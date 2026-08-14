Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MXGP

  4. /

  5. Motocross-WM MXGP

  6. /

  7. News

Werbung

Lucas Coenen (KTM) weiter verletzt, kein Start in Uddevalla

Der belgische Red-Bull-KTM-Werksfahrer Lucas Coenen wird beim Grand Prix von Schweden in Uddevalla nicht antreten können. Der Belgier laboriert weiterhin an seiner Verletzung an der linken Hüfte.

Motocross-WM MXGP

Lucas Coenen startet nicht in Uddevalla
Lucas Coenen startet nicht in Uddevalla
Foto: Infront Moto Racing
Lucas Coenen startet nicht in Uddevalla
© Infront Moto Racing

Werbung

Werbung

Lucas Coenen (KTM), der die erste Hälfte der Saison dominierte, kann am kommenden Wochenende nicht zur 15. Etappe der Motocross-WM im schwedischen Uddevalla antreten. Lucas befindet sich seit mehreren Wochen in Behandlung und Rehabilitation. Insbesondere eine Beeinträchtigung des Ischiasnervs verursacht weiterhin Schmerzen und zwang den 19-Jährigen dazu, die Grands Prix in Tschechien und Belgien abzubrechen.

Werbung

Werbung

Lucas Coenen hat in dieser Saison bereits fünf Grands Prix gewonnen. Zuletzt machte er zwar Fortschritte, aber er ist nicht fit für Grand-Prix-Einsätze. Gemeinsam mit dem Team und den Physiotherapeuten fiel jedoch die Entscheidung, auf einen Start in Uddevalla zu verzichten. Eine zu frühe Rückkehr könnte zu weiteren Komplikationen führen.

Ein weiterer Sturz könnte uns wieder zurückwerfen

Lucas Coenen


Werbung

Werbung

«Natürlich ist das für mich und das Team sehr enttäuschend», erklärte Lucas. «Schon meinen Heim-GP zu verpassen, war hart. Ich hatte gehofft, dass die zusätzlichen Tage ausreichen würden, um für Schweden wieder fit zu sein, aber uns ist die Zeit davongelaufen. Ich habe immer noch Schmerzen und ein weiterer Sturz könnte uns wieder an den Anfang zurückwerfen oder die Situation sogar noch verschlimmern. Ich habe das Gefühl, dass ich körperlich schon nahe dran bin – aber eben noch nicht ganz.»

De Carli: «Wir müssen uns in Geduld üben»

Auch Teammanager Davide De Carli mahnt zur Geduld: «Das ist hart für Lucas und seine Familie, aber bei einer solchen Verletzung darf man nichts überstürzen. In der MXGP muss man nahezu bei 100 Prozent sein, um konkurrenzfähig zu sein, und für Schweden ist Lucas einfach noch nicht bereit. Wir können die Behandlung nur fortsetzen und geduldig bleiben. Gleichzeitig werden wir alles tun, um Sacha in der MX2 zu unterstützen. Wir hoffen, dass beide Brüder bald wieder gemeinsam Rennen fahren können, denn bis zum Saisonende bleiben nicht mehr viele Grands Prix.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Jeffrey Herlings

675

2

Romain Febvre

571

3

Lucas Coenen

566

4

Tim Gajser

534

5

Andrea Adamo

450

6

Ruben Fernandez

446

7

Maxime Renaux

425

8

Tom Vialle

409

9

Kay de Wolf

345

10

Pauls Jonass

273

Events

Alle Motocross-WM MXGP Events
  • Vergangen

    MXGP of Czech Republic

    Loketské Serpentiny, Tschechien
    25.–26.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    MXGP of Flanders

    Stedelijk Motorcross Centrum, Belgien
    01.–02.08.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    MXGP of Sweden

    Glimminge Motorstadion, Schweden
    15.–16.08.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    MXGP of The Netherlands

    Motorportpark Gelderland Midden, Niederlande
    22.–23.08.2026
    Zum Event

  • MXGP of Turkey

    Afyon Motor Sports Center, Türkei
    05.–06.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    MXGP of Czech Republic

    Loketské Serpentiny, Tschechien
    25.–26.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    MXGP of Flanders

    Stedelijk Motorcross Centrum, Belgien
    01.–02.08.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    MXGP of Sweden

    Glimminge Motorstadion, Schweden
    15.–16.08.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    MXGP of The Netherlands

    Motorportpark Gelderland Midden, Niederlande
    22.–23.08.2026
    Zum Event

  5. MXGP of Turkey

    Afyon Motor Sports Center, Türkei
    05.–06.09.2026
    Zum Event

MXGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM