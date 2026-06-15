Verletzungs-Update Max Nagl (Triumph): Brustwirbel T4 angebrochen

«Zunächst möchte ich mich noch einmal bei allen bedanken, die mir gute Wünsche geschickt haben. Es ist unmöglich, auf so viele Nachrichten zu antworten, aber ich bin sehr dankbar», erklärte Max Nagl am heutigen Montag, nachdem er sich in Belgien erneut untersuchen ließ.

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Untersuchung in Belgien

«Heute hatte ich in Herentals eine zweite Untersuchung bei Dr. Claes und glücklicherweise sieht es so aus, dass nur mein T4-Wirbel einen kleinen Riss haben könnte. Alles andere scheint in Ordnung zu sein. Natürlich habe ich Prellungen und ein großer Teil meines Körpers schmerzt, aber jetzt bleibt genügend Zeit für eine vollständige Genesung», erklärte Max nach seiner Konsultation.

Im Moment möchte ich nicht an den Meisterschaftsstand denken. Max Nagl

Verkettung unglücklicher Umstände

«Im Moment möchte ich nicht an den Meisterschaftsstand denken. Ich habe viel Einsatz, Training und Energie investiert. Mit meinen bisherigen Leistungen, meinem Motorrad und dem Team um mich herum konnte ich seit dem ersten Rennen das Red Plate halten. Es ist schwer, diese Veränderung zu akzeptieren, besonders, weil ich keinerlei Kontrolle über die Situation hatte, die durch eine Verkettung unglücklicher Umstände entstanden ist.»

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Max Nagl bedankt sich bei den Fans

«Danke an alle, die mir helfen: Mein Team, meine Sponsoren, meine Eltern, meine Freundin und natürlich alle Freunde und Fans. Wir sehen uns in Gaildorf!»