Vor den letzten drei Rennen beträgt sein Vorsprung auf Izan Guevara in der Gesamtwertung 3,5 Punkte.