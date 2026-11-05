Intact GP: Hochspannung in der Fahrer-WM – Elfmeter in der Teamwertung

In der Moto3-WM ist die Titelentscheidung bereits gefallen. Schon auf Lombok ließ sich Apsar-Schützling Maximo Quiles als Champion der kleinsten Hubraumklasse feiern. Noch offen, aber vorentschieden ist die Weltmeisterschaft in der Königsklasse. Nach zwei Podestplätzen in Sepang bei einem zugleich nicht dagegenhaltenden WM-Verfolger Jorge Martin könnte sich Spaniens MotoGP-Ikone Marc Marquez bereits am kommenden Wochenende zum achten Mal als Weltmeister der Topliga feiern lassen.

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Anders ist die Situation in der Moto2-WM. Bei noch 75 offenen WM-Punkten in Losail, Portimao und Valencia, aber nur 3,5 Zählern Differenz zwischen den Spaniern Manuel Gonzalez und Izan Guevara wird die Entscheidung hier sicher noch nicht fallen. Auch mit Blick auf das letzte Duell deutet alles auf eine Entscheidung beim letzten Rennen in Valencia hin. In Sepang schenkten sich Guevara und Gonzalez nicht viel.

Gonzalez und Guevara auf Augenhöhe nach 18 Moto2-Rennen

Der Pramac-Pilot lief direkt vor Gonzalez auf Position 4 ein und knabberte damit zwei weitere Zähler des Punktepolsters ab. Während die erste Saisonhälfte klar von Gonzalez beherrscht wurde – nach dem Assen-GP betrug die Führung solide 57,5 Punkte – gehörte Teil 2 der Kampagne Izan Guvara.

Mit Blick auf den Wüsten-Grand-Prix von Doha spricht dann wieder vieles für Manuel Gonzalez. Der 24-jährige Madrilene stand in den letzten drei Jahren zweimal auf dem Podest, war nie schlechter als Fünfter. Die Bilanz des WM-Verfolgers ist dagegen nicht erwähnenswert – null Punkte und ein Ausfall im gleichen Zeitraum. Auch der letzte Vergleich unter den Herstellern deutet auf Kalex-Pilot Gonzalez hin; 2025 lief die erste Boscuscuro unter Vietti auf Rang 7 ein.

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Das deutsche Intact-GP-Team steht vor dem Gewinn der Moto2-Mannschafts-WM Foto: Gold and Goose Das deutsche Intact-GP-Team steht vor dem Gewinn der Moto2-Mannschafts-WM © Gold and Goose

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Mathias Brunner Weiterlesen TV-Programm Morgen Lusail: International Livestream MotoGP World Championship 06.11.2026 - 10:55

Eindeutig ist die Lage im Wettbewerb der Moto2-Teams. Trotz Doppelsieg der Aspar-Mannschaft in Sepang liegen die spanische Einheit mit David Alonso und Dani Holgado drei Rennen vor Schluss 61,5 Punkte hinter Liqui Moly Dnyavolt Intact GP. Verlässt die von Jürgen Lingg gemanagte Mannschaft Losai mit 51 Punkten Vorsprung, ist die Team-Weltmeisterschaft gesichert.

Anders ausgedrückt: Verliert ein Intact-Pilot beim Katar-GP nicht mehr als zehn Punkte auf einen Vertreter des Aspar-Teams in CF-Moto-Farben, ist ein weiterer Meilenstein der Teamgeschichte erreicht. 2023 triumphierte die Moto3-Struktur unter Peter Öttl mit Collin Veijer und Ayumu Sasaki, am kommenden Sonntag könnte die Moto2-Einheit mit Manuel Gonzalez und Senna Agius nachziehen.