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MotoGP Live-Ticker Silverstone: Aprilia zerschmetterte die Gegnerschaft

Jorge Martin konnte seine Führung in der MotoGP-WM mit dem Sprintsieg in Silverstone ausbauen und legte im Grand Prix am Sonntag noch einen drauf. Den Sieg eroberte aber ein anderer Aprilia-Fahrer.

MotoGP

GP-Sieger Raul Fernandez
GP-Sieger Raul Fernandez
Foto: gold & goose
GP-Sieger Raul Fernandez
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Im MotoGP-Sprint am Samstag triumphierte Jorge Martin in Silverstone vor dem verblüffenden Ai Ogura und dem angeschlagenen Marco Bezzecchi, Aprilia sackte damit alle drei Medaillen ein.

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Aprilia war auch für den Grand Prix haushoher Favorit, es waren aber nicht die Werksfahrer Jorge Martin und Marco Bezzecchi, die die Gegner mit einer dominanten Leistung vorführten.

Neben Polesetter Martin standen die Aprilia-Kollegen Raul Fernandez und Ogura aus dem Trackhouse-Team in der ersten Startreihe. Aus Reihe 2 kamen Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati), Bezzecchi (Aprilia) und Marc Marquez (Ducati Lenovo). Was im ereignisreichen Grand Prix am Sonntag in Mittelengland passierte, lesen Sie im umfassenden Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

Im Artikel erwähnt

Sprintsieger und WM-Leader Jorge Martin
Sprintsieger und WM-Leader Jorge Martin
Foto: gold & goose
Sprintsieger und WM-Leader Jorge Martin
© gold & goose

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

20

39:45,930

1:58,457

25

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+2,538

1:58,900

32

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

20

+3,393

1:58,880

23

04

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+4,702

1:58,652

19

05

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+6,256

1:58,940

15

06

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,382

1:58,690

15

07

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+9,550

1:59,152

10

08

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

20

+22,288

1:59,497

8

09

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

20

+23,845

1:59,591

7

10

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

20

+25,411

1:59,644

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