Guillem Farres (Triumph) gewinnt MXGP of Turkiye vor Simon Längenfelder

Zweiter MX2-Wertungslauf MXGP of Turkiye in Afyonkarahisar: Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen, der in der Anfangsphase des ersten MX2- Wertungslaufs nach verpatztem Start nach einem Kicker beim Absprung zu einem weiten Sprung abgeflogen war und das Rennen angeschlagen aufgeben musste, trat zum zweiten Lauf an. Allerdings befand er sich nicht in einem guten Zustand: «Schon heute früh hatte er massive Magenprobleme», erklärte Sachas team-Manager Davide de Carli. «Bei seinem Crash hat er sich zwar nichts gebrochen, aber er fühlt sich zweifellos nicht gut.»

Werbung

Werbung

Holeshot und Ausfall von Sacha Coenen

Trotz seiner massiven Probleme zog Sacha Coenen den Holeshot und führte das Rennen eine Runde lang an. WM-Leader Guillem Farres (Triumph) attackierte erneut zu Beginn des Rennens und ging am Belgier vorbei in Führung. Coenen leistete kurzzeitig Widerstand, doch nach Kurve 1 bog er direkt in die Boxengasse ein und beendete das Rennen. «Das kam auch für uns überraschend», meinte Team-Koordinatorin Valentina Ragni, «aber wir wussten, dass es ihm nicht gut geht.» Janis Reisulis (Yamaha) stürzte erneut, fuhr weiter, wurde aber wegen Inanspruchnahme fremder Hilfe disqualifiziert. Trotz seines Ausfalls wurde Sacha Coenen auf Platz 14 gewertet und erhielt dafür noch 7 WM-Punkte. Sacha Coenen fiel in der WM-Tabelle auf Platz 3 zurück und hat nun 60 Punkte Rückstand zur Tabellenspitze. Camden Mc Lellan, der den Grand-Prix mit einem 3-4-Ergebnis auf Platz 4 beendete, ist neuer Zweiter. Der WM-Zug ist für Sacha Coenen abgefahren, auch wenn er noch theoretische Titelchancen hat. Nach dem Drama um seinen Zwillingsbruder Lucas in der MXGP wird nun auch Sacha den möglichen WM-Titel in der MX2 verpassen. Die US-Exkurse sind den belgischen Zwillingsbrüdern am Ende leider sehr teuer zu stehen gekommen.

Guillem Farres fährt zum Tagessieg

Der spanische WM-Leader Guillem Farres (Triumph) gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 6 Sekunden und gewann damit den Grand-Prix vor Liam Everts (Husqvarna) und Simon Längenfelder (KTM). Zweiter wurde Liam Everts.

Simon Längenfelder: Kleiner Fehler, große Wirkung

In der zweiten Hälfte des Rennens konnte Simon Längenfelder, der den ersten Lauf gewonnen hatte, die Lücke zu Liam Everts auf Platz 2 schließen, doch er würgte in einer tiefen Spurrinne einer Rechtskurve seinen Motor ab und verlor den Anschluss. Am Ende kam der Titelverteidiger mit knapp 13 Sekunden Rückstand auf Platz 3 ins Ziel. Mit einem 1-3-Ergebnis stand er am Ende auf dem zweiten Podiumsrang.

Werbung

Werbung

Vorletzter Stopp China





Thema der Woche MotoGP-Grid 2027: Fast ein Viertel der Fahrer neu – Auswirkungen auf SBK Das MotoGP-Startfeld 2027 bekommt fünf neue Stammfahrer, mindestens drei der Abservierten werden in die Superbike-WM wechseln. Die Leidtragenden davon sind Alvaro Bautista und Danilo Petrucci. Weiterlesen

In der kommenden Woche geht es in Shanghai mit WM-Runde 18 von 19 weiter. Guillem Farres führt die WM-Tabelle mit einem Vorsprung von 50 Punkten an. Falls Farres in China seinen Vorsprung auf über 60 Punkte ausbauen würde, könnte er schon dort den WM-Titel vorzeitig klarmachen. In jedem Falle ist Farres klar auf Kurs in Richtung seines ersten WM-Titels.

MX2 Afyonkarahisar

Guillem Farres (E), Triumph, 2-1, 47 Punkte Simon Längenfelder (D), KTM, 1-3, 45, (-2) Liam Everts (B), Husqvarna, 4-2, 40, (-7) Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 3-4, 38, (-9) Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 8-5, 29, (-18) Maxime Grau (F), Honda, 7-6, 29, (-18) Julius Mikula (CZ), KTM, 5-8, 29, (-18) Karlis A. Reisulis (LV), Yamaha, 9-7, 26, (-21) Noel Zanocz (H), KTM, 10-9, 23, (-24) Scott Smulders (NL), Husqvarna, 11-10, 21, (-26) Andrea Rossi (I), KTM, 12-11, 19, (-28) Rodolfo Bicalho (BR), KTM, 13-12, 17, (-30) Tommaso Lodi (I), Kawasaki, 14-13, 15, (-32) Janis M. Reisulis (LV), Yamaha, 6-DNF, 15, (-32) Sacha Coenen (B), KTM, 15-14, 13, (-34)

WM-Stand nach Event 17 von 19:

Guillem Farres (E), Triumph, 806 Punkte Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 756, (-50) Sacha Coenen (B), KTM, 746, (-60) Simon Längenfelder (D), KTM, 726, (-80) Liam Everts (B), Husqvarna, 696, (-110) Janis M. Reisulis (LV), Yamaha, 607, (-199) Karlis A. Reisulis (LV), Yamaha, 502, (-304) Valerio Lata (I), Honda, 414, (-392) Julius Mikula (CZ), KTM, 383, (-423) Mathis Valin (F), Kawasaki, 352, (-454)

Werbung