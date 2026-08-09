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Die Konkurrenz demontiert: Raul Fernandez freute sich wie ein kleines Kind

Trackhouse-Aprilia-Fahrer Raul Fernandez eroberte im MotoGP-Hauptrennen in Silverstone nach einer Solofahrt seinen zweiten Triumph und war dankbar über die Anwesenheit von Teameigentümer Justin Marks.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Mann des Tages in Silverstone: MotoGP-Sieger Raul Fernandez
Mann des Tages in Silverstone: MotoGP-Sieger Raul Fernandez
Foto: Gold and Goose
Mann des Tages in Silverstone: MotoGP-Sieger Raul Fernandez
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Raul Fernandez gewann das MotoGP-Rennen in Silverstone am Sonntag: Der 25-Jährige siegte vor den Augen von US-Teambesitzer Justin Marks, nachdem er am Samstag im Sprint gestürzt war. Fernandez übernahm mit seiner Trackhouse-Aprilia von Startplatz 2 aus in Kurve 1 die Führung und ließ danach nie Zweifel an seinem Triumph aufkommen. Wie am Samstag im Sprint gab es auch am Sonntag einen Aprilia-Dreifachsieg, verantwortlich dafür waren neben Fernandez die Werksfahrer Jorge Martin und Marco Bezzecchi.

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Raul Fernandez legte entfesselt los und hatte schnell zwei Sekunden Vorsprung auf die Meute. Interessant: Der Madrilene ist der zwölfte unterschiedliche Sieger in Silverstone in den vergangenen zwölf Jahren! Für Raul, der am Sonntag sein 90. MotoGP-Rennen fuhr und dessen Vertragsverlängerung erst vor wenigen Tagen offiziell bekannt wurde, war es der zweite Sieg nach Australien im Herbst 2025. Mit dem Triumph und den 25 WM-Punkten konnte sich Fernandez aber nicht in der Tabelle von Position 6 verbessern, da er am Samstag leer ausgegangen war.

Unbeschreibliche Gefühle für Raul Fernandez

«Ich hatte Spaß wie ein Kind da draußen», berichtete der sichtlich aufgekratzte Fernandez, der nach seinem Ausrutscher am Samstag im Sprint wütend auf sich war und am Sonntag im Parc fermé mit seiner Crew vor Freude herumhüpfte. «Ich bin sehr glücklich und weiß gar nicht, was ich sagen soll, welche Gefühle ich habe. Es ist sehr speziell: Als ich 2025 in Valencia gegen Bezzecchi um den Sieg gekämpft habe, konnte Justin nicht dabei sein – jetzt war er hier. Es ist ein super Gefühl.»

Im Artikel erwähnt

Die persönliche Bilanz von Fernandez hörte sich so an: «Es war ein tolles Wochenende! Es stimmt, dass ich am Samstag sauer war nach meinem Fehler – das war bitter! Aber das ist eben Teil des Sports. Als Mensch kann man schon mal einen Fehler machen – jetzt habe ich es wieder gut gemacht.»

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Willkommen zum Rennen in Silverstone
Willkommen zum Rennen in Silverstone
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez und Pedro Acosta
Alex Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Marc und Alex Márquez
Marc und Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Moreira und Quartararo
Moreira und Quartararo
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández gewinnt das Rennen
Raúl Fernández gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Silverstone-Sieger Raúl Fernández
Silverstone-Sieger Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Martin, Fernández, Bezzecchi
Martin, Fernández, Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Raúl Fernández
Sieger Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Silverstone
© Gold & Goose

Auch Teameigner Marks strahlte hinter seiner Sonnenbrille. «Rauls Zukunft ist ja jetzt sicher. Wir haben gewusst: Wenn wir ihm einen Vertrag geben, wird er noch besser performen und genau das tut er jetzt. Ich muss auch sagen: Die Aprilia sind ein Wahnsinn! Ich bin glücklich – auch für unsere Partner wie Superfile. Es ist schön – ich bin erstmals in Silverstone.» Marks ließ es sich auch nicht nehmen, die Trophäe für das Team auf dem Podium entgegenzunehmen und danach auch noch ordentlich mit Sekt geduscht zu werden.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

20

39:45,930

1:58,457

25

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+2,538

1:58,900

32

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

20

+3,393

1:58,880

23

04

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+4,702

1:58,652

19

05

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+6,256

1:58,940

15

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,382

1:58,690

15

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+9,550

1:59,152

10

08

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

20

+22,288

1:59,497

8

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

20

+23,845

1:59,591

7

10

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

20

+25,411

1:59,644

6

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