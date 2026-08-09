Die Konkurrenz demontiert: Raul Fernandez freute sich wie ein kleines Kind

Raul Fernandez gewann das MotoGP-Rennen in Silverstone am Sonntag: Der 25-Jährige siegte vor den Augen von US-Teambesitzer Justin Marks, nachdem er am Samstag im Sprint gestürzt war. Fernandez übernahm mit seiner Trackhouse-Aprilia von Startplatz 2 aus in Kurve 1 die Führung und ließ danach nie Zweifel an seinem Triumph aufkommen. Wie am Samstag im Sprint gab es auch am Sonntag einen Aprilia-Dreifachsieg, verantwortlich dafür waren neben Fernandez die Werksfahrer Jorge Martin und Marco Bezzecchi.

Werbung

Werbung

Raul Fernandez legte entfesselt los und hatte schnell zwei Sekunden Vorsprung auf die Meute. Interessant: Der Madrilene ist der zwölfte unterschiedliche Sieger in Silverstone in den vergangenen zwölf Jahren! Für Raul, der am Sonntag sein 90. MotoGP-Rennen fuhr und dessen Vertragsverlängerung erst vor wenigen Tagen offiziell bekannt wurde, war es der zweite Sieg nach Australien im Herbst 2025. Mit dem Triumph und den 25 WM-Punkten konnte sich Fernandez aber nicht in der Tabelle von Position 6 verbessern, da er am Samstag leer ausgegangen war.

Unbeschreibliche Gefühle für Raul Fernandez

«Ich hatte Spaß wie ein Kind da draußen», berichtete der sichtlich aufgekratzte Fernandez, der nach seinem Ausrutscher am Samstag im Sprint wütend auf sich war und am Sonntag im Parc fermé mit seiner Crew vor Freude herumhüpfte. «Ich bin sehr glücklich und weiß gar nicht, was ich sagen soll, welche Gefühle ich habe. Es ist sehr speziell: Als ich 2025 in Valencia gegen Bezzecchi um den Sieg gekämpft habe, konnte Justin nicht dabei sein – jetzt war er hier. Es ist ein super Gefühl.»

Die persönliche Bilanz von Fernandez hörte sich so an: «Es war ein tolles Wochenende! Es stimmt, dass ich am Samstag sauer war nach meinem Fehler – das war bitter! Aber das ist eben Teil des Sports. Als Mensch kann man schon mal einen Fehler machen – jetzt habe ich es wieder gut gemacht.»

Werbung

Werbung

Auch Teameigner Marks strahlte hinter seiner Sonnenbrille. «Rauls Zukunft ist ja jetzt sicher. Wir haben gewusst: Wenn wir ihm einen Vertrag geben, wird er noch besser performen und genau das tut er jetzt. Ich muss auch sagen: Die Aprilia sind ein Wahnsinn! Ich bin glücklich – auch für unsere Partner wie Superfile. Es ist schön – ich bin erstmals in Silverstone.» Marks ließ es sich auch nicht nehmen, die Trophäe für das Team auf dem Podium entgegenzunehmen und danach auch noch ordentlich mit Sekt geduscht zu werden.