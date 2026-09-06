Guillem Farres (Triumph) gewinnt MXGP of Turkiye vor Simon Längenfelder

Motocross-WM MXGP
Afyon: Jeffrey Herlings (Honda) ist vorzeitig MXGP-Weltmeister 2026
Mit einem 2-1-Ergebnis gewann MX2-WM-Leader Guillem Farres (Triumph) den Grand-Prix of Turkiye in Afyonkarahisar, während Sacha Coenen (KTM) aufgeben musste und damit in der Tabelle zurückfiel.
Zweiter MX2-Wertungslauf MXGP of Turkiye in Afyonkarahisar: Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen, der in der Anfangsphase des ersten MX2- Wertungslaufs nach verpatztem Start nach einem Kicker beim Absprung zu einem weiten Sprung abgeflogen war und das Rennen angeschlagen aufgeben musste, trat zum zweiten Lauf an. Allerdings befand er sich nicht in einem guten Zustand: «Schon heute früh hatte er massive Magenprobleme», erklärte Sachas team-Manager Davide de Carli. «Bei seinem Crash hat er sich zwar nichts gebrochen, aber er fühlt sich zweifellos nicht gut.»
Trotz seiner massiven Probleme zog Sacha Coenen den Holeshot und führte das Rennen eine Runde lang an. WM-Leader Guillem Farres (Triumph) attackierte erneut zu Beginn des Rennens und ging am Belgier vorbei in Führung. Coenen leistete kurzzeitig Widerstand, doch nach Kurve 1 bog er direkt in die Boxengasse ein und beendete das Rennen. «Das kam auch für uns überraschend», meinte Team-Koordinatorin Valentina Ragni, «aber wir wussten, dass es ihm nicht gut geht.» Janis Reisulis (Yamaha) stürzte erneut, fuhr weiter, wurde aber wegen Inanspruchnahme fremder Hilfe disqualifiziert. Trotz seines Ausfalls wurde Sacha Coenen auf Platz 14 gewertet und erhielt dafür noch 7 WM-Punkte. Sacha Coenen fiel in der WM-Tabelle auf Platz 3 zurück und hat nun 60 Punkte Rückstand zur Tabellenspitze. Camden Mc Lellan, der den Grand-Prix mit einem 3-4-Ergebnis auf Platz 4 beendete, ist neuer Zweiter. Der WM-Zug ist für Sacha Coenen abgefahren, auch wenn er noch theoretische Titelchancen hat. Nach dem Drama um seinen Zwillingsbruder Lucas in der MXGP wird nun auch Sacha den möglichen WM-Titel in der MX2 verpassen. Die US-Exkurse sind den belgischen Zwillingsbrüdern am Ende leider sehr teuer zu stehen gekommen.
Der spanische WM-Leader Guillem Farres (Triumph) gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 6 Sekunden und gewann damit den Grand-Prix vor Liam Everts (Husqvarna) und Simon Längenfelder (KTM). Zweiter wurde Liam Everts.
In der zweiten Hälfte des Rennens konnte Simon Längenfelder, der den ersten Lauf gewonnen hatte, die Lücke zu Liam Everts auf Platz 2 schließen, doch er würgte in einer tiefen Spurrinne einer Rechtskurve seinen Motor ab und verlor den Anschluss. Am Ende kam der Titelverteidiger mit knapp 13 Sekunden Rückstand auf Platz 3 ins Ziel. Mit einem 1-3-Ergebnis stand er am Ende auf dem zweiten Podiumsrang.
In der kommenden Woche geht es in Shanghai mit WM-Runde 18 von 19 weiter. Guillem Farres führt die WM-Tabelle mit einem Vorsprung von 50 Punkten an. Falls Farres in China seinen Vorsprung auf über 60 Punkte ausbauen würde, könnte er schon dort den WM-Titel vorzeitig klarmachen. In jedem Falle ist Farres klar auf Kurs in Richtung seines ersten WM-Titels.
Guillem Farres (E), Triumph, 2-1, 47 Punkte
Simon Längenfelder (D), KTM, 1-3, 45, (-2)
Liam Everts (B), Husqvarna, 4-2, 40, (-7)
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 3-4, 38, (-9)
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 8-5, 29, (-18)
Maxime Grau (F), Honda, 7-6, 29, (-18)
Julius Mikula (CZ), KTM, 5-8, 29, (-18)
Karlis A. Reisulis (LV), Yamaha, 9-7, 26, (-21)
Noel Zanocz (H), KTM, 10-9, 23, (-24)
Scott Smulders (NL), Husqvarna, 11-10, 21, (-26)
Andrea Rossi (I), KTM, 12-11, 19, (-28)
Rodolfo Bicalho (BR), KTM, 13-12, 17, (-30)
Tommaso Lodi (I), Kawasaki, 14-13, 15, (-32)
Janis M. Reisulis (LV), Yamaha, 6-DNF, 15, (-32)
Sacha Coenen (B), KTM, 15-14, 13, (-34)
Guillem Farres (E), Triumph, 806 Punkte
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 756, (-50)
Sacha Coenen (B), KTM, 746, (-60)
Simon Längenfelder (D), KTM, 726, (-80)
Liam Everts (B), Husqvarna, 696, (-110)
Janis M. Reisulis (LV), Yamaha, 607, (-199)
Karlis A. Reisulis (LV), Yamaha, 502, (-304)
Valerio Lata (I), Honda, 414, (-392)
Julius Mikula (CZ), KTM, 383, (-423)
Mathis Valin (F), Kawasaki, 352, (-454)
Newsletter
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.