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Bester Ducati-Pilot Alex Marquez (4.): «Der Fehler geht auf meine Kappe»

Der spanische Gresini Ducati-Fahrer Alex Marquez sicherte sich im MotoGP-Hauptrennen von Silverstone am Sonntag Platz 4 – ärgerte sich aber über einen Fehler, der ihm den Podiumsplatz kostete.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Wieder bester Ducati-Pilot: Alex Marquez
Wieder bester Ducati-Pilot: Alex Marquez
Foto: Gold and Goose
Wieder bester Ducati-Pilot: Alex Marquez
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Alex Marquez beendete das MotoGP-Rennen von Silverstone auf Position 4. Der jüngere der beiden Marquez-Brüder war damit aber immer noch bester Ducati-Vertreter beim eindrucksvollen Aprilia-Festival im «Home of British Motor Racing». Für Alex Marquez hätte es aber auch noch mehr sein können. Der Vize-Weltmeister preschte gleich in der Anfangsphase an WM-Aspirant Ai Ogura und seinem Bruder Marc vorbei, ehe er sich auf die Verfolgung von Pedro Acosta machte.

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Alex Marquez war der einzige Ducati-Fahrer, der das Tempo der Aprilia-Piloten mitgehen konnte – aber nur in einer Phase des 20-Runden-Events. Kurz vor Halbzeit des Rennens war der 30-Jährige an Aprilia-Werkspilot Marco Bezzecchi vorbei, ehe er sich einen Fehler leistete, der ihn wieder hinter Acosta zurückwarf. «Ich denke, wir hätten heute um Platz 2 kämpfen können. Aber der Fehler in Kurve 1 nach dem Manöver gegen Bezzecchi hat viel Zeit gekostet. Ich war da etwas zu optimistisch, wir haben uns berührt.»

Im Artikel erwähnt

«Nach diesem Schnitzer in Kurve 1 habe ich dann auch den ersten Abfall des Grips am Hinterreifen festgestellt. In diesem Moment hatte ich etwas Unruhe im Heck, aber ich versuchte einfach ruhig zu bleiben, habe gesehen, ich bin schneller als Pedro. Mit der vielen Power machen die Bikes oft einfach seltsame Bewegungen. Ich bin dann auch wieder rangekommen. Aber dann war Abfall des Grips doch deutlich. Leider habe ich den Bremspunkt beim Duell gegen Marco etwas verpasst – das geht auf meine Kappe!»

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Smarter Marco Bezzecchi

Marquez streute seinem Gegner Bezzecchi jedoch auch Rosen: «Marco hat seine Karten scheinbar gut ausgespielt, er hat sich für die letzten beiden Runden den Hinterreifen besser eingeteilt. Er war etwas smarter als wir – hat das Bike auch nicht überfahren. Ich war vor Kurve 15 nie nahe genug dran an Marco. Der siebte Startplatz hat uns auch limitiert. Außer mit Raul, denke ich, hätte ich mit den anderen Aprilia-Piloten mithalten können.»

Zu seinen Vorteilen gegenüber den Markenkollegen auf der Piste von Silverstone sagt der zukünftige Red Bull-KTM-Athlet: «Ich denke, Silverstone ist ähnlich wie Barcelona. Ich kann auch hier den Hinterreifen in den ersten Kurven ganz gut schonen. Je schneller die Kurven sind, desto besser kann ich den Reifen konservieren. Das war immer schon mein großer Vorteil .»

Nach Runde 12 rangiert der Gresini-Pilot mit 106 Punkten weiter auf Rang 9, hinter dem in England gecrashten Pecco Bagnaia und vor Luca Marini (Honda).

Willkommen zum Rennen in Silverstone
Willkommen zum Rennen in Silverstone
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez und Pedro Acosta
Alex Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Marc und Alex Márquez
Marc und Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Moreira und Quartararo
Moreira und Quartararo
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández gewinnt das Rennen
Raúl Fernández gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Silverstone-Sieger Raúl Fernández
Silverstone-Sieger Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Martin, Fernández, Bezzecchi
Martin, Fernández, Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Raúl Fernández
Sieger Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Silverstone
© Gold & Goose

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

20

39:45,930

1:58,457

25

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+2,538

1:58,900

32

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

20

+3,393

1:58,880

23

04

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+4,702

1:58,652

19

05

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+6,256

1:58,940

15

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,382

1:58,690

15

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+9,550

1:59,152

10

08

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

20

+22,288

1:59,497

8

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

20

+23,845

1:59,591

7

10

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

20

+25,411

1:59,644

6

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