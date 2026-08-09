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Jorge Martin (2.): Der Sieg in Silverstone war schon nach Kurve 1 futsch

Pole, Sprinttriumph und der zweite Platz im MotoGP-Rennen: Das zwölfte Rennwochenende in Silverstone hätte für Jorge Martin kaum besser laufen können. Der Spanier weiß genau, wo er den Sieg verlor.

MotoGP

So nah sah Jorge Martin (li.) Raul Fernandez erst im Ziel wieder
So nah sah Jorge Martin (li.) Raul Fernandez erst im Ziel wieder
Foto: gold & goose
So nah sah Jorge Martin (li.) Raul Fernandez erst im Ziel wieder
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Mit einem guten Gefühl lässt WM-Leader Jorge Martin das Silverstone-Wochenende hinter sich. Im Qualifying verbesserte der Aprilia-Pilot den Rundenrekord und eroberte die Pole-Position, wenig später holte er sich den Sprintsieg beim Aprilia-Dreifachtriumph vor Ai Ogura und Marco Bezzecchi. Damit hatte er die beste Ausgangslage für das 20-Runden-Rennen am Sonntag.

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Funkenflug in Abbey, Aufholjagd ohne Chance auf den Sieg

Doch schon in Kurve 1 war die Siegchance im Rennen dahin. Martins hinteres Ride-Height-Device blieb in Kurve 1 aktiviert, unter dem Motorrad sprühten die Funken und der Polesetter wurde in Abbey nach außen gedrängt und durchgereicht. «Ich habe am Start einen kleinen Fehler gemacht. Das Device war aktiviert, deshalb haben mich alle Fahrer überholt», erklärte er später im Parc fermé. «Ich konnte mich zurückkämpfen, aber ich habe dort den Sieg verloren.» Ai Ogura erwischte es mit demselben Problem: Der Japaner fiel bis auf Rang 7 zurück und stürzte später.

Willkommen zum Rennen in Silverstone
Willkommen zum Rennen in Silverstone
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez und Pedro Acosta
Alex Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Marc und Alex Márquez
Marc und Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Moreira und Quartararo
Moreira und Quartararo
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández gewinnt das Rennen
Raúl Fernández gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Silverstone-Sieger Raúl Fernández
Silverstone-Sieger Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Martin, Fernández, Bezzecchi
Martin, Fernández, Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Raúl Fernández
Sieger Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Silverstone
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Während Raul Fernandez vorne enteilte, arbeitete sich Martin zurück: Erst an Marc Marquez vorbei, dann an Teamkollege Bezzecchi. Zeitweise war er der Einzige auf der Strecke, der 1:58er-Zeiten fuhr, doch der Rückstand war auf über vier Sekunden angewachsen. In der Schlussphase drückte er noch einmal aufs Tempo und nahm dem Führenden eine halbe Sekunde pro Runde ab, für einen finalen Angriff war es aber zu spät. «Ich bin am Ende mein Tempo gefahren und habe gehofft, dass Raul etwas nachlässt. Er fuhr beeindruckend», analysierte Martin und gratulierte Aprilia zu einem gelungenen Wochenende, an dem sowohl im Sprint als auch im Grand Prix nur Piloten mit einer RS-GP auf dem Podium standen.

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Jorge Martin baut WM-Führung aus und sammelt Selbstvertrauen

Vor dem Wochenende hatte Martin gesagt, er fühle sich nicht wie ein WM-Leader. Das hat sich geändert: «Ich bin glücklich für das Team und für mich selbst. Das gibt uns einen großen Schub an Selbstvertrauen Richtung Saisonende. Es scheint, als hätten wir die Richtung gefunden, die wir im Moment einschlagen müssen.»

In der Gesamtwertung hält Martin bei 240 Punkten. Sein Vorsprung wuchs von 17 auf 31 Zähler – gegenüber nun Marco Bezzecchi, der dank einer schmerzhaften Fahrt auf Rang 3 in Silverstone den zweiten WM-Platz von Ai Ogura übernahm. Der Rennsieg ging an Raul Fernandez, der damit die Silverstone-Serie fortsetzt: Er ist der zwölfte unterschiedliche Sieger seit zwölf MotoGP-Events in Mittelengland.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

20

39:45,930

1:58,457

25

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+2,538

1:58,900

32

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

20

+3,393

1:58,880

23

04

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+4,702

1:58,652

19

05

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+6,256

1:58,940

15

06

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,382

1:58,690

15

07

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+9,550

1:59,152

10

08

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

20

+22,288

1:59,497

8

09

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

20

+23,845

1:59,591

7

10

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

20

+25,411

1:59,644

6

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