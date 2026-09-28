Ruben Fernandez muss bei Honda gehen: Bald wieder Teamkollege von Gajser?

Die Motocross-WM 2026 ist zuletzt in Darwin in Australien zu Ende gegangen. Der Spanier Ruben Fernandez hat das Jahr im Stall von Honda auf Position 7 beendet, er war aber bei den beiden letzten Grands Prix verletzungsbedingt nicht mehr am Start. Sein bestes Einzelergebnis holte er in diesem Jahr mit Platz 3 im ersten Rennen beim Grand Prix von Frauenfeld in der Schweiz.

Werbung

Werbung

Für die Saison 2027 gibt es bei HRC keinen Platz mehr für Fernandez. Honda wird in der MXGP-Kategorie nur noch mit Weltmeister Jeffrey Herlings und dem Franzosen Tom Vialle antreten. Der 27-jährige Fernandez könnte nach fünf Jahren bei Honda aber erneut in einem japanischen Werksteam andocken.

Als aussichtsreichste Option hat sich nun Yamaha erwiesen. Dort wird der Deal mit dem Franzosen Maxime Renaux nicht verlängert. Somit könnte Fernandez bei Yamaha erneut Teamkollege von Tim Gajser werden. In den Jahren 2023 bis 2025 war Fernandez an der Seite des 30-jährigen Slowenen im Honda-Werksteam.

Bei der Werks-Truppe von Kawasaki zeichnet sich eine Lösung für die Febvre-Nachfolge ab, die eigentlich keine echte ist – wahrscheinlich auch, weil der Markt nicht viel mehr hergibt. Neben dem Franzosen Mathis Valin, der als Rookie antreten wird und verletzungsbedingt seit dem Sommer fehlte, dürfte der Deal mit Pauls Jonass im MXGP-Team verlängert werden. Der erfahrene Lette hat im Finish der Saison solide Ergebnisse erzielt, er belegte in der WM-Tabelle Platz 9.

Werbung

Werbung