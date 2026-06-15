Jeffrey Herlings (Honda) dominiert in Großbritannien

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Der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings startete am vergangenen Wochenende am Monster Mountain in Wales und gewann beide Läufe souverän vor Conrad Mewse und Ben Watson.
Das Grand-Prix-freie Wochenende nutzten einige WM-Protagonisten, um auf dem Kurs 'Monster Mountain' an der 5. Runde der ACU British Championship teilzunehmen. HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings dominierte das Geschehen. Sein Motorrad hielt und der Niederländer gewann beide Läufe souverän.
Jeffrey Herlings überholte Conrad Mewse schon in der ersten Runde und kontrollierte das Rennen von der Spitze. Herlings und Mewse hatten am Ende einen Vorsprung von mehr als einer halben Minute vor Ben Watson auf Platz 3. Oriol Oliver wurde Vierter.
Der zweite Lauf verlief ähnlich wie Moto-1: Conrad Mewse holte den Holeshot und Jeffrey Herlings schnappte sich Conrad Mewse in Runde 1 an exakt derselben Stelle wie im ersten Lauf. Mewse wurde mit 13 Zweiter vor Ben Watson.
Jeffrey Herlings (NL), 1-1
Conrad Mewse (GB), 2-2
Ben Watson (GB), 3-3
Oriol Oliver (E), 4-5
Taylor Hammal (GB), 7-4
Tristan Purdon (ZA), 5-6
Adam Sterry (GB), 6-7
Bobby Bruce (GB), 9-8
Tom Grimshaw (GB), 8-9
Jamie Carpenter (GB), 11-10
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