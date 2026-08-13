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Verletzungsupdate Thibault Benistant: Noch immer kein Gefühl in den Beinen

Leider gibt es keine guten Nachrichten zum Gesundheitszustand des Ende Mai in Lacapelle-Marival verunglückten Thibault Benistant. Der Franzose ist in der Rehabilitationsphase und kämpft weiter hart.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Thibault Benistant meldete sich aus der Reha
Thibault Benistant meldete sich aus der Reha
Foto: Thibault Benistant
Thibault Benistant meldete sich aus der Reha
© Thibault Benistant

Im Artikel erwähnt

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Zweieinhalb Monate nach seinem schweren Unfall in Lacapelle-Marival meldete sich nun Thibault Benistant aus der Reha. Es verdichten sich die Befürchtungen, dass er querschnittsgelähmt bleiben wird. Bei Rückenmarksverletzungen besteht in den ersten Tagen und Wochen die Hoffnung, dass sich mit dem Abklingen von Schwellungen und Entzündungsreaktionen neurologische Funktionen zumindest teilweise wieder erholen. Wie weit sich die Funktion zurückbildet, lässt sich nicht verlässlich vorhersagen. Für die Betroffenen beginnt zugleich ein schwieriger Prozess, die neue Lebenssituation zu begreifen und anzunehmen. Es dauert oft Wochen und Monate, bis sie lernen, mit der veränderten Realität umzugehen. In dieser Phase befindet sich derzeit auch Thibault Benistant.

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Offizielles Statement von Road2Recovery

«Nachrichten wie diese brauchen Zeit, um sie aufzunehmen», heißt es in der Erklärung der Stiftung Road2Recovery, die eine Kampagne zur Unterstützung des 24-Jährigen gestartet hat. «Jeder verletzte Athlet verdient es, seine eigene Geschichte in seinen eigenen Worten zu erzählen, wenn er dazu bereit ist und das können wir zurzeit sagen: Jeden Tag führt Thibault in der Reha körperlich, geistig und emotional den gleichen Kampf wie in jedem seiner Rennen. Es wird ein langer Weg sein. Es gibt gute und harte Tage und keinen festen Zeitplan. Wer Thibault kennt, weiß um seine Entschlossenheit und seinen Kampfgeist.»

60.000 $ bereits an Spenden gesammelt

Bis heute (13. August 2026) wurden von etwa 600 privaten Spendern knapp 60.000 $ gespendet. Die Zielmarke liegt bei 200.000 $. «Wir wollen helfen, die Rehabilitation, seine medizinische Versorgung, Ausrüstung und die unerwarteten Kosten abzudecken», erklärt die Stiftung. «Jeder Beitrag, egal in welcher Höhe, geht direkt an ihn.» Hier geht es direkt zur Spendenseite.

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