Verletzungsupdate Thibault Benistant: Noch immer kein Gefühl in den Beinen

Zweieinhalb Monate nach seinem schweren Unfall in Lacapelle-Marival meldete sich nun Thibault Benistant aus der Reha. Es verdichten sich die Befürchtungen, dass er querschnittsgelähmt bleiben wird. Bei Rückenmarksverletzungen besteht in den ersten Tagen und Wochen die Hoffnung, dass sich mit dem Abklingen von Schwellungen und Entzündungsreaktionen neurologische Funktionen zumindest teilweise wieder erholen. Wie weit sich die Funktion zurückbildet, lässt sich nicht verlässlich vorhersagen. Für die Betroffenen beginnt zugleich ein schwieriger Prozess, die neue Lebenssituation zu begreifen und anzunehmen. Es dauert oft Wochen und Monate, bis sie lernen, mit der veränderten Realität umzugehen. In dieser Phase befindet sich derzeit auch Thibault Benistant.

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Offizielles Statement von Road2Recovery

«Nachrichten wie diese brauchen Zeit, um sie aufzunehmen», heißt es in der Erklärung der Stiftung Road2Recovery, die eine Kampagne zur Unterstützung des 24-Jährigen gestartet hat. «Jeder verletzte Athlet verdient es, seine eigene Geschichte in seinen eigenen Worten zu erzählen, wenn er dazu bereit ist und das können wir zurzeit sagen: Jeden Tag führt Thibault in der Reha körperlich, geistig und emotional den gleichen Kampf wie in jedem seiner Rennen. Es wird ein langer Weg sein. Es gibt gute und harte Tage und keinen festen Zeitplan. Wer Thibault kennt, weiß um seine Entschlossenheit und seinen Kampfgeist.»

60.000 $ bereits an Spenden gesammelt