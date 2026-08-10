Ducati-Werkspilot Bagnaia nach Silverstone-Crash: «Schwer zu akzeptieren»

Das britische MotoGP-Wochenende in Silverstone direkt nach der Sommerpause war für Ducati-Werkspilot und Jung-Papa Francesco Bagnaia kaum eine Reise wert. Während sich Gresini-Ducati-Markenkollege Alex Marquez mit Marco Bezzecchi um Platz 3 balgte, musste der 29-jährige Ducati-Werksfahrer bereits von der Box aus zuschauen. Dem zweifachen Weltmeister war nach sieben Runden das Vorderrad eingeklappt.

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Game over für Ducati-Pilot Pecco Bagnaia Foto: Gold and Goose Game over für Ducati-Pilot Pecco Bagnaia © Gold and Goose

Bagnaia kam aus Runde 1 als 14. zurück – er fiel dann auf Position 18 zurück. Zum Zeitpunkt des Ausrutschers fuhr er auf Position 15. «Ich habe mich selbst gefragt, was da los war. Ich hatte noch nie so einen Crash – ich habe die Kontrolle über den Vorderreifen noch nie am Ausgang einer Kurve verloren», war Bagnaia bestürzt und ratlos zugleich. «Auch wenn man auf die Daten blickt, fällt es schwer, da irgendwas herauszulesen. Ich habe die Haftung innerhalb einer Millisekunde verloren und das wars dann. Es war wirklich sehr seltsam – aber so ist es. Es ist sehr schwer zu akzeptieren.»

Bagnaia, ab 2027 Teamkollege von Kumpel Bezzecchi bei Aprilia, gestand: «Es war ohnehin eines der schwierigsten Wochenenden des Jahres. Ich hatte Probleme, schnell zu sein – nein, falsch – ich war eigentlich nie schnell. Ich muss es so sagen: Ich hatte Probleme, an den Top-10 dran zu sein. Es gab aber heute die Chance, das Rennen vielleicht unter den schnellsten Zehn zu beenden. Aber ich hatte dann große Probleme. Wir müssen da irgendwie wegkommen – ich will nicht noch ein Wochenende wie dieses erleben.»

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Dann gewährte Pecco Bagnaia einen Einblick in seine Lage: «Wir haben für das Rennen hier alles geändert – das Setup und die Elektronik –, aber darin liegt das Problem nicht. Die Schwierigkeit ist: Ich spüre auf dem Bike seit dem ersten Rennen der Saison keinen Grip – einfach null. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Bei Ducati gibt es aber Fahrer, die mit dem Grip ganz zufrieden sind und für die es sich gut anfühlt. Es ist sehr schwierig, das zu verstehen», so der Italiener, der in England weiteren Boden auf Pedro Acosta, der momentan direkt vor ihm liegt, verlor.