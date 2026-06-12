Pecco Bagnaia und Franco Morbidelli zu Gast bei der Superbike-WM in Misano

2026 feiert Ducati das 100-jährige Jubiläum. Aus diesem Anlass stehen in diesem Jahr viele Aktivitäten auf dem Programm, um den runden Geburtstag der Traditionsmarke aus Bologna gebührend zu feiern.

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Ein Höhepunkt der Feierlichkeiten wird die World Ducati Week (WDW) in Misano sein. Aus diesem Anlass werden vom 3. bis 5. Juli unzählige Ducatisti an der italienischen Adria anzutreffen sein. Mit dabei sein werden wieder viele Fahrer aus den verschiedensten Rennserien, an denen Ducati teilnimmt. Auch für die MotoGP-Asse, allen voran Marc Marquez und Pecco Bagnaia, ist die WDW ein Pflichttermin. Sie werden beim «Race of Champions», bei dem auch alle Superbike-Piloten teilnehmen, gegeneinander antreten.

An diesem Wochenende gastiert die Superbike-WM in Misano. Im Zuge dessen wurde am Freitag auf die WDW eingestimmt. Als Vertreter für das MotoGP-Lager waren Pecco Bagnaia und Franco Morbidelli in Misano zu Gast. Ducati-Testfahrer Michele Pirro war ebenfalls anwesend. Gemeinsam mit den Superbike-Assen der Roten absolvierten sie einen Auftritt vor den Fans.

Auch das Ducati-Management lässt sich die Heimrennen der seriennahen Weltmeisterschaft in Misano nicht entgehen. So sind Ducati-Corse-CEO Gigi Dall’Igna, Sportdirektor Mauro Grassilli und Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi nach Misano gereist, um in der Aruba-Box die Auftritte von Nicolo Bulega und Iker Lecuona mitzuverfolgen.

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