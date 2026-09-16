Manuel Meier/Lena Siebert zum zweiten Mal Deutsche Meister

Nach dem verpatzten EM-Finallauf im heimischen Berghaupten erwies sich Manuel Meier bei der Deutschen Meisterschaft Seitenwagen in Vechta als schlauer Fuchs. Er gewann mit Beifahrerin Lena Siebert alle drei Vorläufe, das Semifinale 1 und auch das abschließende Finale. Vier Punkte Vorsprung hatte das bärenstarke Duo am Ende vor den amtierenden Europameistern Markus Brandhofer aus Gaißach und seiner niederländischen Beifahrerin Bridget Meijerink.

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Den Kopf einschalten war gefragt

Dabei mussten die beiden schon vorher als haushohe Titel-Favoriten deklarierten Teams in den Vorläufen zweimal gegeneinander antreten. Beide Male rasten die Roten mit der Startnummer 90 (Meier/Siebert) vor den Blauen mit der Startnummer 44 (Brandhofer/Meijerink) nach heißen Positionskämpfen über den Zielstrich. «Man musste mit Köpfchen fahren, das war mein großer Vorteil», freute sich Meier nach dem stimmungsvollen Flutlicht-Event im Vechtaer Reiterwaldstadion. «Einfach mit Vollgas in die Kurve rein, das ging hier nicht. Man musste das Hirn einschalten und mit dem Gas spielen, sonst war man verloren.»

Manuel Meier hatte das Finale zur Europameisterschaft zwei Wochen zuvor auf seiner Heimbahn in Berghaupten immer noch im Kopf. «Da ist uns im Endlauf der Start misslungen und wir wurden nur Vierte. So sind wir hier in Vechta mit einer Mordswut im Bauch angetreten. Aber jetzt sind wir überglücklich, mit Maximum zur Deutschen Meisterschaft, das zeigt, was wir können.»

Drei Teams vom MSC Berghaupten

In der Tat hatten Meier/Siebert auch im DM-Finale gezeigt, dass schlaue Linienwahl gefragt war. Sie setzten sich hier gegen die an diesem Abend ebenfalls sehr stark fahrenden Clubkameraden Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter durch. Brandhofer/Meijerink wurden im Finale Dritte vor Wieder-Einsteiger Oliver Wehrle, der sehr stark unterwegs war und Beifahrer Noah Schirmaier.

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Für Neuendorfs Bruder Raphael San Millan und Beifahrer Benedikt Zapf ging dagegen ein gebrauchter Abend mit einem Sturz zu Ende, nachdem sie in Runde 1 vor Start/Ziel mit dem Seitenwagenrad an den Airfences hängenblieben und über Kopf gingen. Das dritte Team des MSC Berghaupten blieb mit Platz 5 in der Gesamtwertung eindeutig unter ihren Möglichkeiten.

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Ergebnisse Vechta, DM-Gespanne: