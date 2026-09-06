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MXGP-Champion Jeffrey Herlings (Honda) gewinnt MXGP of Turkiye

Mit Siegen in beiden Wertungsläufen gewann der frisch gekürte MXGP-Motocross-Weltmeister Jeffrey Herlings den MXGP of Turkiye, musste sich aber im zweiten Lauf gegen Tom Vialle behaupten.

Motocross-WM MXGP

Jeffrey Herlings gewann in Afyonkarahisar vor Tom Vialle und Romain Febvre
Jeffrey Herlings gewann in Afyonkarahisar vor Tom Vialle und Romain Febvre
Foto: MXGP-TV
Jeffrey Herlings gewann in Afyonkarahisar vor Tom Vialle und Romain Febvre
© MXGP-TV

Im Artikel erwähnt

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MXGP of Turkiye in Afyonkarahisar: Der frisch gekürte Weltmeister des Jahres 2026, Jeffrey Herlings (Honda), startete in den zweiten Wertungslauf mit dem goldenen Nummernschild mit der Startnummer 1.

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Holeshot Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings ließ es sich nicht nehmen, trotz seines vorzeitigen Titelgewinns den Tag in der Türkei mit Würde zu beenden. 'The Bullet' zog zum achten Mal in dieser Saison den Holeshot knapp vor seinem französischen Teamkollegen Tom Vialle. Auch Tim Gajser (Yamaha) mischte an der Spitze des Feldes mit. Vialle setzte sich zunächst vehement gegen Tim Gajser durch und danach entbrannte ein heißes Duell der beiden HRC-Werksfahrer.

Zwei Fehler warfen Tim Gajser zurück

Yamaha-Werksfahrer Tim Gajser kam in der zweiten Runde von der Strecke ab und fiel hinter die beiden Kawasaki-Werksfahrer Pauls Jonass und Romain Febvre zurück. In Runde 3 überholte Febvre Jonass und eine Runde später kam auch Gajser an Jonass vorbei. Gajser versuchte, die Lücke zu Febvre zu schließen, doch ein harmloser Sturz warf ihn erneut zurück.

Im Artikel erwähnt

Duell an der Spitze

Bis zum Schluss ließ Tom Vialle nicht locker. Er wollte den Laufsieg, doch Herlings behielt die Kontrolle und gewann mit einem knappen Vorsprung von 0,5 Sekunden. Die beiden HRC-Werksfahrer hatten den Rest des Feldes am Ende um mehr als eine halbe Minute abgehängt.

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Romain Febvre wurde mit zwei dritten Plätzen Dritter – mit 40 Zählern punktgleich mit Vialle. Tiebreaker zugunsten von Vialle war sein besserer zweiter Lauf.

Satt Punkte für Yigit Ali Selek

Der einheimische GASGAS-Fahrer Yigit Ali Selek holte mit jeweils 4 Runden Rückstand auf Platz 16 insgesamt 10 WM-Punkte. Das sind in einem Rennen so viele Punkte, wie z.B. Cato Nickel über die gesamte Saison einfahren konnte. Seleks beste Rundenzeit war mehr als eine halbe Minute langsamer als die der Spitzenfahrer und dennoch sprang er in der WM-Tabelle auf Platz 36 und rangiert damit vor Fahrern wie Paturel, Lapucci oder van Berkel.

Vorletzter Stopp: China


In einer Woche geht es in Shanghai mit WM-Runde 18 weiter. Auch wenn die Titelentscheidung heute bereits gefallen ist, könnte sich an der Spitze des Feldes noch einiges ändern. Red-Bull-KTM-Werksfahrer Andrea Adamo und Tom Vialle haben gute Chancen, sich in den letzten beiden Grands Prix weiter zu verbessern.

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MXGP of Turkiye:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1-1, 50 Punkte

  2. Tom Vialle (F), Honda, 4-2, 40, (-10)

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-3, 40, (-10)

  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 2-4, 40, (-10)

  5. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 6-5, 31, (-19)

  6. Andrea Adamo (I), KTM, 5-6, 31, (-19)

  7. Jan Pancar (SLO), KTM, 11-7, 24, (-26)

  8. Kevin Horgmo (N), Honda, 10-8, 24, (-26)

  9. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 9-10, 23, (-27)

  10. Jeremy Seewer (CH), KTM, 8-11, 23, (-27)

  11. Ruben Fernandez (E), Honda, 12-9, 21, (-29)

  12. Alberto Forato (I), Fantic, 7-15, 20, (-30)

  13. Jago Geerts (B), Beta, 13-12, 17, (-33)

  14. Rick Elzinga (NL), KTM, 14-13, 15, (-35)

  15. Jörgen-Matthias Talviku (EST), Fantic, 17-14, 11, (-39)

  16. Yigit Ali Selek (TR), GASGAS, 16-16, 10, (-40)

  17. Andrea Bonacorsi (I), Ducati, 15-DNF, 6, (-44)

MXGP-WM-Stand nach Event 17 von 19:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 855 Punkte

  2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 699, (-156)

  3. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 659, (-196)

  4. Lucas Coenen (B), KTM, 566, (-289)

  5. Andrea Adamo (I), KTM, 559, (-296)

  6. Tom Vialle (F), Honda, 545, (-310)

  7. Ruben Fernandez (E), Honda, 523, (-332)

  8. Maxime Renaux (F), Yamaha, 449, (-406)

  9. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 428, (-427)

  10. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 366, (-489)

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Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

84

17

34:34,791

1:54,820

25

02

Tom Vialle

Tom Vialle

16

17

+0,499

1:54,769

22

03

Romain Febvre

Romain Febvre

1

17

+28,437

1:55,064

20

04

Tim Gajser

Tim Gajser

243

17

+36,479

1:55,193

18

05

Pauls Jonass

Pauls Jonass

41

17

+41,735

1:56,864

16

06

Andrea Adamo

Andrea Adamo

80

17

+47,697

1:56,749

15

07

Jan Pancar

Jan Pancar

253

17

+50,104

1:56,926

14

08

Kevin Horgmo

Kevin Horgmo

24

17

+52,571

1:56,304

13

09

Ruben Fernandez

Ruben Fernandez

70

17

+1:08,851

1:57,319

12

10

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

10

17

+1:12,801

1:57,049

11

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