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Nach 2 Ausfällen in Folge: Jeffrey Herlings (Honda) fehlen die Worte

Nach zwei technischen Defekten in zwei aufeinanderfolgenden Grands Prix hat sich der Rückstand von HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings zur WM-Spitze (Lucas Coenen) von 2 auf 62 Punkte vergrößert.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Der HRC-Tross besteht aus einer Vielzahl von PR-Leuten
Der HRC-Tross besteht aus einer Vielzahl von PR-Leuten
Foto: copyright free
Der HRC-Tross besteht aus einer Vielzahl von PR-Leuten
© copyright free

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Im Artikel erwähnt

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Als wären zwei Ausfälle in zwei aufeinanderfolgenden Grands Prix nicht schon Strafe genug: Für Jeffrey Herlings, der mit seinem Wechsel von KTM zu Honda seine Karriere noch einmal richtig anschieben wollte, erweist sich sein Arbeitsgerät zunehmend als Problem. Natürlich ist Motocross Technik, die am Limit betrieben wird und Defekte sind Teil des Sports. Aber das, was Herlings gerade durchmacht, ist weder Zufall noch Schicksal, es ist symptomatisch. 3 Totalausfälle in 8 Grands Prix sind für ein Team wie HRC nicht darstellbar.

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Erster Ausfall: Frauenfeld

Der erste Ausfall geschah in Frauenfeld, wo Herlings im ersten Lauf die Antriebskette heruntersprang. Dieses Problem hatten in Frauenfeld mehrere Fahrer, unter anderem auch Lucas Coenen im zweiten Lauf. Es wurde durch massive Steine in tief ausgefahrenen Rinnen verursacht. Weil Coenen ebenfalls ausfiel, hatte dieser Ausfall keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Punktesituation an der Tabellenspitze.

Zweiter Ausfall: Talkessel

Der zweite Ausfall geschah im ersten Lauf des Deutschland-Grands-Prix. Die Besichtigungsrunde soll Herlings mit dem Ersatzmotorrad bestritten haben, um dann auf sein Einsatzmotorrad zu wechseln. Darüber berichtete Vital MX in ihrem Podcast. Er fuhr 6 Runden lang auf Platz 8 und musste danach die Box ansteuern, um das Rennen aufzugeben. Die genaue technische Ursache kennt bis heute niemand.

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Im Artikel erwähnt

Dritter Ausfall: Kegums

Im zweiten Lauf von Kegums brachte sich Herlings in Stellung und hatte den führenden Lucas Coenen auf Platz 2 über 10 Runden in Sichtweite. Von außen betrachtet versagte in Runde 11 sein Motor. Herlings blieb mitten auf der Strecke stehen und musste sein Bike zur Seite schieben. Über die wahren Ursachen schweigt sich HRC ebenfalls aus.

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Sind die Prioritäten richtig gesetzt?

Im Grand-Prix-Paddock geht es inzwischen nicht mehr nur um die Fahrer und deren Resultate. Es geht um Außendarstellung, Social-Media-Stories und Pressearbeit, oftmals ausgeführt von jungen Leuten, deren Kernkompetenz darin besteht, ein Smartphone zu bedienen. Marketing und PR scheinen in der Priorität der Aufgaben weit vor der Technikentwicklung zu stehen. Die Ergebnisse dieser Entwicklung sehen wir jetzt.

Wahre Ursachen ausgeblendet

Wie oben erwähnt: Motocross ist ein technischer Sport und Ausfälle sind Teil davon. Aber nicht nur, dass HRC einen Ausfall nach dem anderen produziert: Die Details werden danach wie ein Staatsgeheimnis gehütet und vertuscht. Zum Vergleich: KTM-Werksfahrer Lucas Coenen erklärte seine Kupplungsprobleme im ersten Lauf von Kegums direkt nach dem Rennen vor laufender Kamera und KTM-USA-Teamchef Ian Harrison erklärte am selben Tag nach dem Ausfall von Jorge Prado in Hangtown das entstandene Motorproblem. Das ist authentisch und echt. Bei HRC heißt es gebetsmühlenartig: «Unfortunately a technical issue» - ein unglücklicher technischer Defekt. Details? Fehlanzeige.

Mir fehlen die Worte für das, was in den letzten 7 Tagen passiert ist...

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings: «Mir fehlen die Worte»

Jeffrey Herlings ist frustriert: «Mir fehlen die Worte für das, was in den letzten 7 Tagen passiert ist...», schrieb er auf seinem Instagram-Kanal. Die Ausfälle von Teutschenthal und Kegums könnten ihm die WM gekostet haben. Zur Erinnerung: Nach seinem Sieg in Lacapelle-Marival, also vor dem Rennen im Talkessel, kam Herlings bis auf 2 Punkte an Coenen heran. Durch die beiden Ausfälle in Teutschenthal und Kegums ist sein Rückstand auf 62 Punkte angewachsen.

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Fahrer

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

5

17

34:32,862

1:57,423

25

02

Romain Fabvre

Romain Febvre

Romain Fabvre

Romain Febvre

1

17

+8,108

1:58,053

22

03

Kay De Wolf

Kay de Wolf

Kay De Wolf

Kay de Wolf

74

17

+13,586

1:58,383

20

04

Tim Gajser

Tim Gajser

Tim Gajser

Tim Gajser

243

17

+15,973

1:58,462

18

05

Pauls Jonass

Pauls Jonass

Pauls Jonass

Pauls Jonass

41

17

+49,795

1:59,376

16

06

Andrea Adamo

Andrea Adamo

Andrea Adamo

Andrea Adamo

80

17

+1:12,826

1:59,535

15

07

Jan Pancar

Jan Pancar

Jan Pancar

Jan Pancar

253

17

+1:17,936

2:01,904

14

08

Placeholder - Racer

Jörgen‐Matthias Talviku

Placeholder - Racer

Jörgen‐Matthias Talviku

261

17

+1:21,382

2:01,707

13

09

Placeholder - Racer

Kevin Horgmo

Placeholder - Racer

Kevin Horgmo

24

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+1:28,441

2:01,188

12

10

Jago Geerts

Jago Geerts

Jago Geerts

Jago Geerts

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+1:34,865

2:01,965

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