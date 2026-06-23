Das sagen Domenicali und Dall’Igna zur Vertragsverlängerung mit Marquez

Lange musste die MotoGP-Community darauf warten und viel wurde darüber berichtet – jetzt ist es offiziell: Marc Marquez und Ducati Lenovo werden auch 2027 und 2028 gemeinsam auf Titeljagd gehen. Die Nachricht über die Vertragsverlängerung kam am 23. Juni – ein Tag nach dem Pirelli-Test mit den 850er-Protoypen in Brünn und zwei Tage nach dem 101. Grand-Prix-Sieg von Marquez.

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MM93 und Ducati Lenovo sind fest entschlossen, weitere Siege und Titel zu holen. Alles andere als die Fortsetzung der gemeinsamen Erfolgsstory wäre eine Überraschung gewesen.

«Die Vertragsverlängerung mit Marc für die Saisons 2027 und 2028 ist die naheliegendste Entscheidung nach den unglaublichen Erfolgen, die wir gemeinsam in seiner ersten Saison im roten Trikot erzielt haben», bestätigte Ducati-CEO Claudio Domenicali. «Er hat in ein bereits siegreiches Team eine Mentalität eingebracht, die – wenn das überhaupt möglich ist – noch entschlossener ist, sowie einen außergewöhnlichen Kampfgeist. Marc ist nicht nur ein außergewöhnliches Talent, sondern verkörpert auch perfekt die Ducati-Mentalität, die sich durch großes Engagement und Opferbereitschaft, aber auch durch Harmonie innerhalb des Teams und die Fähigkeit auszeichnet, auch in einer spielerischen und entspannten Atmosphäre professionelle Leistung zu erbringen. Gemeinsam weiterzumachen bedeutet, einem erfolgreichen Projekt Kontinuität zu verleihen und somit die kommenden Saisons mit dem Ziel anzugehen, Ducati an der Spitze der MotoGP zu halten.»

Auch Ducati-Corse-CEO Gigi Dall'Igna freut sich darüber, die gemeinsame Reise im nächsten Jahr fortzusetzen. 2027 treten die neuen MotoGP-Regeln in Kraft. Dieses neue Kapitel mit dem neunfachen Champion und einem so erfahrenen Piloten anzugehen, gibt Ducati die nötige Ruhe und Sicherheit.

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«Vertrauen – die Beziehung zwischen Ducati und Marc beginnt hier. Er hat uns zuerst aufgesucht, sich dann für uns entschieden, und heute freuen wir uns, sagen zu können, dass wir gemeinsam eine Zukunft planen – die eher rot als rosig ist», so der Italiener. «Marc hat bei den Entscheidungen, die seine Zeit beim Ducati-Lenovo-Team geprägt haben, stets seine Leidenschaft, seine Motivation und seinen echten Kampfgeist über alles andere gestellt. Er hat dem gesamten Team sein Vertrauen geschenkt: Das hat uns mit Stolz erfüllt und uns motiviert, stets unser Bestes zu geben, um ihn zu unterstützen. Als Ingenieur hat mich die Zusammenarbeit mit Marc beeindruckt. Er hat die Desmosedici GP zu Höchstleistungen geführt und jede Komponente optimiert. Die Ambitionen bleiben unverändert, und ich freue mich darauf, sowohl sportlich als auch persönlich gemeinsam mit Marc ein neues Kapitel in dieser Ducati-Geschichte zu schreiben.»