MotoGP Live-Ticker Silverstone: Aprilia zerschmetterte die Gegnerschaft
Jorge Martin konnte seine Führung in der MotoGP-WM mit dem Sprintsieg in Silverstone ausbauen und legte im Grand Prix am Sonntag noch einen drauf. Den Sieg eroberte aber ein anderer Aprilia-Fahrer.
Im MotoGP-Sprint am Samstag triumphierte Jorge Martin in Silverstone vor dem verblüffenden Ai Ogura und dem angeschlagenen Marco Bezzecchi, Aprilia sackte damit alle drei Medaillen ein.
Aprilia war auch für den Grand Prix haushoher Favorit, es waren aber nicht die Werksfahrer Jorge Martin und Marco Bezzecchi, die die Gegner mit einer dominanten Leistung vorführten.
Neben Polesetter Martin standen die Aprilia-Kollegen Raul Fernandez und Ogura aus dem Trackhouse-Team in der ersten Startreihe. Aus Reihe 2 kamen Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati), Bezzecchi (Aprilia) und Marc Marquez (Ducati Lenovo). Was im ereignisreichen Grand Prix am Sonntag in Mittelengland passierte, lesen Sie im umfassenden Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.
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