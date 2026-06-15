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Verletzungs-Update Max Nagl (Triumph): Brustwirbel T4 angebrochen

Eine weitere Untersuchung am heutigen Montag in Belgien hat bestätigt, dass sich Max Nagl (Triumph) bei seinem Crash im ersten Lauf von Tensfeld den Brustwirbel T4 gebrochen hat.

Thoralf Abgarjan

Von

ADAC MX Masters

Max Nagl startete in Tensfeld mit dem Red Plate des Tabellenführers
Max Nagl startete in Tensfeld mit dem Red Plate des Tabellenführers
Foto: Max Nagl
Max Nagl startete in Tensfeld mit dem Red Plate des Tabellenführers
© Max Nagl

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Im Artikel erwähnt

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«Zunächst möchte ich mich noch einmal bei allen bedanken, die mir gute Wünsche geschickt haben. Es ist unmöglich, auf so viele Nachrichten zu antworten, aber ich bin sehr dankbar», erklärte Max Nagl am heutigen Montag, nachdem er sich in Belgien erneut untersuchen ließ.

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Untersuchung in Belgien

«Heute hatte ich in Herentals eine zweite Untersuchung bei Dr. Claes und glücklicherweise sieht es so aus, dass nur mein T4-Wirbel einen kleinen Riss haben könnte. Alles andere scheint in Ordnung zu sein. Natürlich habe ich Prellungen und ein großer Teil meines Körpers schmerzt, aber jetzt bleibt genügend Zeit für eine vollständige Genesung», erklärte Max nach seiner Konsultation.

Im Moment möchte ich nicht an den Meisterschaftsstand denken.

Max Nagl

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Im Artikel erwähnt

Verkettung unglücklicher Umstände

«Im Moment möchte ich nicht an den Meisterschaftsstand denken. Ich habe viel Einsatz, Training und Energie investiert. Mit meinen bisherigen Leistungen, meinem Motorrad und dem Team um mich herum konnte ich seit dem ersten Rennen das Red Plate halten. Es ist schwer, diese Veränderung zu akzeptieren, besonders, weil ich keinerlei Kontrolle über die Situation hatte, die durch eine Verkettung unglücklicher Umstände entstanden ist.»

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Max Nagl bedankt sich bei den Fans

«Danke an alle, die mir helfen: Mein Team, meine Sponsoren, meine Eltern, meine Freundin und natürlich alle Freunde und Fans. Wir sehen uns in Gaildorf!»

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Pos

Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Placeholder - Racer

Jere Haavisto

Schmicker Silve Racing

Placeholder - Racer

Jere Haavisto

142

16

29:34,655

1:49,610

25

02

Roan van de Moosdijk

Roan van de Moosdijk

Kosak Racing Team

Roan van de Moosdijk

Roan van de Moosdijk

39

16

+6,570

1:49,267

22

03

Placeholder - Racer

Maximilian Spies

Becker Racing

Placeholder - Racer

Maximilian Spies

7

16

+21,320

1:49,399

20

04

Placeholder - Racer

Jörgen‐Matthias Talviku

SHR Motorsports by Hartje

Placeholder - Racer

Jörgen‐Matthias Talviku

261

16

+24,292

1:49,725

18

05

Tom Koch

Tom Koch

KTM Sarholz Racing Team

Tom Koch

Tom Koch

226

16

+49,540

1:51,304

16

06

Placeholder - Racer

Rick Elzinga

Van Venrooy KTM Racing

Placeholder - Racer

Rick Elzinga

181

16

+58,949

1:52,777

15

07

Kevin Brumann

Kevin Brumann

MX Handel Husqvarna Racing

Kevin Brumann

Kevin Brumann

87

16

+1:03,657

1:52,983

14

08

Placeholder - Racer

Peter König

KTM GST Berlin Racing

Placeholder - Racer

Peter König

470

16

+1:05,901

1:52,594

13

09

Placeholder - Racer

Noah Ludwig

KTM Sarholz Racing Team

Placeholder - Racer

Noah Ludwig

300

16

+1:08,376

1:52,650

12

10

Jakub Terasak

Jakub Teresak

VisuAlz Production

Jakub Terasak

Jakub Teresak

224

16

+1:13,391

1:52,844

11

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