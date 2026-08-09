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Kämpft Max Verstappen in 10 Jahren noch in der F1? Das erwartet Vater Jos

Dass Red Bull Racing-Star Max Verstappen zu den Grössten des Sports gehört, weiss auch sein Vater Jos. Der frühere F1-Pilot sagt, was er seinem Spross zutraut und spricht auch über dessen GP-Zukunft.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Stolzer Vater: Jos Verstappen hält grosse Stücke auf seinen Sohn Max
Stolzer Vater: Jos Verstappen hält grosse Stücke auf seinen Sohn Max
Foto: Batchelor / XPB Images
Stolzer Vater: Jos Verstappen hält grosse Stücke auf seinen Sohn Max
© Batchelor / XPB Images

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Dass Max Verstappen auch abseits der Formel-1-WM Freude am Rennfahren empfindet, hat der vierfache Champion schon mehrmals bewiesen. Wie lange er noch in der Königsklasse verweilt, wird immer wieder diskutiert. Schliesslich hat der Red Bull Racing-Star klargestellt: So sehr er die Formel 1 liebt, wird er ihr den Rücken kehren, sollte sich der Sport in die falsche Richtung entwickeln.

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Max hat auch schon mehrmals betont, dass er nicht dem Beispiel von Fernando Alonso folgen und auch noch als über 40-Jähriger in der WM antreten will. Deshalb fragen sich viele, wie lange der 28-Jährige noch im GP-Zirkus mitkämpfen wird. Steht Verstappen auch noch in zehn Jahren in der Startaufstellung? Geht es nach seinem Vater Jos, der selbst einst als GP-Pilot in der Formel 1 mitgekämpft hat, fällt die Antwort auf diese Frage klar aus.

«Ich denke nicht, dass er noch in der Formel 1 unterwegs sein wird. Und ich hoffe, bis dann hat er auch einen Sieg beim 24h-Rennen in Le Mans eingefahren. Aber das ist in diesen Tagen nicht so einfach, durch die Balance of Performance ist die Leistungsdichte sehr hoch. Wir werden sehen, es wird sicher eine Herausforderung werden. Und ich bin mir sicher, dass er dann noch Rennen fahren wird, nur nicht in der Formel 1», erklärte der 54-jährige Niederländer im «AutoHebdo»-Interview.

Im Artikel erwähnt

Jos Verstappen hielt sich auch nicht mit Lob für seinen Spross zurück: «Als Mensch ist er ein grossartiger Typ, er hat einen wunderbaren Charakter. Er ist sehr bodenständig und ehrlich. Er bietet alles, was man sich von einem Sohn wünschen kann Ich bin wirklich stolz auf ihn. Als Fahrer hat er alle Erwartungen übertroffen. Und mit dem richtigen Material kann er sicherlich noch mehr WM-Titel erobern. Alles hängt vom Auto ab, das ihm zur Verfügung gestellt wird.»

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