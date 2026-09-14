Sensation: Jeffrey Herlings und Liam Everts treten beim FastCross an

Das legendäre FastCross von Arsago in Norditalien – eine Mischung aus Supercross und klassischem Motocross – geht am 10. und 11. Oktober in eine neue Ära. Begonnen wurde in Arsago mit dem Kult-Event als Einladungsrennen unter der Regie des Motocross-Fans und Unternehmers Giorgio Saporiti im Jahr 1984 – in der Anfangsphase als «Coupe de l’Avenir». Die Veranstaltung zog später sämtliche Top-Fahrer aus den USA an, war zeitlich rund um das MXoN stets auch terminlich günstig angelegt.

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Das letzte FastCross jener Ära fand im Jahr 2000 statt. Dann wurde das Areal verkauft und stillgelegt. Legendär wurden auch die spannenden, direkten Sprint-Duelle «Uno contro uno» im Ausscheidungsmodus über eine Runde, die in Arsago ihren Ursprung haben. Vor einigen Jahren wurde das Gelände nahe einer Wohnsiedlung durch Fabio Tognella wieder zum Leben erweckt – anfangs wurde mit E-Bikes gefahren.

Seit 2023 wird wieder mit Motocross-Bikes, jedoch bei Flutlicht und vorwiegend mit nationalen Piloten und Gästen aus Frankreich, gefahren. Für die diesjährige Ausgabe macht der Veranstalter einen großen Sprung – er bringt wieder absolute Top-Fahrer der Szene ans Startgatter. Die Strecke wurde wieder auf die ursprüngliche Dimension verlängert, präsentiert sich Großteils immer noch exakt wie in der Anfangszeit, mit vielen natürlichen und künstlichen Sprunghügeln sowie einem Waschbrett.

Als Star wurde für dieses Jahr Jeffrey Herlings engagiert. «Ich freue mich darauf, beim FastCross an den Start zu gehen. Es ist eine Veranstaltung, von der ich schon sehr viel gehört habe», erklärte der frischgebackene MXGP-Champion aus dem Honda-Werksteam. Ebenfalls dabei sein wird MX2-Husqvarna-Pilot Liam Everts. Auch sein Teamkollege Kay de Wolf hat bereits seine Startzusage gegeben – der Niederländer ist mittlerweile aber verletzt, sein Antritt wackelt also.

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Für die Tifosi wird zusätzlich Red-Bull-KTM-Fahrer Andrea Adamo die Stimmung anheizen, der auch als Testimonial des Events auftritt. Dazu kommen nach aktuellem Stand einige schnelle Grand-Prix-Fahrer wie der angehende Honda-Werkspilot Maxime Grau, Jan Pancar, Mattia Guadagnini oder Tristan Purdon. Übrigens: Adamo hat die Piste genauso wie Grau bereits getestet. Im Sommer fand in Arsago ein nationales Supercross-Event statt.