Der Große Preis von Spanien: Wo die Trainings und Rennen gezeigt werden
An diesem Wochenende gastiert die MotoGP-WM in Jerez de la Frontera. Wir geben einen Überblick, wann und wo die Sessions der Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 mitverfolgt werden können.
Neben der
Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden auch 2026 wieder auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.
Der Große Preis von Spanien an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden. Am Samstag überträgt
In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM.
Die
RSI überträgt auf LA2 am Samstag ab 10.45 Uhr das MotoGP-Qualifying. Ab 12.40 Uhr werden die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie der MotoGP-Sprint gezeigt. Um 19 Uhr folgt eine Aufzeichnung des MotoGP-Sprints. In der Nacht auf Sonntag werden ab 3.10 Uhr Wiederholungen des Sprintrennens und des Moto2-Qualifyings gezeigt. Am Sonntag überträgt LA2 ab 10.55 Uhr die Rennen aller Klassen live. Um 23.10 Uhr zeigt der Sender eine Wiederholung des MotoGP-Rennens. In der Nacht auf Montag werden ab 2.10 Uhr Aufzeichnungen der Rennen der Klassen Moto2 und Moto3 gezeigt.
RTS2 zeigt am Samstag um 15.55 Uhr eine Aufzeichnung des MotoGP-Sprints. Am Sonntag werden ab 10.55 Uhr die Rennen der Klassen Moto3 und Moto2 live übertragen. Um 19 Uhr wird eine Zusammenfassung des MotoGP-Rennens gezeigt.
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.
Zeitplan für den Großen Preis von Spanien 2026 (MESZ):
Freitag, 24. April:
09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1
09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1
10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1
13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice
14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice
15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice
Samstag, 25. April:
08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2
09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2
10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2
10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1
11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2
12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1
13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2
13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1
14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2
15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)
Sonntag, 26. April:
09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
11.00 Uhr: Moto3-Rennen (19 Runden)
12.15 Uhr: Moto2-Rennen (21 Runden)
14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (25 Runden)
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