Thomas Eder: «Das Ziel ist, zeitlich näher an die Spitze heranzukommen»

Das Abschneiden bei seinem ersten Auftritt bei der Seitenwagen-Weltmeisterschaft darf durchaus als kleine Sensation gewertet werden, denn davor hatten Thomas Eder/Kevin Kölsch auf dem Red Bull Ring lediglich zwei Rennen zur Internationalen Sidecar-Trophy bestritten. Mit zwei neunten Plätzen auf dem Circuit «Angelo Bergamonti» in Cremona konnten sie einige arrivierte Teams hinter sich lassen.

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Die deutsche Paarung war im Reigen der Akteure auf Anhieb mittendrin, statt nur dabei, aber der ehrgeizige Fahrer, der erst im letzten Jahr aus Spaß von zwei auf drei Räder umgesattelt hatte, denkt gar nicht daran, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Nicht lange nach der Rückkehr aus Italien wurde die ARS Yamaha in Ungarn wieder ausgepackt, um weiter an seiner Fahrtechnik zu feilen.

Mit der Unterstützung von ARS-Konstrukteur Adrian Kornas wurde die Sitzposition geändert und ein neuer Lenker ausprobiert, der bei den Testfahrten auf dem Balaton Park Ring allerdings nicht den von Eder erhofften Effekt brachte. «Arian hilft mir seit der ersten Stunde, wo er nur kann. Das ist unbezahlbar und dafür bin ich ihm mehr als dankbar», weiß der Bayer die Hilfe zu schätzen.

«Kevin und ich haben den Fokus daraufgelegt, mein Bremsverhalten zu optimieren, weil es mir in Cremona passiert ist, dass ich einige Male im unterwegs war und zu früh gebremst habe. Außerdem haben wir zweimal auch unsere Positionen getauscht. Kevin ist mit dem Gespann gefahren und ich war sein Beifahrer. Das war hilfreich, denn es hat mir sehr viel für mein Verständnis gebracht.»

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Die Herausforderung für Eder und seinen Beifahrer werden auf dem TT Circuit in Assen um einiges härter als in Cremona sein, haben sich für die beiden WM-Läufe doch einige Teams aus der britischen Meisterschaft eingeschrieben, die im Gegensatz zu ihnen bereits mehrmals auf dieser Strecke gefahren sind. «Das Ziel ist, zeitlich näher an die Spitze heranzukommen, das Resultat ergibt sich dann von selbst.»

Vorläufiger Zeitplan Assen Freitag, 18. September 12.50 - 13.10 Uhr Freies Training 17.45 - 18.10 Uhr Freies Training Samstag, 19. September 11.05 - 11.35 Uhr Zeittraining Sonntag, 20. September 11.00 Uhr Start Sprintrennen (10 Rdn.) 16.50 Uhr Start Hauptrennen (16 Rdn.)

WM-Stand (nach 8 von 12 Rennen)