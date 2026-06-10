Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto3

  6. /

  7. News

Werbung

David Almansa (Intact GP): Vom Krankenhaus zur Pole-Position und Platz 2

Drei Tage nachdem er das Krankenhaus verlassen hatte, raste David Almansa im Moto3-Rennen in Ungarn auf das Podium. Seine Gedanken sind bei Teamkollege David Munoz, der sich die Hüfte gebrochen hatte.

Moto3

David Almansa
David Almansa
Foto: Gold & Goose
David Almansa
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

In Mugello sicherte sich David Almansa am Samstag die Pole-Position, doch dann musste der Intact-Pilot das Rennen am Sonntag aufgrund einer Mandelentzündung auslassen. Erst am Donnerstagmorgen in der letzten Woche konnte Almansa das Krankenhaus verlassen und die Reise nach Ungarn antreten.

Werbung

Werbung

Auf dem Balaton Park Circuit nahe dem Plattensee wiederholte dann der 20-Jährige am Samstag seine Top-Leistung von Mugello – er erzielte erneut die Pole-Position. Dieses Mal stand Almansa am Sonntag im Moto3-Rennen auf Startplatz 1. Er kam gut weg und behielt seine Führung über sechs Runden lang. In siebten Umlauf wurde er dann von WM-Leader Maximo Quiles überholt. Der Aspar-Pilot gab die Führung bis zur Ziellinie nicht mehr ab. Almansa wurde mit über drei Sekunden Rückstand Zweiter. Auf Alvaro Carpe, der Dritter wurde, hatte er fast vier Sekunden Vorsprung.

«Ich bin überglücklich, denn vom Krankenhaus direkt zur Pole-Position und im Rennen den zweiten Platz zu erreichen, ist, denke ich, etwas Außergewöhnliches. Daher ist dieses Ergebnis für mich und das Team sehr wichtig, und es kam zum richtigen Zeitpunkt», meinte Almansa nach dem Rennen. «Außerdem wieder auf dem Podium zu stehen und das Ergebnis zu erzielen, das wir verdienen, haben wir gebraucht.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

David Almansa: «Es war unglaublich hart!»

Das Rennen über 20 Runden wurde für Almansa zur Kraftprobe. «Es war unglaublich hart, da ich nach vier Tagen im Krankenhaus noch nicht wieder zu 100 Prozent fit bin», bestätigte er. «Im Rennen habe ich hart gepusht, was es noch anstrengender für mich machte, und ab der Rennhälfte wurde es mit dem weichen Reifen zunehmend schwieriger. Aber letztendlich hat dieses Wochenende gezeigt, dass wir noch mehr leisten können. Wir sind auf dem zweiten Platz ins Ziel gekommen, was mir mehr Selbstvertrauen gibt. Wir müssen so weitermachen. Vielen Dank an das gesamte Team für die Unterstützung und Hilfe, die es uns das ganze Wochenende über gegeben hat.»

Werbung

Werbung

Für Teamkollege David Munoz endete das Rennen bitter. Dieser hatte sich bei einem heftigen Crash in der letzten Runde die Hüfte gebrochen. «Meine Gedanken sind bei meinem Teamkollegen David. Ich wünsche ihm viel Glück und hoffe, dass er sich schnell wieder erholt.»

Nach Platz 2 in Ungarn rückte David Almansa in der WM-Tabelle auf Platz 4 nach vorne. Nächste Woche geht es mit dem Großen Preis von Tschechien in Brünn weiter.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Freies Training

  6. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

28

19

33:39,745

1:45,872

25

02

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22

19

+3,147

1:45,836

20

03

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

83

19

+7,037

1:46,004

16

04

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

51

19

+7,194

1:46,169

13

05

Rico Salmela

Red Bull KTM Tech3

Rico Salmela

Red Bull KTM Tech3

27

19

+7,374

1:46,012

11

06

Adrian Cruces

CIP Green Power

Adrian Cruces

CIP Green Power

11

19

+19,231

1:46,752

10

07

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

97

19

+20,276

1:46,740

9

08

Jesús Ríos

Rivacold Snipers Team

Jesús Ríos

Rivacold Snipers Team

54

19

+24,202

1:46,781

8

09

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

67

19

+27,130

1:47,027

7

10

Adrián Fernández

Leopard Racing

Adrián Fernández

Leopard Racing

31

19

+27,266

1:47,042

6

Events

Alle Moto3 Events
  • Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  • TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  4. TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  5. Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM