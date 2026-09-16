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Max Verstappen gegen 100 Herausforderer: So läuft das Kart-Rennen

Am Mittwochabend fordert Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen 100 andere Fahrer in Silverstone im Kart heraus. Der viermalige Weltmeister startet ganz hinten, muss alle 100 Piloten überholen.

Otto Zuber

Von

Formel 1

Verstappen muss sich in Silverstone durchs Feld pflügen
Verstappen muss sich in Silverstone durchs Feld pflügen
Foto: Red Bull Content Pool
Verstappen muss sich in Silverstone durchs Feld pflügen
© Red Bull Content Pool

Im Artikel erwähnt

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21 Gegner wie auf der Formel-1-Strecke waren ihm nicht genug – am heutigen Mittwochabend will Max Verstappen es richtig wissen. Der Red Bull Racing-Pilot tritt am 16. September ab 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit gegen 100 andere Fahrer auf einer Kartstrecke in Silverstone an.

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Die besondere Herausforderung: Max Verstappen startet ganz hinten. Er muss alle 100 Konkurrenten überholen. Wer vom viermaligen Weltmeister überholt wurde, ist aus dem Rennen. So muss sich Verstappen nach vorne kämpfen. 30 Runden bleiben ihm dafür Zeit.

Gefahren wird auf identischen Karts. Leichtgewichte haben aber keinen Vorteil! Das Mindestgewicht liegt nämlich bei 85 Kilogramm. Wer leichter ist, kriegt Gewichte ins Kart. Die Kartstrecke wurde vom Franzosen David Terrien entworfen, der auch Rennleiter ist.

Im Artikel erwähnt

100 Herausforderer für Verstappen

Unter Verstappens Herausforderern sind zum Beispiel Ultra-Runner Arda Saatci, Leichtathlet Leo Neugebauer. Jeder Fahrer bekommt eine schnelle Runde mit Abkürzung. Die Herausforderer dürfen sie in der ersten Hälfte des Rennens einlösen, Verstappen in der zweiten. Tipps bekamen die Herausforderer im Vorfeld übrigens von Racing Bulls-Pilot Arvid Lindblad.

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Rückkehr zu den Wurzeln

Verstappen: «Ich bin im Alter von vier bis fünfzehn Jahren Kart gefahren, daher ist das eine schöne Gelegenheit, zu den Wurzeln zurückzukehren und mich wieder daran zu erinnern, wie ich überhaupt zu diesem Sport gekommen bin.»

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Normalerweise fährt Verstappen nur gegen 21 andere Piloten, diesmal muss er sich gegen ganze 100 Konkurrenten durchsetzen – und sich auch noch von hinten durchpflügen. Verstappen: «Wenn wir an der Rennstrecke ankommen, wird es darum gehen, die Strecke selbst kennenzulernen und ein Gefühl für den Grip des Karts zu entwickeln. Ich denke, ich werde ganz natürlich wieder in den Rhythmus kommen, aber es ist gut zu wissen, dass ich Unterstützung durch die Datensimulationen habe, die wir aus den Qualifikationsläufen gewinnen konnten.»

Verstappen saß lange nicht mehr im Kart

Und wie schätzt der Red Bull Racing-Pilot die Konkurrenz ein? Verstappen: «Ich weiß, dass einige von ihnen sehr schnell sein werden, und ich denke, dass alle dort ziemlich konkurrenzfähig sein werden. Es wird also ziemlich interessant und sehr hektisch werden, das Chaos vor meinen Augen zu beobachten. Gegen 100 Teilnehmer anzutreten, wird sehr hart und erfordert Geduld, um so schnell wie möglich durch das Feld zu kommen. Ich freue mich darauf, und das ist natürlich etwas, was nur Red Bull machen würde. Ich bin schon seit einigen Jahren nicht mehr Go-Kart gefahren, daher wird es Spaß machen, wieder einzusteigen und zu sehen, wie ich mich schlage – aber es gibt eine Menge Leute zu überholen, also mal sehen!»

Um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit startet die Pre-Show, um 19 Uhr unserer Zeit das Rennen. Übertragen wird es auf Disney+ und ESPN.

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12

57

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25

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Max Verstappen

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Max Verstappen

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3

57

+4,351

1:36,760

18

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Lando Norris

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McLaren Formula 1 Team

1

57

+5,089

1:36,680

15

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+29,116

1:36,063

12

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George Russell

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George Russell

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63

57

+29,829

1:35,587

10

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Liam Lawson

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

Liam Lawson

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Oracle Red Bull Racing

30

57

+1:26,746

1:36,846

8

07

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Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

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BWT Alpine Formula One Team

43

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+1:34,281

1:37,321

6

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Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

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57

+1:35,839

1:37,226

4

09

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Arvid Lindblad

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Arvid Lindblad

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41

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