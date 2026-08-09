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Platz 3 wie ein Sieg: Bezzecchi machte Aprilia-Triumph in England perfekt

Nach Platz 3 im Sprint gelang Aprilia-Held Marco Bezzecchi im Britischen GP ein kleines MotoGP-Wunder. Bei seiner Rückkehr eroberte «Bez» Platz 3 und verteidigte das Podium mit großem Kampfgeist.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

MotoGP-Held Marco Bezzecchi: Platz 3 auch im GP-Rennen
MotoGP-Held Marco Bezzecchi: Platz 3 auch im GP-Rennen
Foto: Gold and Goose
MotoGP-Held Marco Bezzecchi: Platz 3 auch im GP-Rennen
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Bereits nach dem Start war Marco Bezzecchi weit vorne zu finden. Auf der Außenbahn zog der Italiener auf dem Weg zu Kurve 2 beherzt auf Platz 3. Es dauerte eine Weile, bis der Rhythmus gefunden war, auch weil die Marquez-Brüder und Pedro Acosta zu Beginn des Rennens bestens aufgelegt waren.

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Doch ausgerechnet der Pilot, der in der vermeintlich schlechtesten körperlichen Verfassung ist, schlug die Gegner über die Distanz – ohne Fehler.

Dass Bezzecchi die Worte fehlten, wäre untertrieben – er konnte nicht mehr sprechen. In einer Mischung aus emotionaler Überwältigung und körperlicher Erschöpfung fiel der nun wieder zum WM-Zweiten aufgestiegene Racer aus Rimini als Gesprächspartner im Parc fermé aus. Außer einem matten Dank an seine Mannschaft brachte Marco Bezzecchi unmittelbar nach der Kraftanstrengung nichts mehr zusammen.

Im Artikel erwähnt

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Noch während Bezzecchi sich auf dem Weg zurück ins Fahrerlager begab, brüllte ein enthusiastischer Teammanager Paolo Bonora ins Team-Mikro: «Danke, Marco, für deinen Einsatz!»

Dass Bezzecchi Rang 3 bis zum Zielstrich gegen Alex Marquez verteidigte, brachte dem MotoGP-Projekt aus Noale nicht nur das zweite Dreifach-Podium binnen weniger als 24 Stunden. Der neuerliche Triumph half auch entscheidend, die Positionen in der WM-Tabelle im Sinne von Aprilia zu sortieren. Bezzecchi rangiert 31 Punkte hinter WM-Leader und Teamkollege Jorge Martin und sechs Punkte vor Ai Ogura, ebenfalls auf Aprilia. Marc Marquez' Vorwärtsdrängen wurde vorerst gestoppt. Dass Bezzecchi den Weltmeister nach zwei Operationen in Folge des Sachsenring-Unfalls in beiden Rennen schlägt, das ist eine weitere Spezialgeschichte der MotoGP-Saison 2026.

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

20

39:45,930

1:58,457

25

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+2,538

1:58,900

32

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

20

+3,393

1:58,880

23

04

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+4,702

1:58,652

19

05

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+6,256

1:58,940

15

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,382

1:58,690

15

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+9,550

1:59,152

10

08

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

20

+22,288

1:59,497

8

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

20

+23,845

1:59,591

7

10

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

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LCR Honda

11

20

+25,411

1:59,644

6

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