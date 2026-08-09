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Warm-up, Silverstone: Ducati-Aprilia-Mix mit Alex Marquez an der Spitze

Das kurze Aufwärmen der MotoGP in Silverstone endete mit einer Bestzeit von Gresini-Pilot Alex Marquez, fehlerfreien Fahrten der WM-Elite und einem Defekt an der KTM von Enea Bastianini.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Alex Marquez: Schnellster im Warm-up der MotoGP auf der Insel
Alex Marquez: Schnellster im Warm-up der MotoGP auf der Insel
Foto: Gold and Goose
Alex Marquez: Schnellster im Warm-up der MotoGP auf der Insel
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Nach einem Überraschungs-Sprint, der weniger mit dem reinen Resultat mit dem Grip-Dilemma etlicher Spitzenpiloten verblüffte, galt es beim kurzen Aufwärmen zum Großen Preis von Großbritannien die Strategie zu überprüfen. Entgegen aller Annahmen, war die softe Reifenmischung kein überlegener Partner auf der kurzen Distanz, nahezu einheitlich konzentrierte man sich nun auf den Medium-Reifen.

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Hilfreich waren dabei die stabilen Bedingungen. Auch am Sonntag scheint die Sonne über der der Schaltzentrale des britischen Rennsports, die Temperaturen sind angenehm, Regen ist nicht zu erwarten.

Wichtig war das 10-minütige Warm-up auch für die drei Crash-Piloten des Samstags. Raul Fernandez, Cal Crutchlow und Iker Lecuona waren unabhängig voneinander zu Boden gegangen. Hier ging es um einen Funktionscheck von Mann und Maschine, im Falle von Raul Fernandez auch um den Check der Kupplung, die dem Spanier beim Sprint-Start Sorgen bereitet hatte.

Im Artikel erwähnt

Zu den großen Verlierern des Sprint hatte Champion Marc Marquez gezählt. Das Warm-up spulte der Ducati-Lenovo-Pilot ohne Probleme ab. Im letzten Umlauf gelang der Nummer 93 eine 1:58,154, was am Ende Platz 3 bedeutete. Bagnaia, der im Sprint auf Platz 17 untergegangen war hielt sich mit Rang 11 wieder zurück.

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Cal Crutchlow startete vor 10 Jahren von der Pole und wurde Zweiter
Cal Crutchlow startete vor 10 Jahren von der Pole und wurde Zweiter
Foto: Gold and Goose
Cal Crutchlow startete vor 10 Jahren von der Pole und wurde Zweiter
© Gold and Goose

An der Spitze zunächst wieder Aprilia. Raul Fernandez verblüffte mit einer 1:57,753 min und war damit in Front. Eine noch schnellere Runde wurde von Cal Crutchlow verhindert, auf den Fernandez aufgelaufen war. Ohne störenden Verkehr umrundete Alex Marquez den Kurs. Der Gresini-Pilot, der schon im Sprint mit Platz 4 bester Nicht-Aprilia-Pilot beendete die kurze Session an der Spitze: 1:57,680 min.

Hinter Fernandez auf 2 Marc Marquez, dann Bezzeechi, dann Di Giannantonio, Morbidelli und Ogura – ein bunter Ducati-Aprilia-Mix. Sprint-Sieger Jorge Martin wurde nach fünf gezeiteten Runden auf Platz 9 abgewunken. Nicht ohne Probleme begann der Rennsonntag für KTM-Tech3-Pilot Enea Bastianini. Der Italiener musste sein Bike in der letzten Runde abstellen.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

20

39:45,930

1:58,457

25

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+2,538

1:58,900

32

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

20

+3,393

1:58,880

23

04

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+4,702

1:58,652

19

05

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+6,256

1:58,940

15

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,382

1:58,690

15

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+9,550

1:59,152

10

08

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

20

+22,288

1:59,497

8

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

20

+23,845

1:59,591

7

10

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

20

+25,411

1:59,644

6

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