Die nächste Ducati für 2027 vergeben: Advocates macht mit Bridewell weiter

Es war Tommy Bridewell, der Advocates Racing von der Teilnahme an der Superbike-WM 2026 überzeugt hat, denn eigentlich war das Ducati-Team für die britische Serie angemeldet. Erst nach dem Portimao-Test im Januar, als Advocates von Ducati die neue V4R in Empfang nahm, fiel die Entscheidung.

Werbung

Werbung

Die ersten Meetings waren eine Herausforderung. Das Team wurde neu auf die Beine gestellt und hatte keine Erfahrung mit der V4R. Außerdem ist Bridewell kein Youngster mehr und fuhr bisher nur vereinzelte Gaststarts in der Weltmeisterschaft. Doch die Saison verläuft über den Erwartungen: Mittlerweile sind neun von zwölf Meetings bestritten und Bridewell mauserte sich zum konstanten Top-10-Piloten. Fünfte Plätze in Aragón und Donington (jeweils Lauf 1) sind seine besten Ergebnisse.

Es gab keinen offensichtlichen Grund, warum Teambesitzer Lee Khouri sein Team für die kommende Saison anders aufstellen sollte. Am Mittwochvormittag wurde die Vertragsverlängerung von Bridewell kommuniziert. «Tommy hat maßgeblich zu unserem Erfolg in unserer ersten Superbike-Saison beigetragen, und die gemeinsame Zukunft bis 2027 war für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir haben immer gesagt, dass wir dieses Team als Familie gegründet haben und wir diesen Weg auch weiterhin als Familie gehen werden», betonte der Australier seine Philosophie. «Wir haben ganz von vorn angefangen, mit dem Ziel, ganz vorn mitzukämpfen. Obwohl wir bereits unglaubliche Fortschritte erzielt haben, liegt noch viel Potenzial in uns. Ich bin stolz darauf, dass Tommy diesen Weg mit uns weitergeht, und wir freuen uns auf das, was das nächste Jahr für uns bereithält.«

Für Bridewell ist die weitere Zusammenarbeit mit Advocates Racing ein Glücksfall. Bei einem neuen Team unterzukommen, wäre mit 38 Jahren schwierig geworden. «Ich möchte Lee und dem Team für diese großartige Chance danken. Die Möglichkeit, mit einem so großartigen Team weiterzumachen und mich weiterzuentwickeln, ist ein wahrgewordener Traum, und Kontinuität wird entscheidend sein», weiß der Engländer. «In der Superbike-WM stehen einige Änderungen an, unter anderem bei den Reifen, die wir berücksichtigen müssen. Es stehen also definitiv spannende Zeiten bevor! Unser erstes Ziel ist es natürlich, die Saison 2026 so stark wie möglich abzuschließen.»

Werbung