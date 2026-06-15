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Erst belächelt, nun gefürchtet: Podestplätze der Yamaha R7 werden zur Regel

Drei Podestplätze in Serie von Carter Thompson können kein Zufall sein. Yamaha hat in der neuen Sportbike-WM mit der R7 den Anschluss zu den besten Bikes geschafft.

Sportbike-WM

Yamaha ist immer häufiger an der Spitze zu finden
Yamaha ist immer häufiger an der Spitze zu finden
Foto: Gold & Goose
Yamaha ist immer häufiger an der Spitze zu finden
© Gold & Goose

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Yamaha rüstet in der neuen Sportbike-Serie zwar die meisten Piloten aus, doch die R7 erwies sich zu Saisonbeginn als wenig konkurrenzfähig. An ein Podium war in Portimão und Assen nicht zu denken, nicht einmal die Top-5 waren in greifbarer Nähe.

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Ab Most änderte sich das, als Carter Thompson als Fünfter im zweiten Lauf erstmals in die Phalanx der bis dahin dominierenden Kawasaki- und Suzuki-Piloten vordringen konnte. Seitdem fuhr der Australier immer in der vorderen Gruppe mit und erreichte zuletzt drei Podestplätze in Serie.

Am vergangenen Wochenende in Misano waren es die Plätze 3 und 2, womit der 18-Jährige nach WM-Leader David Salvador (Kawasaki) zum zweiterfolgreichsten Piloten avancierte.

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«Ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Ergebnis. Ich habe mich sehr wohlgefühlt und konnte gut mithalten. In der letzten Runde ist mir ein Fehler unterlaufen, der uns etwas Zeit gekostet hat, aber ich bin trotzdem glücklich mit meinem Rennen», sagte Thompson am Samstag. «Bei der Hitze [am Sonntag] war es ein sehr anstrengendes Rennen. Ich habe dem Reifen zu viel abverlangt und hatte in den letzten Runden mit nachlassendem Grip zu kämpfen. Dazu kam ein Problem mit dem Getriebe. Es ist das Seriengetriebe und manchmal klappt das Schalten nicht reibungslos. Wir werden versuchen im Rahmen eines Tests herauszufinden, wie wir das besser machen können.»

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Mit Thompson hat Yamaha einen vielversprechenden Fahrer unter Vertrag. Der Teenager zählte in der abgeschafften 300er-WM zu den Sieganwärtern und glänzte auch im Red Bull Rookies Cup mit starken Ergebnissen.

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Pos

Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

David Salvador

Team ProDina Kawasaki XCI

David Salvador

38

12

20:47,645

1:43,202

25

02

Carter Thompson

Team BrCorse

Carter Thompson

50

12

+0,039

1:43,176

20

03

Fenton Seabright

PHR Performance Triumph

Fenton Seabright

73

12

+0,148

1:42,966

16

04

Filippo Bianchi

Team MMP Velocita

Filippo Bianchi

25

12

+0,942

1:43,043

13

05

Xavier Artigas

MTM Kawasaki

Xavier Artigas

34

12

+1,055

1:43,100

11

06

Jeffrey Buis

Track & Trades Wixx Racing

Jeffrey Buis

6

12

+1,097

1:43,264

10

07

Matteo Vannucci

Revo-M2

Matteo Vannucci

91

12

+1,167

1:42,697

9

08

Marco Gaggi

Team BrCorse

Marco Gaggi

43

12

+1,359

1:43,243

8

09

Jose Manuel Osuna Saez

Deza-Box 77 Racing Team

Jose Manuel Osuna Saez

77

12

+1,523

1:43,144

7

10

Antonio Torres

Team ProDina Kawasaki XCI

Antonio Torres

47

12

+3,772

1:43,141

6

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