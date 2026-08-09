Platz 3 wie ein Sieg: Bezzecchi machte Aprilia-Triumph in England perfekt

Bereits nach dem Start war Marco Bezzecchi weit vorne zu finden. Auf der Außenbahn zog der Italiener auf dem Weg zu Kurve 2 beherzt auf Platz 3. Es dauerte eine Weile, bis der Rhythmus gefunden war, auch weil die Marquez-Brüder und Pedro Acosta zu Beginn des Rennens bestens aufgelegt waren.

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Doch ausgerechnet der Pilot, der in der vermeintlich schlechtesten körperlichen Verfassung ist, schlug die Gegner über die Distanz – ohne Fehler.

Dass Bezzecchi die Worte fehlten, wäre untertrieben – er konnte nicht mehr sprechen. In einer Mischung aus emotionaler Überwältigung und körperlicher Erschöpfung fiel der nun wieder zum WM-Zweiten aufgestiegene Racer aus Rimini als Gesprächspartner im Parc fermé aus. Außer einem matten Dank an seine Mannschaft brachte Marco Bezzecchi unmittelbar nach der Kraftanstrengung nichts mehr zusammen.

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Noch während Bezzecchi sich auf dem Weg zurück ins Fahrerlager begab, brüllte ein enthusiastischer Teammanager Paolo Bonora ins Team-Mikro: «Danke, Marco, für deinen Einsatz!»

Dass Bezzecchi Rang 3 bis zum Zielstrich gegen Alex Marquez verteidigte, brachte dem MotoGP-Projekt aus Noale nicht nur das zweite Dreifach-Podium binnen weniger als 24 Stunden. Der neuerliche Triumph half auch entscheidend, die Positionen in der WM-Tabelle im Sinne von Aprilia zu sortieren. Bezzecchi rangiert 31 Punkte hinter WM-Leader und Teamkollege Jorge Martin und sechs Punkte vor Ai Ogura, ebenfalls auf Aprilia. Marc Marquez' Vorwärtsdrängen wurde vorerst gestoppt. Dass Bezzecchi den Weltmeister nach zwei Operationen in Folge des Sachsenring-Unfalls in beiden Rennen schlägt, das ist eine weitere Spezialgeschichte der MotoGP-Saison 2026.