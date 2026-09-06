Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MXGP

  4. /

  5. Motocross-WM MX2

  6. /

  7. News

Werbung

Guillem Farres (Triumph) gewinnt MXGP of Turkiye vor Simon Längenfelder

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann MX2-WM-Leader Guillem Farres (Triumph) den Grand-Prix of Turkiye in Afyonkarahisar, während Sacha Coenen (KTM) aufgeben musste und damit in der Tabelle zurückfiel.

Motocross-WM MX2

Das MX2 Podium in der Türkei
Das MX2 Podium in der Türkei
Foto: MXGP-TV
Das MX2 Podium in der Türkei
© MXGP-TV

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Zweiter MX2-Wertungslauf MXGP of Turkiye in Afyonkarahisar: Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen, der in der Anfangsphase des ersten MX2- Wertungslaufs nach verpatztem Start nach einem Kicker beim Absprung zu einem weiten Sprung abgeflogen war und das Rennen angeschlagen aufgeben musste, trat zum zweiten Lauf an. Allerdings befand er sich nicht in einem guten Zustand: «Schon heute früh hatte er massive Magenprobleme», erklärte Sachas team-Manager Davide de Carli. «Bei seinem Crash hat er sich zwar nichts gebrochen, aber er fühlt sich zweifellos nicht gut.»

Werbung

Werbung

Holeshot und Ausfall von Sacha Coenen

Trotz seiner massiven Probleme zog Sacha Coenen den Holeshot und führte das Rennen eine Runde lang an. WM-Leader Guillem Farres (Triumph) attackierte erneut zu Beginn des Rennens und ging am Belgier vorbei in Führung. Coenen leistete kurzzeitig Widerstand, doch nach Kurve 1 bog er direkt in die Boxengasse ein und beendete das Rennen. «Das kam auch für uns überraschend», meinte Team-Koordinatorin Valentina Ragni, «aber wir wussten, dass es ihm nicht gut geht.» Janis Reisulis (Yamaha) stürzte erneut, fuhr weiter, wurde aber wegen Inanspruchnahme fremder Hilfe disqualifiziert. Trotz seines Ausfalls wurde Sacha Coenen auf Platz 14 gewertet und erhielt dafür noch 7 WM-Punkte. Sacha Coenen fiel in der WM-Tabelle auf Platz 3 zurück und hat nun 60 Punkte Rückstand zur Tabellenspitze. Camden Mc Lellan, der den Grand-Prix mit einem 3-4-Ergebnis auf Platz 4 beendete, ist neuer Zweiter. Der WM-Zug ist für Sacha Coenen abgefahren, auch wenn er noch theoretische Titelchancen hat. Nach dem Drama um seinen Zwillingsbruder Lucas in der MXGP wird nun auch Sacha den möglichen WM-Titel in der MX2 verpassen. Die US-Exkurse sind den belgischen Zwillingsbrüdern am Ende leider sehr teuer zu stehen gekommen.

Guillem Farres fährt zum Tagessieg

Der spanische WM-Leader Guillem Farres (Triumph) gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 6 Sekunden und gewann damit den Grand-Prix vor Liam Everts (Husqvarna) und Simon Längenfelder (KTM). Zweiter wurde Liam Everts.

Im Artikel erwähnt

Simon Längenfelder: Kleiner Fehler, große Wirkung

In der zweiten Hälfte des Rennens konnte Simon Längenfelder, der den ersten Lauf gewonnen hatte, die Lücke zu Liam Everts auf Platz 2 schließen, doch er würgte in einer tiefen Spurrinne einer Rechtskurve seinen Motor ab und verlor den Anschluss. Am Ende kam der Titelverteidiger mit knapp 13 Sekunden Rückstand auf Platz 3 ins Ziel. Mit einem 1-3-Ergebnis stand er am Ende auf dem zweiten Podiumsrang.

Werbung

Werbung

Vorletzter Stopp China


In der kommenden Woche geht es in Shanghai mit WM-Runde 18 von 19 weiter. Guillem Farres führt die WM-Tabelle mit einem Vorsprung von 50 Punkten an. Falls Farres in China seinen Vorsprung auf über 60 Punkte ausbauen würde, könnte er schon dort den WM-Titel vorzeitig klarmachen. In jedem Falle ist Farres klar auf Kurs in Richtung seines ersten WM-Titels.

MX2 Afyonkarahisar

  1. Guillem Farres (E), Triumph, 2-1, 47 Punkte

  2. Simon Längenfelder (D), KTM, 1-3, 45, (-2)

  3. Liam Everts (B), Husqvarna, 4-2, 40, (-7)

  4. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 3-4, 38, (-9)

  5. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 8-5, 29, (-18)

  6. Maxime Grau (F), Honda, 7-6, 29, (-18)

  7. Julius Mikula (CZ), KTM, 5-8, 29, (-18)

  8. Karlis A. Reisulis (LV), Yamaha, 9-7, 26, (-21)

  9. Noel Zanocz (H), KTM, 10-9, 23, (-24)

  10. Scott Smulders (NL), Husqvarna, 11-10, 21, (-26)

  11. Andrea Rossi (I), KTM, 12-11, 19, (-28)

  12. Rodolfo Bicalho (BR), KTM, 13-12, 17, (-30)

  13. Tommaso Lodi (I), Kawasaki, 14-13, 15, (-32)

  14. Janis M. Reisulis (LV), Yamaha, 6-DNF, 15, (-32)

  15. Sacha Coenen (B), KTM, 15-14, 13, (-34)

WM-Stand nach Event 17 von 19:

  1. Guillem Farres (E), Triumph, 806 Punkte

  2. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 756, (-50)

  3. Sacha Coenen (B), KTM, 746, (-60)

  4. Simon Längenfelder (D), KTM, 726, (-80)

  5. Liam Everts (B), Husqvarna, 696, (-110)

  6. Janis M. Reisulis (LV), Yamaha, 607, (-199)

  7. Karlis A. Reisulis (LV), Yamaha, 502, (-304)

  8. Valerio Lata (I), Honda, 414, (-392)

  9. Julius Mikula (CZ), KTM, 383, (-423)

  10. Mathis Valin (F), Kawasaki, 352, (-454)

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Rennen

  3. Warm-up

  4. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

01

Guillem Farres

Guillem Farres

99

02

Sacha Coenen

Sacha Coenen

19

03

Liam Everts

Liam Everts

26

04

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

1

05

Camden McLellan

Camden McLellan

8

06

Janis Reisulis

Janis Reisulis

772

07

Maxime Grau

Maxime Grau

83

08

Kārlis Alberts Reišulis

Kārlis Alberts Reišulis

47

09

Julius Mikula

Julius Mikula

20

10

Scott Smulders

Scott Smulders

408

Events

Alle Motocross-WM MX2 Events
  • Vergangen

    MXGP of Sweden

    Glimminge Motorstadion, Schweden
    15.–16.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    MXGP of The Netherlands

    Motorportpark Gelderland Midden, Niederlande
    22.–23.08.2026
    Zum Event
  • MX2-Start

    Live

    MXGP of Turkey

    Afyon Motor Sports Center, Türkei
    05.–06.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    MXGP of China

    Shanghai International off-road circuit, China
    12.–13.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    MXGP of Australia

    Hidden Valley Raceway, Australien
    19.–20.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    MXGP of Sweden

    Glimminge Motorstadion, Schweden
    15.–16.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    MXGP of The Netherlands

    Motorportpark Gelderland Midden, Niederlande
    22.–23.08.2026
    Zum Event
  3. MX2-Start

    Live

    MXGP of Turkey

    Afyon Motor Sports Center, Türkei
    05.–06.09.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    MXGP of China

    Shanghai International off-road circuit, China
    12.–13.09.2026
    Zum Event
  5. Demnächst

    MXGP of Australia

    Hidden Valley Raceway, Australien
    19.–20.09.2026
    Zum Event

MXGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM