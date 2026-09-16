Andy Gerlich und Martin Vugrinec reden über gemeinsame Superbike-Zukunft

«Es war gut, bei der Euro Moto zurück zu sein», überschrieb Martin Vugrinec seinen Gastauftritt auf dem Nürburgring mit der BMW aus dem Team BCC. Der Kroate war im Vorjahr im Team Kawasaki von Oliver Skach unterwegs. Man trennte sich, leicht holprig, noch während der Saison. Ende des Jahres sperrte Skach sein eigenes Rennteam zu und betreut nun die Geschicke in den beiden Kawasaki Cups, die im Rahmenprogramm der Euro Moto dabei sind. Vugrinec konzentrierte sich auf seine eigene Firma und war als Instruktor unterwegs.

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Das Team BCC Heilbronn von Andy Gerlich war in diesem Jahr ebenfalls nicht am Start. Im Vorjahr war man noch mit Max Schmidt unterwegs. Die Erfolge nicht berauschend. Ende des Jahres setzten die beiden ihre Zusammenarbeit nicht fort. «Ich hatte dann für dieses Jahr einen Deal mit einem anderen Fahrer», verriet Gerlich. «Aber es war schwierig, alle Verpflichtungen unter einen Hut zu kriegen. Mit Martin hatte ich zu dem Zeitpunkt locker Kontakt. Aber was für mich klar war, ich brauche jemand, der sich auf den IDM- jetzt Euro Moto-Strecken auskennt.»

Martin Vugrinec mischt wieder mit Foto: Thorsten Horn Martin Vugrinec mischt wieder mit © Thorsten Horn

Nach Nürburgring kommt Hockenheim

Auf dem Nürburgring probten Gerlich und Vugrinec, wie eine gemeinsame Zukunft aussehen könnte. «Das Wochenende am Nürburgring hat mir wirklich viel Spaß gemacht», versicherte Vugrinec, der nach seiner langen Euro Moto-Pause die Plätze 10 und 11 holte. «Es war zweifellos hart, aber wir haben bewiesen, dass man mit den richtigen Leuten, gutem Material und Konzentration so viel erreichen kann. Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei Andy und dem Team BCC Heilbronn bedanken, die mir diese Chance gegeben und an mein Potenzial geglaubt haben. Auch Gergo, der Datentechniker, hat einen großen Anteil an dieser Leistung, da er uns nicht nur dabei geholfen hat, die richtige Abstimmung zu finden, sondern mich auch beruhigt hat, wenn ich unter Stress stand, und mir im richtigen Moment die richtigen Worte gesagt hat.»

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«Hätte man mir am Freitag gesagt», so Vugrinec, «dass ich die gesamte Renndistanz in 1:24er-Zeiten fahren würde, hätte ich gedacht, man sei verrückt. Wir haben uns im Feld mit sehr erfahrenen Fahrern und Teams gemessen. Ich bin stolz darauf, dass ich in schwierigen Situationen nicht in Panik geraten bin und mich von Session zu Session ohne größere Fehler stetig verbessert habe. Und es gibt noch so viel, was ich über dieses Motorrad lernen muss...»

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«Die Zeiten in der Euro Moto Superbike werde immer schneller», ist sich auch Gerlich bewusst. «Mit seiner Trainingszeit vom Nürburgring wäre Martin im letzten Jahr noch in der ersten Startreihe gestanden. Für die Teams und die Jungs auf der Strecke wird es immer schwieriger. Jeder Sturz macht das Motorrad nicht besser und es ist auch eine Frage der Kalkulation. Die Steigerung beruht teilweise auf der Technik, aber man braucht auch ein bisschen Glück. Du kannst den besten Fahrer draufsetzen, aber der muss es auch psychisch packen. Das frage ich mich manchmal, auch wenn ich MotoGP schaue. Wie halten die Jungs das aus? Den Druck auf diesem Level. Das muss man können.»

Pläne schmieden für 2027

«Mit Martin lief es am Nürburgring alles entspannt», bestätigte Gerlich. «Er sagt klar, was er will.» Gemeinsam wollen Gerlich und Vugrinec auch das Euro Moto-Finale auf dem Hockenheimring am letzten September-Wochenende bestreiten. «Das ist eine Fifty-Fifty-Geschichte. Damit es realistisch passt und sich keiner übervorteilt fühlt. Das Motorrad hatte ich ja für dieses Jahr neu aufgebaut. Bisher stand es bei uns im Verkaufsraum. Meine Kunden hat’s gefreut, die sehen sowas gerne.»

«Es war auch superschön, im Euro Moto-Fahrerlager so herzlich empfangen zu werden. Ich habe mich wie zu Hause gefühlt», erklärte Vugrinec. «Ich freue mich schon auf Hockenheim.» Dort laufen laut Gerlich auch die Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit für die Euro Moto-Saison 2027 weiter.

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