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Sensation in der MXGP: Franzose Maxime Renaux 2027 bei KTM De Carli

Für die MXGP-Saison 2027 zeichnet sich eine spannende Rochade ab – der Franzose Maxime Renaux soll bei der Red-Bull-KTM-Truppe der erfolgsverwöhnten Familie De Carli anheuern.

Motocross-WM MXGP

Maxime Renaux
Maxime Renaux
Foto: Maxime Renaux
Maxime Renaux
© Maxime Renaux

Im Artikel erwähnt

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Am kommenden Wochenende steigt mit dem prestigeträchtigen Motocross der Nationen (MXoN) im französischen Ernee die letzte große Veranstaltung der Saison auf europäischem Boden. Die französischen Piloten haben den Fahrermarkt in der MXGP-Kategorie in den vergangenen Monaten ordentlich belebt. Vor allem der Wechsel von Kawasaki-Routinier Romain Febvre von den Grünen zu Ducati war ein echter Paukenschlag.

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Auf der anderen Seite kommt bei Kawasaki für 2027 der MXGP-Aufstieg von Mathis Valin in die 450er-Klasse. Mit Maxime Renaux sorgt ein weiterer Franzose für frischen Wind. Die Wege des ehemaligen MX2-Weltmeisters und von Arbeitgeber Yamaha trennen sich mit Jahresende. Renaux war in den vergangenen Jahren stark vom Verletzungspech verfolgt. Ein Tapetenwechsel kommt für den 26-Jährigen sicher nicht ungelegen.

Renaux, der nach seinem spektakulären Abflug im Sand von Arnheim die Saison beenden musste, soll sich nach aktuellem Stand für 2027 den Platz von Lucas Coenen bei der Red-Bull-KTM-Truppe der Familie De Carli schnappen. Die offizielle Bestätigung ist aber noch ausständig. Lucas Coenen wechselt ja wie sein Zwillingsbruder Sacha in die USA.

Im Artikel erwähnt

Renaux holte 2026 in der WM trotz der Probleme Platz 8 – er kämpfte lange um Tabellenplatz 5. In den Einzelrennen stand er in Frauenfeld und Montevarchi auf dem Podium.

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Fakt ist: Die Causa Renaux unterstreicht auch die Tatsache, dass bei den Orangen aus Mattighofen im Red-Bull-KTM-Team der Deutsche Simon Längenfelder ein weiteres Jahr auf die Jagd nach seinem zweiten MX2-WM-Titel gehen wird. Der 22-Jährige muss dann Ende 2027 auf Grund der FIM-Altersregel ohnehin in die MXGP-Kategorie aufsteigen.

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