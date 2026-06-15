Erst belächelt, nun gefürchtet: Podestplätze der Yamaha R7 werden zur Regel

Yamaha rüstet in der neuen Sportbike-Serie zwar die meisten Piloten aus, doch die R7 erwies sich zu Saisonbeginn als wenig konkurrenzfähig. An ein Podium war in Portimão und Assen nicht zu denken, nicht einmal die Top-5 waren in greifbarer Nähe.

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Ab Most änderte sich das, als Carter Thompson als Fünfter im zweiten Lauf erstmals in die Phalanx der bis dahin dominierenden Kawasaki- und Suzuki-Piloten vordringen konnte. Seitdem fuhr der Australier immer in der vorderen Gruppe mit und erreichte zuletzt drei Podestplätze in Serie.

Am vergangenen Wochenende in Misano waren es die Plätze 3 und 2, womit der 18-Jährige nach WM-Leader David Salvador (Kawasaki) zum zweiterfolgreichsten Piloten avancierte.

«Ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Ergebnis. Ich habe mich sehr wohlgefühlt und konnte gut mithalten. In der letzten Runde ist mir ein Fehler unterlaufen, der uns etwas Zeit gekostet hat, aber ich bin trotzdem glücklich mit meinem Rennen», sagte Thompson am Samstag. «Bei der Hitze [am Sonntag] war es ein sehr anstrengendes Rennen. Ich habe dem Reifen zu viel abverlangt und hatte in den letzten Runden mit nachlassendem Grip zu kämpfen. Dazu kam ein Problem mit dem Getriebe. Es ist das Seriengetriebe und manchmal klappt das Schalten nicht reibungslos. Wir werden versuchen im Rahmen eines Tests herauszufinden, wie wir das besser machen können.»

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Mit Thompson hat Yamaha einen vielversprechenden Fahrer unter Vertrag. Der Teenager zählte in der abgeschafften 300er-WM zu den Sieganwärtern und glänzte auch im Red Bull Rookies Cup mit starken Ergebnissen.