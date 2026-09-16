Formel-1-Kalender 2027 fix! Rekordzahl Sprints, Änderung für Monaco

Endlich ist der neue Formel-1-Kalender für die Saison 2027 da! Viel wurde über ihn diskutiert, lange wurde aufgrund der Weltlage spekuliert – doch jetzt ist er offiziell.

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2027: Rennen in Portimao und Istanbul

Was bereits bekannt war und nun offiziell bestätigt wird: Es sind wieder 24 Rennen, Portimao und Istanbul kehren in den Kalender zurück (Istanbul hat noch ein Sternchen, weil die Rennstrecke noch final von der FIA durchgewunken werden muss). Barcelona und Zandvoort fallen raus, der Spanien-GP findet wie in diesem Jahr wieder auf dem Madring statt.

Zehn Sprints, unter anderem in Monaco

Es finden 2027 insgesamt zehn (!) Sprints statt, hauptsächlich zu Beginn und Ende der Saison. Die Sprint-Wochenenden sind: Bahrain, Melbourne, Suzuka, Montreal, Monaco, Silverstone, Monza, Interlagos, Katar und Abu Dhabi. Erstmals im Sprintformat sind also Bahrain, Melbourne, Suzuka, Monaco und Abu Dhabi. Sprint-Wochenende also auch auf der Traditionsrennstrecke im Fürstentum! Und so viele Sprints wie noch nie: Bislang waren es entweder drei (2021 und 2022) oder sechs (2023-2026) pro Saison.

Bis auf das Rennen in Las Vegas, das Ortszeit am Samstag stattfindet, aber bei uns in Europa am frühen Sonntagmorgen läuft, sind wieder alle GPs an einem Sonntag. Dieses Jahr findet ja ausnahmsweise das Aserbaidschan-Wochenende einen Tag früher statt mit dem GP schon am Samstag. Grund dafür ist ein Feiertag im Land.

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Drei Triple-Header

Insgesamt gibt es drei Triple-Header, also drei Rennen am Stück: Australien/Japan/China, Aserbaidschan/Türkei/Singapur und USA (Austin)/Mexiko/Brasilien. Dazu gibt es fünf Double-Header, darunter der Auftakt und das Finale jeweils im Nahen Osten und drei innereuropäische Double-Header (Silverstone/Spielberg, Spa/Budapest und Monza/Madrid).

2027 Saisonstart im Nahen Osten

Was auffällt: Trotz der schwierigen Lage im Nahen Osten plant man derzeit mit einem Saisonauftakt in Bahrain und Saudi-Arabien sowie Wintertests in Bahrain. Bahrain ist wieder Auftaktrennen. Die Nahost-GPs bereiten derzeit aber sogar noch für den 2026er-Kalender allen Beteiligten Bauchschmerzen. Wegen der Lage in der Region stehen derzeit die Zeichen auf einer Absage von Katar und Abu Dhabi in diesem Jahr (mit einem Finale in Imola nach unseren Infos). Offiziell ist noch nichts.

In diesem Jahr waren der erste Nahost-Block mit Bahrain und Jeddah für den April geplant (und dann wegen des Irankriegs abgesagt), der Auftakt stieg in Melbourne. Das lag am Fastenmonat Ramadan, der dieses Jahr im Februar und März lag. 2027 ist Ramadan früher, also im Februar bis Anfang März, und steht einem Saisonauftakt in Bahrain also nicht im Wege. Entsprechend sind die Asien-Ozeanien-Rennen 2027 früher als in diesem Jahr; Bahrain und Saudi-Arabien früher. Der Österreich-GP auf dem Red Bull Ring findet außerdem knapp zwei Wochen später statt als üblich. Wie schon in diesem Jahr, ist der Europa-Block in einem Stück; Montreal findet nach Miami statt. Das soll Emissionen bei der Logistik sparen.

Formel-1-Kalender 2027:

Wintertests: 24.-27. Februar: Bahrain, Sakhir 12.-14. März: Bahrain, Sakhir (Sprint) 19.-21. März: Saudi-Arabien, Jeddah 2.-4. April: Australien, Melbourne (Sprint) 9.-11. April: Japan, Suzuka (Sprint) 16.-18. April: China, Shanghai 30. April - 2. Mai: USA, Miami 21.-23. Mai: Kanada, Montreal (Sprint) 4.-6. Juni: Monaco (Sprint) 18.-20. Juni: Portugal, Portimão 2.-4. Juli: Großbritannien, Silverstone (Sprint) 9.-11. Juli: Österreich, Spielberg 23.-25. Juli: Belgien, Spa-Francorchamps 30. Juli – 1. August: Ungarn, Budapest 3.-5. September: Italien, Monza (Sprint) 10.-12. September: Spanien, Madrid 24.-26. September: Aserbaidschan, Baku 1.-3. Oktober: Türkei, Istanbul* 8.-10. Oktober: Singapur 22.-24. Oktober: USA, Austin 29.-31. Oktober: Mexiko, Mexiko-Stadt 5.-7. November: Brasilien, São Paulo (Sprint) 18.-20. November: USA, Las Vegas 3.-5. Dezember: Katar, Lusail (Sprint) 10.-12. Dezember: Abu Dhabi, Yas Marina (Sprint) *Rennstrecke muss noch homologiert werden.

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