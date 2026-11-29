Das überraschte Fabio Quartararo: Trennung von Yamaha schwerer als erwartet
Der Franzose Fabio Quartararo verbrachte seine gesamte MotoGP-Karriere mit Yamaha, 2026 war seine schwierigste und schlechteste Saison. Neben Dankbarkeit ist bei ihm auch Aufbruchstimmung zu spüren.
Zur Überraschung vieler stieg Fabio Quartararo als Zehnter der Moto2-WM 2018 in die MotoGP auf. Für Außenstehende war schwer einzuschätzen, was er auf der Speed-Up-Maschine geleistet hatte, nur wenige erkannten sein riesiges Talent. In seither acht Saisons bestritt er für Yamaha 153 Grands Prix, startete 21 Mal von Pole-Position, stand 32 Mal auf dem Podium, davon elfmal als Sieger. 2021 gewann er für den japanischen Hersteller die Weltmeisterschaft, im Folgejahr wurde er Vize.
Nach der Saison 2022 geriet Yamaha gegenüber den europäischen Herstellern ins Hintertreffen, dem schnellen Quartararo gelangen seither nur noch vier Podestplätze. Im Vorjahr brauste er zwar fünfmal auf Startplatz 1, ist inzwischen aber seit fast viereinhalb Jahren sieglos.
Sein letztes Rennen für Yamaha in Valencia war ein Spiegelbild seiner schlechtesten Saison in der Königsklasse: Platz 13,
Quartararo: Beste und schlechteste Zeiten mit Yamaha
Die vergangenen sechs Jahre verbrachte Fabio im Yamaha-Werksteam, in dieser Zeit sind viele Freundschaften entstanden. Nach so langer Zeit fällt ihm der Abschied trotz aller Tiefschläge in dieser Saison nicht leicht. «Ich hatte nicht gedacht, dass es so emotional wird», gab der 27-Jährige zu. «Mein Mechaniker weinte, auch ich war ergriffen. Mit diesen Menschen verbrachte ich fast meine gesamte Karriere, bis auf die zwei Jahre mit Petronas. Meine besten Jahre hatte ich mit Yamaha, auch wenn die letzten nicht dazugehören. Ich werde ihnen auf ewig dankbar sein.»
Immer an seiner Seite in den acht Yamaha-Jahren: Crew-Chief Diego Gubellini. Mit dem Wechsel zu Honda endet die Zusammenarbeit. «Er hat mir einen sehr emotionalen Brief geschrieben», verriet Quartararo. «Ich habe ihn am Sonntagmorgen gelesen und bin sehr glücklich, dass ich mit ihm arbeiten und siegen konnte. Wir haben zusammen die besten und schlechtesten Zeiten erlebt, uns verbindet eine besondere Beziehung und wir haben jeden Moment zusammen genossen.»
Für Quartararo waren die Top-10 außer Reichweite
«Ungefähr zu Saisonmitte wurde mir klar, dass wir nicht in der Lage sind, um die Top-10 zu kämpfen», meinte der Franzose. «Ich habe trotzdem weiterhin versucht mein Bestes zu geben. Und ich weiß auch, dass nächstes Jahr nicht einfach wird. Ich werde immer alles herausquetschen. Und ich weiß, dass ich an dem Tag, an dem ich ein konkurrenzfähiges Motorrad habe, vorne sein werde. Mein Ziel ist klar: Ich werde schuften und will früher oder später wieder um eine Meisterschaft kämpfen.»
Auf die Frage, welche Lektionen er bei Yamaha gelernt habe, antwortete Fabio ausweichend: «
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