Brad Binder zu seinem KTM-Abschied: «Ich werde meine Crew vermissen»

Nicht nur der erstmals wieder ausgetragene Formel 1-Grand Prix von Madrid war am Montag im Hangar-7 ein großes Thema, es ging auch um die MotoGP-WM, die am kommenden Wochenende auf dem Red Bull Ring in Spielberg gastiert.

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Zu Gast waren unter anderem KTM-Rennchef Pit Beirer sowie die MotoGP-Asse Alex Marquez (Ducati Gresini) und Brad Binder (Red Bull KTM). Marquez und Binder nahmen auch an einem Go-Kart-Rennen gegen Hans-Joachim Stuck und Patrick Friesacher teil.

Apropos Spielberg: Brad Binder hat im Jahr 2021 auf nasser Piste mit einem Husarenstück auf Slicks das Chaos-Rennen gewonnen. «Ich habe über dieses Rennen mehr als über jedes andere Rennen gesprochen. Es war eines meiner Highlights, hier auf dem Red Bull Ring für KTM zu gewinnen», erinnerte sich der künftige BMW-Superbike-Fahrer.

Brad Binder: «Leider kommen alle guten Dinge einmal zu einem Ende»

Hat KTM auch dieses Jahr gute Chancen in Spielberg? «Ich hoffe es, es ist eine Piste, die für mich gebaut ist und auch unserem Bike entgegenkommt», meinte Binder. «Ich mag das harte Bremsen. Ich glaube, dass es supergut passt. Ich würde unser Bike gerne ganz weit nach vorne bringen.»

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Der Südafrikaner weiter: «Leider kommen alle guten Dinge einmal zu einem Ende. Mein nächstes Abenteuer ist die Superbike-WM. Ich bin schon sehr gespannt. Es wird alles neu – ein neues Bike, neue Strecken und neue Reifen. Ich werde aber meine Crew vermissen. Ich freue mich jetzt noch auf ein starkes Saisonende.»

Pit Beirer streute Binder Rosen: «Ich möchte mich bei Brad bedanken, dass er zu uns gestanden ist. Er ist wirklich ein feiner Kerl. Es war eine Ehre, mit dem Burschen zusammenzuarbeiten.»