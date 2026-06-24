Jetzt offiziell: Pecco Bagnaia und Ducati gehen nach 2026 getrennte Wege

Nachdem Ducati Lenovo am 23. Juni die Vertragsverlängerung mit Champion Marc Marquez für die Jahre 2027 und 2028 bekanntgegeben hatte, folgte eine Tag später die offizielle Mitteilung, dass Pecco Bagnaia nach 2026 den Hersteller aus Bologna verlassen wird. Nach acht gemeinsamen Saisons werden Ducati Corse und der Italiener nach dem Rennwochenende in Valencia im November getrennte Wege gehen.

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«Pecco hat einige der denkwürdigsten Kapitel in der Geschichte von Ducati geschrieben und 2022 den MotoGP-Weltmeistertitel nach Borgo Panigale zurückgebracht, nachdem der erste Titel bereits 2007 errungen worden war», fand Ducati-CEO Claudio Domenicali anerkennende Worte für Bagnaia. «Dieser Triumph markierte den Beginn der erfolgreichsten Ära für die Marke in der Königsklasse, in der vier Fahrertitel gewonnen wurden, zwei davon von Pecco selbst. Der Titel von 2022 hat für mich eine besondere Bedeutung, da er den Höhepunkt eines Umstrukturierungsprozesses innerhalb von Ducati Corse darstellte, der es uns ermöglichte, nach einer besonders schwierigen Phase wieder an die Spitze zurückzukehren. Doch sportliche Ergebnisse spiegeln nur einen Teil von Peccos Wert wider: Sein sauberer und eleganter Fahrstil sowie seine große Fairness auf der Strecke – gepaart mit bemerkenswerter Entschlossenheit beim Überholen – haben die Ducatisti für ihn eingenommen. Darüber hinaus ist er abseits des Rennsports ein großartiger Profi und ein großartiger Mensch. Die letzten Saisons waren sowohl aus sportlicher als auch aus technischer Sicht eine größere Herausforderung, aber ich bin mir sicher, dass Pecco bis zu seinem allerletzten Tag in Rot alles geben wird und sich darauf freut, alle Fans bei der kommenden World Ducati Week zu treffen, die vom 3. bis 5. Juli in Misano stattfindet.»

Nachdem Bagnaia 2018 den WM-Titel in der Moto2-Klasse erzielte, folgte 2019 der Aufstieg in die MotoGP. In seinem Rookie-Jahr und 2020 sammelte er im Team Pramac Racing Erfahrungen mit der Ducati Desmosedici. Dort reifte er auch zum Siegfahrer. 2021 folgte der Wechsel ins Werksteam Ducati Lenovo. 2022 und 2023 holte er den MotoGP-WM-Titel, 2021 und 2024 wurde er Vizeweltmeister.

«Pecco gehört zu den Fahrern, bei denen der Funke sofort übergesprungen ist. Wir haben ihn schon in sehr jungen Jahren entdeckt und wollten ein Projekt um ihn herum aufbauen. Er ist schnell und vor allem clever», betonte Ducati-Corse-CEO Gigi Dall’Igna. «Das Ziel war es, das volle Potenzial der Desmosedici GP auszuschöpfen. Das haben wir geschafft. Dank der Arbeit des gesamten Teams und der Technik, vor allem aber dank Peccos Talent, das Ducati 15 Jahre später wieder an die Spitze der Rangliste gebracht hat. In all den gemeinsamen Saisons haben wir eine reife und solide Beziehung aufgebaut, die auf Dankbarkeit, Vertrauen und Respekt basiert. Es ist dieselbe Beziehung, die es uns ermöglicht hat, schwierige Zeiten gemeinsam und stets geeint zu meistern. Pecco wird für immer ein Champion in der Geschichte von Borgo Panigale und auch in meiner persönlichen Geschichte bleiben. Mit Ducati hat er seine Kindheitsträume verwirklicht, und wir haben unsere Träume an seiner Seite verwirklicht. In Beziehungen ist es nicht immer einfach zu erkennen und zu verstehen, wann ein Zyklus zu Ende ist und eine Veränderung notwendig ist. Die tiefe Verbundenheit und gegenseitige Zuneigung, die uns verbindet, wird sich nicht ändern und wird der Schlüssel sein, um alle Rennen bis zum Saisonende zu meistern und diese Reise mit einem Höhepunkt abzuschließen.»

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Mit Ducati erzielte Bagnaia bislang 31 GP-Siege und insgesamt 62 Podestplätze. Die Geschichte ist aber noch nicht zu Ende – mit Sicherheit werden 2026 noch weitere Top-3-Resultate dazukommen. In dieser Saison kommt er immer besser in Schwung.

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Die Zukunft von Pecco Bagnaia ist längst gesichert – er wird 2027 und 2028 im Aprilia-Werksteam eine RS-GP fahren. An seiner Seite wird er VR46-Kumpel Marco Bezzecchi als Teamkollegen haben. Eine offizielle Bestätigung für den Deal wird in den nächsten Tagen erwartet.