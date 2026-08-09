MotoGP Live-Ticker Silverstone: Aprilia zerschmetterte die Gegnerschaft

Im MotoGP-Sprint am Samstag triumphierte Jorge Martin in Silverstone vor dem verblüffenden Ai Ogura und dem angeschlagenen Marco Bezzecchi, Aprilia sackte damit alle drei Medaillen ein.

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Aprilia war auch für den Grand Prix haushoher Favorit, es waren aber nicht die Werksfahrer Jorge Martin und Marco Bezzecchi, die die Gegner mit einer dominanten Leistung vorführten.

Neben Polesetter Martin standen die Aprilia-Kollegen Raul Fernandez und Ogura aus dem Trackhouse-Team in der ersten Startreihe. Aus Reihe 2 kamen Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati), Bezzecchi (Aprilia) und Marc Marquez (Ducati Lenovo). Was im ereignisreichen Grand Prix am Sonntag in Mittelengland passierte, lesen Sie im umfassenden Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

Sprintsieger und WM-Leader Jorge Martin Foto: gold & goose Sprintsieger und WM-Leader Jorge Martin © gold & goose

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