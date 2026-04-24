Der Große Preis von Spanien: Wo die Trainings und Rennen gezeigt werden

Neben der offiziellen Website motogp.com überträgt auch Sky Sport alle 22 Rennwochenenden der MotoGP-WM mit der Königsklasse, der Moto2 und der Moto3. Beide Angebote sind jedoch kostenpflichtig. Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1.

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Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2026 wieder auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der Große Preis von Spanien an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden. Am Samstag überträgt DF1 ab 10.50 Uhr das Mo-toGP-Qualifying live. Ab 12.45 Uhr zeigt der Sender die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie den MotoGP-Sprint. Am Sonntag überträgt DF1 ab 10.20 Uhr alle Ren-nen live.

In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Samstag wird auf ServusTV ab 10.40 Uhr das MotoGP-Qualifying live übertragen. Ab 12.40 Uhr zeigt der Sender das Moto3-Qualifying und ab 14.45 Uhr den MotoGP-Sprint. Am Sonntag überträgt ServusTV ab 10.20 Uhr die Rennen der Moto3-, Moto2- und MotoGP-Klasse live. Bereits ab Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

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Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). SRF zwei überträgt am Sonntag ab 13.50 Uhr das MotoGP-Rennen live. Im Stream und in der SRF-Sport-App werden sowohl der MotoGP-Sprint am Samstag als auch der Grand Prix der Königsklasse am Sonntag live übertragen.

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen

RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 10.45 Uhr das MotoGP-Qualifying. Ab 12.40 Uhr werden die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie der MotoGP-Sprint gezeigt. Um 19 Uhr folgt eine Aufzeichnung des MotoGP-Sprints. In der Nacht auf Sonntag werden ab 3.10 Uhr Wiederholungen des Sprintrennens und des Moto2-Qualifyings gezeigt. Am Sonntag überträgt LA2 ab 10.55 Uhr die Rennen aller Klassen live. Um 23.10 Uhr zeigt der Sender eine Wiederholung des MotoGP-Rennens. In der Nacht auf Montag werden ab 2.10 Uhr Aufzeichnungen der Rennen der Klassen Moto2 und Moto3 gezeigt.

RTS2 zeigt am Samstag um 15.55 Uhr eine Aufzeichnung des MotoGP-Sprints. Am Sonntag werden ab 10.55 Uhr die Rennen der Klassen Moto3 und Moto2 live übertragen. Um 19 Uhr wird eine Zusammenfassung des MotoGP-Rennens gezeigt.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

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Zeitplan für den Großen Preis von Spanien 2026 (MESZ):

Freitag, 24. April:

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 25. April:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)

Sonntag, 26. April:

09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (19 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (21 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (25 Runden)

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