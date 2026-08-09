Jorge Martin (2.): Der Sieg in Silverstone war schon nach Kurve 1 futsch
Pole, Sprinttriumph und der zweite Platz im MotoGP-Rennen: Das zwölfte Rennwochenende in Silverstone hätte für Jorge Martin kaum besser laufen können. Der Spanier weiß genau, wo er den Sieg verlor.
Mit einem guten Gefühl lässt WM-Leader Jorge Martin das Silverstone-Wochenende hinter sich. Im Qualifying verbesserte der Aprilia-Pilot den Rundenrekord und eroberte die Pole-Position, wenig später holte er sich den Sprintsieg beim Aprilia-Dreifachtriumph vor Ai Ogura und Marco Bezzecchi. Damit hatte er die beste Ausgangslage für das 20-Runden-Rennen am Sonntag.
Funkenflug in Abbey, Aufholjagd ohne Chance auf den Sieg
Doch schon in Kurve 1 war die Siegchance im Rennen dahin. Martins hinteres Ride-Height-Device blieb in Kurve 1 aktiviert, unter dem Motorrad sprühten die Funken und der Polesetter wurde in Abbey nach außen gedrängt und durchgereicht. «Ich habe am Start einen kleinen Fehler gemacht. Das Device war aktiviert, deshalb haben mich alle Fahrer überholt», erklärte er später im Parc fermé. «Ich konnte mich zurückkämpfen, aber ich habe dort den Sieg verloren.» Ai Ogura erwischte es mit demselben Problem: Der Japaner fiel bis auf Rang 7 zurück und stürzte später.
Während
Jorge Martin baut WM-Führung aus und sammelt Selbstvertrauen
Vor dem Wochenende hatte Martin gesagt, er fühle sich nicht wie ein WM-Leader. Das hat sich geändert: «Ich bin glücklich für das Team und für mich selbst. Das gibt uns einen großen Schub an Selbstvertrauen Richtung Saisonende. Es scheint, als hätten wir die Richtung gefunden, die wir im Moment einschlagen müssen.»
In der Gesamtwertung hält Martin bei 240 Punkten. Sein Vorsprung wuchs von 17 auf 31 Zähler – gegenüber nun Marco Bezzecchi, der dank einer schmerzhaften Fahrt auf Rang 3 in Silverstone den zweiten WM-Platz von Ai Ogura übernahm. Der Rennsieg ging an Raul Fernandez, der damit die Silverstone-Serie fortsetzt: Er ist der zwölfte unterschiedliche Sieger seit zwölf MotoGP-Events in Mittelengland.
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