Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Crew-Chief von Ai Ogura: «Sprache ist nur ein Teil der Herausforderung»

Giovanni Mattarollo hat bei Aprilia in der MotoGP schon mit Oliveira oder Vinales zusammengearbeitet. Heute ist er der Crew-Chief von Ai Ogura. Der Italiener im Interview von SPEEDWEEK.com.

MotoGP

Ai Ogura und sein Crew-Chief Giovanni Mattarollo
Ai Ogura und sein Crew-Chief Giovanni Mattarollo
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und sein Crew-Chief Giovanni Mattarollo
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Giovanni Mattarollo ist der Crew-Chief von Ai Ogura. Er ist einer der vielen Ingenieure, die aus italienischen Universitäten hervorgegangen sind und die MotoGP-Boxen erobert haben. In seinem Fall schloss er 2006 sein Maschinenbaustudium an der Universität Udine ab.

Werbung

Werbung

SPEEDWEEK.com-Autor Manuel Pecino sprach mit Giovanni Mattarollo über seine Arbeit und die Verbundenheit mit Aprilia.

Giovanni, in deinem Lebenslauf steht, dass du seit dem Tag deines Studienabschlusses bei Aprilia arbeitest.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Ja, das stimmt. Ich habe ausschließlich bei Aprilia gearbeitet. In gewisser Weise schätze ich mich sehr glücklich, denn direkt nach meinem Abschluss bei Aprilia Racing einzusteigen, war bereits ein wahr gewordener Traum.

Werbung

Werbung

Im Laufe meiner Karriere gab es Momente, in denen ich über einen Wechsel nachdachte, und ich hatte Angebote sowohl innerhalb als auch außerhalb des Motorsports. Doch jedes Mal, wenn ich diese Optionen abwägte, wurde mir klar, dass der Weg, den ich bei Aprilia eingeschlagen hatte, mehr Möglichkeiten bot als alles andere, was mir zur Verfügung stand.

TV-Programm

Du bist sehr jung zu Aprilia gekommen. Was war deine erste Aufgabe?

Ich habe als Chassis-Konstrukteur angefangen. Ich habe an Rahmen, Schwingen und im Grunde allem gearbeitet, was die Struktur des Motorrads ausmacht, mit Ausnahme des Motors und der Elektronik.

Im Lauf der Zeit gab mir Aprilia die Möglichkeit, durch verschiedene Aufgaben und Erfahrungen zu wachsen. Das ermöglichte es mir, nicht nur mit mechanischen Komponenten zu arbeiten, sondern auch zu lernen, wie man mit Menschen umgeht, was ebenso wichtig ist.

Werbung

Werbung

Wie bist du Crew-Chief geworden?

Meine erste Erfahrung machte ich 2020, als Bradley Smiths Crew-Chief wegen COVID nicht verfügbar war. Aprilia bat mich, für ein Rennen einzuspringen.

Du hast mit Fahrern aus verschiedenen Ländern und Kulturen zusammengearbeitet.

Später in dieser Saison arbeitete ich während der letzten drei Rennen als Crew-Chief für Lorenzo Savadori. 2021 kehrte ich zum Testen mit Dovizioso zurück, und als Maverick Vinales zu Aprilia kam, kehrte ich als sein Crew-Chief in die Weltmeisterschaft zurück. Nach zwei Saisons mit Maverick wechselte ich zum Satellitenteam und arbeitete mit Miguel Oliveira. Heute arbeite ich mit Ai Ogura.

Werbung

Werbung

Wie kommunizierst du mit den Fahrern?

Das hängt vom Fahrer ab. Überraschenderweise habe ich mit vielen von ihnen Italienisch gesprochen. Miguel Oliveira zum Beispiel spricht ausgezeichnetes Italienisch, da er in der Nähe von Verona lebt. Mit Ai Ogura spreche ich Englisch. Mit Vinales sprachen wir hauptsächlich Italienisch, da das gesamte Team italienisch war.

Die Sprache ist jedoch nur ein Teil der Herausforderung. Jeder Fahrer hat seine eigene Art, zu beschreiben, was er auf dem Motorrad fühlt. Diese «Sprache» zu lernen, ist oft schwieriger als Englisch oder Italienisch zu lernen.

Wie wichtig ist das Vertrauen zwischen einem Fahrer und seinem Crew-Chief?

Werbung

Werbung

Es ist grundlegend. Man spürt den Moment, in dem ein Fahrer anfängt, einem zu vertrauen. Wenn man etwas erklärt und er aufhört, jedes Detail zu hinterfragen oder nach alternativen Anweisungen zu fragen, weiß man, dass Vertrauen aufgebaut wurde. Dieses Vertrauen macht einen riesigen Unterschied in der Leistung und Zusammenarbeit.

Im nächsten Teil des Interviews erklärt Giovanni Mattarollo, wie sich die Zusammenarbeit mit Ai Ogura gestaltet.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

180

2

Jorge Martin

Aprilia Racing

160

3

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

138

4

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

132

5

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

108

6

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

105

7

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

99

8

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

93

9

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

67

10

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

64

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  5. Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM