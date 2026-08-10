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Ducati-Werkspilot Bagnaia nach Silverstone-Crash: «Schwer zu akzeptieren»

Der einstige Ducati-MotoGP-Held Pecco Bagnaia war auch in Silverstone ein Schatten seiner selbst. In der Analyse sprach der Turiner offen über seinen sehr seltsamen Ausrutscher.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Bagnaia vor den Ersatzfahrern Espargaro (KTM) und Crutchlow (Honda)
Bagnaia vor den Ersatzfahrern Espargaro (KTM) und Crutchlow (Honda)
Foto: Gold and Goose
Bagnaia vor den Ersatzfahrern Espargaro (KTM) und Crutchlow (Honda)
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Das britische MotoGP-Wochenende in Silverstone direkt nach der Sommerpause war für Ducati-Werkspilot und Jung-Papa Francesco Bagnaia kaum eine Reise wert. Während sich Gresini-Ducati-Markenkollege Alex Marquez mit Marco Bezzecchi um Platz 3 balgte, musste der 29-jährige Ducati-Werksfahrer bereits von der Box aus zuschauen. Dem zweifachen Weltmeister war nach sieben Runden das Vorderrad eingeklappt.

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Game over für Ducati-Pilot Pecco Bagnaia
Game over für Ducati-Pilot Pecco Bagnaia
Foto: Gold and Goose
Game over für Ducati-Pilot Pecco Bagnaia
© Gold and Goose

Bagnaia kam aus Runde 1 als 14. zurück – er fiel dann auf Position 18 zurück. Zum Zeitpunkt des Ausrutschers fuhr er auf Position 15. «Ich habe mich selbst gefragt, was da los war. Ich hatte noch nie so einen Crash – ich habe die Kontrolle über den Vorderreifen noch nie am Ausgang einer Kurve verloren», war Bagnaia bestürzt und ratlos zugleich. «Auch wenn man auf die Daten blickt, fällt es schwer, da irgendwas herauszulesen. Ich habe die Haftung innerhalb einer Millisekunde verloren und das wars dann. Es war wirklich sehr seltsam – aber so ist es. Es ist sehr schwer zu akzeptieren.»

Im Artikel erwähnt

Bagnaia, ab 2027 Teamkollege von Kumpel Bezzecchi bei Aprilia, gestand: «Es war ohnehin eines der schwierigsten Wochenenden des Jahres. Ich hatte Probleme, schnell zu sein – nein, falsch – ich war eigentlich nie schnell. Ich muss es so sagen: Ich hatte Probleme, an den Top-10 dran zu sein. Es gab aber heute die Chance, das Rennen vielleicht unter den schnellsten Zehn zu beenden. Aber ich hatte dann große Probleme. Wir müssen da irgendwie wegkommen – ich will nicht noch ein Wochenende wie dieses erleben.»

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Dann gewährte Pecco Bagnaia einen Einblick in seine Lage: «Wir haben für das Rennen hier alles geändert – das Setup und die Elektronik –, aber darin liegt das Problem nicht. Die Schwierigkeit ist: Ich spüre auf dem Bike seit dem ersten Rennen der Saison keinen Grip – einfach null. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Bei Ducati gibt es aber Fahrer, die mit dem Grip ganz zufrieden sind und für die es sich gut anfühlt. Es ist sehr schwierig, das zu verstehen», so der Italiener, der in England weiteren Boden auf Pedro Acosta, der momentan direkt vor ihm liegt, verlor.

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Zeit

Bestzeit

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01

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

20

39:45,930

1:58,457

25

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+2,538

1:58,900

32

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

20

+3,393

1:58,880

23

04

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+4,702

1:58,652

19

05

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+6,256

1:58,940

15

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,382

1:58,690

15

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+9,550

1:59,152

10

08

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

20

+22,288

1:59,497

8

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

20

+23,845

1:59,591

7

10

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Diogo Moreira

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Diogo Moreira

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11

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+25,411

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