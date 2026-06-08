Nach 2 Ausfällen in Folge: Jeffrey Herlings (Honda) fehlen die Worte
Nach zwei technischen Defekten in zwei aufeinanderfolgenden Grands Prix hat sich der Rückstand von HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings zur WM-Spitze (Lucas Coenen) von 2 auf 62 Punkte vergrößert.
Als wären zwei Ausfälle in zwei aufeinanderfolgenden Grands Prix nicht schon Strafe genug: Für Jeffrey Herlings, der mit seinem Wechsel von KTM zu Honda seine Karriere noch einmal richtig anschieben wollte, erweist sich sein Arbeitsgerät zunehmend als Problem. Natürlich ist Motocross Technik, die am Limit betrieben wird und Defekte sind Teil des Sports. Aber das, was Herlings gerade durchmacht, ist weder Zufall noch Schicksal, es ist symptomatisch. 3 Totalausfälle in 8 Grands Prix sind für ein Team wie HRC nicht darstellbar.
Erster Ausfall: Frauenfeld
Der erste Ausfall geschah in Frauenfeld, wo Herlings im ersten Lauf die Antriebskette heruntersprang. Dieses Problem hatten in Frauenfeld mehrere Fahrer, unter anderem auch Lucas Coenen im zweiten Lauf. Es wurde durch massive Steine in tief ausgefahrenen Rinnen verursacht. Weil Coenen ebenfalls ausfiel, hatte dieser Ausfall keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Punktesituation an der Tabellenspitze.
Zweiter Ausfall: Talkessel
Der zweite Ausfall geschah im
Dritter Ausfall: Kegums
Im
Sind die Prioritäten richtig gesetzt?
Im Grand-Prix-Paddock geht es inzwischen nicht mehr nur um die Fahrer und deren Resultate. Es geht um Außendarstellung, Social-Media-Stories und Pressearbeit, oftmals ausgeführt von jungen Leuten, deren Kernkompetenz darin besteht, ein Smartphone zu bedienen. Marketing und PR scheinen in der Priorität der Aufgaben weit vor der Technikentwicklung zu stehen. Die Ergebnisse dieser Entwicklung sehen wir jetzt.
Wahre Ursachen ausgeblendet
Wie oben erwähnt: Motocross ist ein technischer Sport und Ausfälle sind Teil davon. Aber nicht nur, dass HRC einen Ausfall nach dem anderen produziert: Die Details werden danach wie ein Staatsgeheimnis gehütet und vertuscht. Zum Vergleich: KTM-Werksfahrer Lucas Coenen erklärte seine Kupplungsprobleme im ersten Lauf von Kegums direkt nach dem Rennen vor laufender Kamera und KTM-USA-Teamchef Ian Harrison erklärte am selben Tag nach dem Ausfall von Jorge Prado in Hangtown das entstandene Motorproblem. Das ist authentisch und echt. Bei HRC heißt es gebetsmühlenartig: «Unfortunately a technical issue» - ein unglücklicher technischer Defekt. Details? Fehlanzeige.
Mir fehlen die Worte für das, was in den letzten 7 Tagen passiert ist...
Jeffrey Herlings
Jeffrey Herlings: «Mir fehlen die Worte»
Jeffrey Herlings ist frustriert: «Mir fehlen die Worte für das, was in den letzten 7 Tagen passiert ist...», schrieb er auf seinem Instagram-Kanal. Die Ausfälle von Teutschenthal und Kegums könnten ihm die WM gekostet haben. Zur Erinnerung: Nach seinem Sieg in Lacapelle-Marival, also vor dem Rennen im Talkessel, kam Herlings bis auf 2 Punkte an Coenen heran. Durch die beiden Ausfälle in Teutschenthal und Kegums ist sein Rückstand auf 62 Punkte angewachsen.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand