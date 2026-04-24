Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Der Große Preis von Spanien: Wo die Trainings und Rennen gezeigt werden

An diesem Wochenende gastiert die MotoGP-WM in Jerez de la Frontera. Wir geben einen Überblick, wann und wo die Sessions der Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 mitverfolgt werden können.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

An diesem Wochenende findet in Jerez der Europaauftakt statt
An diesem Wochenende findet in Jerez der Europaauftakt statt
Foto: Gold & Goose
An diesem Wochenende findet in Jerez der Europaauftakt statt
© Gold & Goose

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Neben der offiziellen Website motogp.com überträgt auch Sky Sport alle 22 Rennwochenenden der MotoGP-WM mit der Königsklasse, der Moto2 und der Moto3. Beide Angebote sind jedoch kostenpflichtig. Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1.

Werbung

Werbung

Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2026 wieder auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der Große Preis von Spanien an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden. Am Samstag überträgt DF1 ab 10.50 Uhr das Mo-toGP-Qualifying live. Ab 12.45 Uhr zeigt der Sender die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie den MotoGP-Sprint. Am Sonntag überträgt DF1 ab 10.20 Uhr alle Ren-nen live.

Empfehlungen

In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Samstag wird auf ServusTV ab 10.40 Uhr das MotoGP-Qualifying live übertragen. Ab 12.40 Uhr zeigt der Sender das Moto3-Qualifying und ab 14.45 Uhr den MotoGP-Sprint. Am Sonntag überträgt ServusTV ab 10.20 Uhr die Rennen der Moto3-, Moto2- und MotoGP-Klasse live. Bereits ab Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

Werbung

Werbung

Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). SRF zwei überträgt am Sonntag ab 13.50 Uhr das MotoGP-Rennen live. Im Stream und in der SRF-Sport-App werden sowohl der MotoGP-Sprint am Samstag als auch der Grand Prix der Königsklasse am Sonntag live übertragen.

RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 10.45 Uhr das MotoGP-Qualifying. Ab 12.40 Uhr werden die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie der MotoGP-Sprint gezeigt. Um 19 Uhr folgt eine Aufzeichnung des MotoGP-Sprints. In der Nacht auf Sonntag werden ab 3.10 Uhr Wiederholungen des Sprintrennens und des Moto2-Qualifyings gezeigt. Am Sonntag überträgt LA2 ab 10.55 Uhr die Rennen aller Klassen live. Um 23.10 Uhr zeigt der Sender eine Wiederholung des MotoGP-Rennens. In der Nacht auf Montag werden ab 2.10 Uhr Aufzeichnungen der Rennen der Klassen Moto2 und Moto3 gezeigt.

RTS2 zeigt am Samstag um 15.55 Uhr eine Aufzeichnung des MotoGP-Sprints. Am Sonntag werden ab 10.55 Uhr die Rennen der Klassen Moto3 und Moto2 live übertragen. Um 19 Uhr wird eine Zusammenfassung des MotoGP-Rennens gezeigt.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

Werbung

Werbung

Zeitplan für den Großen Preis von Spanien 2026 (MESZ):

Freitag, 24. April:

  • 09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

  • 09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

  • 10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

  • 13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

  • 14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

  • 15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 25. April:

  • 08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

  • 09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

  • 10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

  • 10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

  • 11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

  • 12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

  • 13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

  • 13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

  • 14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2

  • 15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)

Sonntag, 26. April:

  • 09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up

  • 11.00 Uhr: Moto3-Rennen (19 Runden)

  • 12.15 Uhr: Moto2-Rennen (21 Runden)

  • 14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (25 Runden)

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

81

2

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

77

3

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

60

4

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

50

5

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

45

6

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

40

7

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

37

8

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

28

9

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

25

10

Luca Marini

Luca Marini

HRC Honda Racing

Honda HRC Castrol

23

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  • Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  5. Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien