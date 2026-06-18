Giacomo Gariboldi (HRC): «Das Ziel ist es, Meisterschaften zu gewinnen!»

Honda und HRC haben beim jüngsten Grand Prix von Trentino eine eigene «Stadt» eingerichtet. Allein für das MXGP-Werksteam gab es vier Lastwagen; einer davon war eine exklusive VIP-Enklave. Die Schuhe mussten an der Tür abgestellt werden. In Verbindung mit der neuen, weitläufigen und modernen Werkstatt in den Niederlanden und einem dreiköpfigen Fahrerteam mit der CRF450RW in der Königsklasse (von denen zwei sieben Weltmeistertitel halten) war HRC noch nie so gut gerüstet und auf Erfolg ausgerichtet.

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Der Architekt dieses roten Imperiums ist der Italiener Giacomo Gariboldi, der in die Plattform investiert und diese verwaltet, um HRCs wachsenden Hunger nach Motocross-Ruhm zu stillen, während Honda auf beiden Seiten des Atlantiks wieder an frühere Höhen heranrückt. Dank einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit Tim Gajser zwischen 2014 und 2025, die fünf Titel in den Klassen MX2 und MXGP einbrachte, war Honda nie in der Versenkung verschwunden. Doch die Aufstellung mit Jeffrey Herlings, Tom Vialle, Ruben Fernandez und Valerio Lata in der MX2 – ganz zu schweigen von einem Team von fast 40 Mitarbeitern und dem wachsenden Interesse aus Japan an der Serie – bedeutet, dass Gariboldi nun das mächtigste und opulenteste Team des Sports leitet.

Ich habe Giacomo 2008 kennengelernt. Er hatte ein ehrgeiziges Nachwuchsteam in der Europameisterschaft (damals ein eigenständiger, von der MXGP weit entfernter Wettbewerb) aufgebaut und half dabei, die Karrieren von Christophe Charlier und Harri Kullas auf den Weg zu bringen. Gariboldis Rennsport-Vision weckte das Interesse der Yamaha-Verantwortlichen, und schon bald wurde er dazu verleitet, in den Grand Prix zu wechseln. Budgets, Prioritäten und politische Überlegungen führten zu einem Wechsel zu Honda – zu einer Zeit, als deren 250er-Programm noch wenig Vertrauen weckte. Es war eine Neuausrichtung für das italienische Team, doch Gariboldi konnte Gajser 2014 aus den Fängen von KTM entreißen. Der slowenische Teenager war ein zukünftiger Champion, auch wenn er eine komplizierte familiäre Situation hatte, doch das Zusammenspiel von aufstrebendem Starpotenzial und japanischer Neugier mit dem Potenzial der CRF250RW im Jahr 2015 führte zu schnellen Erfolgen, und die Beziehung zwischen Gariboldi und HRC begann zu blühen – sogar bis zu dem Punkt, an dem er erneut über seine eigenständigen, mit Honda-Maschinen ausgestatteten Nachwuchsprogramme nachdenken konnte und drei Jahre lang aus eigener Tasche das Team von Livia Lancelot finanzierte – dort bestritt Hunter Lawrence 2018 seine letzte MX2-Saison.

Im Jahr 2026 gab es viel zu besprechen. Die Verpflichtung von Herlings nach 16 Jahren bei Red Bull KTM war ein Coup. Auch die Verpflichtung von Tom Vialle aus den USA nach zwei 250-SX-Titeln war ein klares Statement. Dass es gelang, HRC davon zu überzeugen, drei Fahrer ins Rennen zu schicken, und Ruben Fernandez zu halten (der 27-Jährige ist ein weiteres Gariboldi-Projekt nach zwei Jahren in der MX2-Pipeline und bestreitet in dieser Saison seine fünfte Saison in Rot), sorgt für Kontinuität, nachdem er ab Mitte 2025 begonnen hatte, den Prototyp der CRF mitzugestalten. Lata und die neue Allianz mit dem Team von Marco Maddii für die MX2 sowie die Nachwuchstalente aus der EMX sorgen dafür, dass die Präsenz noch stärker und scharlachrot ist.

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Giacomo, es ist schwer vorstellbar, dass HRC MXGP noch größer oder besser sein könnte als im Jahr 2026. Ist das der Traum?

Thema der Woche Lewis Hamilton nach erstem GP-Sieg mit Ferrari: Totgesagte leben länger Der Engländer Lewis Hamilton hat im stolzen Alter von 41 Jahren seinen ersten GP-Sieg mit Ferrari errungen. Er träumt weiter von seinem grossen Ziel – zum achten Mal Weltmeister werden. In Rot. Mathias Brunner Weiterlesen

Ja, mit vier Fahrern, der neuen Werkstatt, rund 35 Mitarbeitern im Team … das ist eine Menge Arbeit – fast so, als würde man zwei Teams leiten –, aber genau das hat HRC verdient. Sie wollen in beiden Klassen an der Spitze stehen. In der 250er-Klasse tun wir uns noch ein wenig schwer, aber eines Tages werden wir auch dort ganz vorne mitfahren. In der 450er-Klasse haben wir gezeigt, dass wir drei Spitzenfahrer haben, die bei jedem Rennen um den Sieg mitfahren können. Alles wurde mit dem Ziel aufgebaut, Meisterschaften zu gewinnen, und das braucht man, um auf höchstem Niveau zu performen.

In der Vergangenheit hast du Livia unterstützt und hattest dein eigenes 250er-Programm, weil du das Gefühl hattest, dass es bei HRC daran fehlte…

Ja, was uns [HRC] fehlte, war ein Platz für jüngere Fahrer, und deshalb habe ich diese Teams in der Vergangenheit ins Leben gerufen. In diesem Jahr haben wir eine Vereinbarung mit Maddii getroffen, um dies zu realisieren, denn bei HRC können wir keine jungen Fahrer aus den Europameisterschaften holen und drei Jahre darauf warten, bis sie auf höchstem Niveau mithalten können. Wir brauchen Fahrer, die bereits um Podiumsplätze kämpfen können. Wir haben in den letzten beiden Saisons versucht, jemanden aus der EMX zu holen, aber [die Entwicklungsphase] war zu lang. Deshalb haben wir die Zusammenarbeit mit Maddii begonnen, und die Idee ist, dass sie einige der jungen Talente in ihrem Team fördern und an uns weitergeben, weil wir jemanden für die 250er-Klasse brauchen. Das ist nicht einfach, weil wir keinen Zweitakter haben; daher gehen sie immer zu anderen Herstellern, die dann die besten Fahrer unter Vertrag nehmen. Es ist möglich, ordentliche Fahrer zu finden, aber nicht immer solche, die bereit sind, um den Sieg mitzufahren.

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Was denkst du über die aktuelle Situation in der EMX250 und der MX2? Erstickt eine Klasse die andere?

Ich glaube, uns fehlen derzeit Fahrer in der MX2, und die besten zwei bis drei in der EMX250 können mit dem Tempo der MX2 mithalten. Ehrlich gesagt ist es wie eine Doppelklasse. Ich finde, man sollte entweder die MX2 ohne Altersgrenze belassen und die EMX wie bisher begrenzen. Aber zwei Klassen mit Altersbeschränkung zu haben, ist eine Doppelung, wie eine Kopie. Ich würde mich für nur eine Klasse entscheiden, aber ich weiß nicht, ob das im Interesse des Verbandes liegt.

Was sagt Honda dazu?

Früher hatten sie kein großes Interesse an der 250er-Klasse. Für sie war die 450er die «Formel 1» des Motocross, und dort wollten sie gewinnen. Aber vor ein paar Jahren haben sie wirklich angefangen, sich für die 250er einzusetzen, und die neuen Maschinen werden kommen … Ich glaube, sie wollen einen Fahrer, der auf einer 250er gute Leistungen bringt, und sie haben verstanden, dass sie, um einen guten 450er-Fahrer zu bekommen, schon in jüngeren Jahren ansetzen müssen, um den nächsten Champion für sich zu gewinnen. So hat es bei unseren Fahrern wie Gajser funktioniert. Ich habe HRC immer in Richtung 250er gedrängt.

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Deine Teams hatten immer ein Projekt; sei es mit Christophe, Ruben oder Tim. In diesem Jahr hast du bei der Rekrutierung groß zugeschlagen. Wie war es, diese Top-Champions an Land zu ziehen? Das muss für dich und das übrige Management eine ganz andere Erfahrung gewesen sein, da Tim schon seit einem Jahrzehnt dabei war …

Wir haben beschlossen, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Unsere Ergebnisse basierten in den vergangenen Saisons auf nur einem einzigen Fahrer, und wir mussten zeigen, dass wir Grand Prix und Meisterschaften mit mehr als nur einem gewinnen können. Also fiel die Entscheidung auf zwei Champions, und natürlich war es nicht einfach, sie zu finden! Wir hatten Glück, denn die Verträge von Jeffrey und Tom liefen gerade aus. Wir haben die Gelegenheit beim Schopf gepackt, und nachdem man so viele Jahre mit Spitzenfahrern zusammengearbeitet hat, weiß man, wie man [mit dieser Art von Sportlern] umgeht und was sie brauchen. Daher war es für uns nicht wirklich kompliziert, sie in eine Situation zu bringen, in der sie ihre Leistung bringen konnten – auch wenn wir ihre Persönlichkeit und Gewohnheiten noch nicht kannten –, aber sehr schnell wussten wir, was sie brauchten. Ich habe Jeffrey vom ersten Tag an begleitet, um ihn zu verstehen, und das hat funktioniert, denn ich glaube, wir haben ihn in eine Lage versetzt, in der er sofort Leistung bringen konnte – und die Ergebnisse haben das gezeigt. Bei Tom war es genauso: schon ab dem ersten Test. Es ging darum, die besten Leute um ihn herum zu versammeln und dafür zu sorgen, dass er sich wie zu Hause fühlt. Das Team hat großartige Arbeit geleistet.

War es interessant, Jeffrey aus nächster Nähe zu sehen, nachdem er so viele Jahre lang ein Rivale war?

Es war seltsam … selbst jetzt, nach einigen Grand Prix, denke ich «Wow!», wenn ich die Nummer 84 auf einer Honda sehe. Es ist ein bisschen wie ein Traum, denn er war so viele Saisons lang ein Rivale und unser Gegner, und wir mussten jedes Mal gegen ihn kämpfen und hofften, dass er keine gute Leistung zeigen würde. Jetzt, wo er bei uns ist, ist es genau umgekehrt, und es fühlt sich immer noch ein bisschen seltsam an … aber ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich ihn auf einer CRF sehe. Das Gleiche gilt für Tom. Ich habe ihn seine ganze Karriere lang auf einer KTM gesehen, und dass er jetzt auf einer Honda fährt und so gut abschneidet … das kann man sich gar nicht vorstellen.

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Wie ist er so? Tom ist einer der schnellsten Lerner im weltweiten Motocross…

Er ist sehr schüchtern. Sehr professionell. Extrem konzentriert auf das, was er tut. Er scheut keinen Kampf. Das ist er nach den Erfahrungen mit [Haiden] Deegan in den USA gewohnt. Er ist ein bewundernswerter Typ und dazu noch ein liebenswerter Mensch. Jeffrey ist jemand, der völlig anders ist, als ich ihn mir vorgestellt hatte … und auch Tom war eine großartige Entdeckung für das Team. Wenn man seine Karriere betrachtet, hat er nur eine Saison gebraucht, um sich einzugewöhnen, und dann wollten wir im nächsten Jahr um den Titel fahren. Also haben wir gesagt: «Dieses Jahr geh es locker an, wir haben keine Ziele … schau einfach, wo du stehst», und er übertrifft alle Erwartungen. Unglaublich gut. Wir hatten erwartet, nächstes Jahr mit ihm um den Titel zu kämpfen, nicht schon in diesem.

Tim Gajser: Kannst du etwas zur Entscheidung sagen, getrennte Wege zu gehen?

Nach zwölf Saisons hatten wir ziemlich viel gewonnen: fünf Titel und über 50 Grands Prix. Ich denke, es war der richtige Zeitpunkt. Die Beziehung zwischen einem Team und einem Fahrer ist nie auf Lebenszeit angelegt, und wir hatten bereits eine lange Zeit mit ihm verbracht. Wie viele andere haben so lange durchgehalten? Vielleicht nur [Tony] Cairoli mit [Claudio] De Carli. Die Entscheidung fiel nach einigen enttäuschenden Ergebnissen in den letzten zwei bis drei Saisons. Wir hatten erwartet … nun ja, wenn man so viel Geld für einen Fahrer bezahlt … natürlich ist es [das Gewinnen] nie einfach, aber man erwartet, Titel zu gewinnen, und wenn das nicht passiert, ist es eine Enttäuschung. Ich denke – und das war auch in Japan zu spüren –, dass es Zeit war, sich auf neue Erfahrungen und neue Champions einzulassen.

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Was genau sind deine täglichen Aufgaben?

Ich war noch nie so stark eingebunden wie in diesem Jahr. Ich habe darüber gesprochen, mit den Fahrern zusammenzuarbeiten, aber auch über meine Zusammenarbeit mit der Unternehmensleitung in Japan in Bezug auf Verträge und die Zukunft. Ich freue mich sehr, dass sie meine Ideen schätzen. Ich versuche, ihnen einen Einblick in das Geschehen im Fahrerlager und bei den Fahrern zu geben, damit sie dieses Feedback nutzen können, um Entscheidungen für die Zukunft von Honda [in der MXGP] zu treffen. Außerdem versuche ich, jeden im Team so einzubinden, dass er gute Leistungen erbringen kann, und die richtigen Leute an den richtigen Stellen zu haben – ohne mich jedoch in ihre Arbeit einzumischen, denn ich möchte nicht derjenige sein, der alles selbst macht. Ich denke, wenn man jemanden für eine bestimmte Aufgabe einstellt, dann tut man das, weil man sich auf ihn verlässt und ihm vertraut. Ich glaube, wir haben jetzt die beste Truppe, die wir je bei HRC hatten. Alle arbeiten gerne mit. Man spürt die Begeisterung aller im Team … und wir sind viele. Wir hatten auch mehr Besuche von der Unternehmensleitung, und ich glaube, sie begeistern sich mittlerweile für Motocross – was in der Vergangenheit nicht der Fall war, da lag der Fokus eher auf der MotoGP. Das macht einen riesigen Unterschied und ist der Grund, warum wir jetzt vier Fahrer haben statt wie früher nur zwei.