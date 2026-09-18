Fabio Quartararo: Sein unbändiger Wille, den zweiten MotoGP-Titel zu holen

Misano 2021. Der 22-jährige Fabio Quartararo tanzt mit einem CGI-Teufel auf einem roten Teppich, der neben einem Asphaltstreifen ausgelegt wurde. Die Feierlichkeiten nach dem Rennen sind in vollem Gange für Frankreichs ersten MotoGP-Weltmeister überhaupt – ein stilvolles und begabtes Wunderkind, das bereits in seiner dritten Saison in der Königsklasse den hohen Erwartungen gerecht wurde.

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«El Diablo» ahnte an jenem sonnigen Nachmittag in Italien nicht, dass der Funke der in die Jahre gekommenen M1 mit Reihenvierzylinder-Motor schnell verglühen würde. Ducati und dessen Innovationen würden zusammen mit europäischen Konkurrenten wie KTM und Aprilia einen immer engeren Wettlauf um Rundenrekorde, Höchstgeschwindigkeiten und Titel neu entfachen. Ducati würde eine ungeschlagene Serie von Fahrer- und Konstrukteurs-Titeln hinlegen, während die Europäer die einst mächtigen Japaner taktisch übertrumpften, an Geschwindigkeit übertrafen und in Sachen Innovation überflügelten.

Fabio Quartararo nach seinem Titelgewinn in Misano 2021 Foto: Gold & Goose Fabio Quartararo nach seinem Titelgewinn in Misano 2021 © Gold & Goose

Quartararo lieferte im folgenden Jahr eine kämpferische, aber erfolglose Titelverteidigung gegen Pecco Bagnaia und Ducati, und im Juni 2022 holte er in Deutschland seinen (und Yamahas) bislang letzten Grand-Prix-Sieg. Die «Durststrecke», die mittlerweile regelrecht zur Qual geworden ist. Nach dem Rennen in San Marino am vergangenen Wochenende – dem 14. von 22 Events im Jahr 2026 – hat Fabio in 61 Grands Prix nur einmal das Podium erreicht. Das ist eine bescheidene Bilanz für einen Sportler, der auf seinem Weg an die Spitze des Sports innerhalb von zweieinhalb Saisons elf Siege eingefahren hatte.

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Fast ein halbes Jahrzehnt nach jenem bedeutsamen Tag sitzt Quartararo uns gegenüber in der Yamaha-Hospitality im Fahrerlager von Misano. Die graue Einrichtung scheint die Stimmung widerzuspiegeln. Er sieht genauso jugendlich aus wie 2021, doch sein Auftreten zeugt von einer gewissen Müdigkeit. «Die Ergebnisse sind nicht mehr so wie vor fünf Jahren», sagte er mit einem halben Lächeln, «aber mein Potenzial ist besser. Ich befinde mich schon seit langer Zeit in einer schwierigen Phase. Ich möchte wieder zu dem zurückkehren, was ich am besten kann: nämlich ein Motorrad bis an die Grenzen zu fahren, aber dafür muss ich mich auf dem Motorrad wohlfühlen.»

Bei seinem dritten Interview des Tages ist zunächst eine gewisse Zurückhaltung zu spüren. Er hat bereits auf Französisch, Spanisch (das er fließend beherrscht) und Englisch gesprochen und war in letzter Zeit recht gesprächig. Fabios gegenüber den Medien getätigte Äußerungen der Enttäuschung über Yamahas langwierigen Entwicklungszyklus sind deutlicher geworden.

Quartararo begann das Jahr 2026 mit der Aussage «wir sind nicht in der Lage, schnell zu sein» beim ersten Rennen in Thailand. In nachfolgenden Äußerungen verwies er auf Yamahas mangelnde Fortschritte und seine eigene Leistungsunfähigkeit und ließ dabei seine Ungeduld durchblicken. Sein Wechsel zu Honda für die Jahre 2027 und 2028 war bereits Gegenstand intensiver Gerüchte, noch bevor Fabio überhaupt mit der V4-M1 gefahren war, und warf ein trübes Licht auf die bröckelnde Beziehung, die nun bereits sieben Saisons andauert und damit die zweitlängste in der MotoGP ist (neben Bagnaia und Ducati; eine weitere Verbindung, die sich im nächsten Jahr auflösen wird).

In Misano räumte Quartararo am vergangenen Donnerstag ein, dass er und Yamaha nach dem Grand Prix von Aragon ein «privates Geschäftstreffen» abgehalten hätten, um weitere öffentliche Spannungen in den letzten drei Monaten der Vertragslaufzeit zu unterbinden. «Ich glaube, wir haben aus Frustration Dinge gesagt, die vielleicht nicht ganz richtig waren», gab er bei seiner Pressekonferenz zu. «Wir haben uns letzte Woche getroffen und alles geklärt.»

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Er ist natürlich nicht der Erste, der unter der psychischen Belastung, verursacht durch technische Probleme, leidet. Marquez verließ Honda diplomatisch mit denselben Bedenken, und auch Bagnaias Ducati-Kapitel neigt sich abrupt dem Ende zu. Fabio ist jedoch der letzte große Star von Yamahas früherer Erfolgsserie in der MotoGP, die 2004 mit Valentino Rossi begann und an der auch Jorge Lorenzo und Maverick Vinales beteiligt waren. Bei seinem Debüt 2019 war er Satellitenfahrer – zu einer Zeit, als das Petronas-Team (das später in das Trackhouse-Aprilia-Team überging) technisch weniger auf Augenhöhe stand und weniger Beachtung fand als das Werksteam mit Rossi und Vinales.

Massimo Meregalli Foto: Gold & Goose Massimo Meregalli © Gold & Goose

«Ich habe noch immer vor Augen, wie er zum ersten Mal auf ein MotoGP-Motorrad stieg; das war beim Test in Sepang, er fuhr für Petronas und überraschte alle, denn schon in den ersten Runden zeigte er einen unglaublichen Speed und wurde ziemlich schnell zum Maßstab bei Yamaha, obwohl er in einem Satellitenteam fuhr», erinnerte sich der derzeitige Teamdirektor des Monster Energy Yamaha MotoGP Teams, Massimo Meregalli. «Die Pole-Position in Jerez in seinem ersten Jahr war unglaublich. Niemand sonst konnte diese Kurvengeschwindigkeit erreichen. Als sie [die anderen Yamaha-Fahrer] die Daten überprüften, konnten sie die Geschwindigkeit sehen, aber sie konnten es nicht nachmachen.»

Quartararo und Yamaha wurden Opfer der eigenen Brillanz des jungen Franzosen – ähnlich wie es Marc Marquez bei Honda erlebt hatte. Nach dem Saisonauftakt 2021 in Katar, den Vinales gewann, ging Quartararo dann als herausragender Fahrer der Marke seinen eigenen Weg. «Die Probleme, die wir von Jahr zu Jahr hatten, wurden von ihm und dem, was er leisten konnte, ‚überdeckt‘», räumte Meregalli ein. «Valentino hatte Probleme, ebenso Maverick und Dovi [Andrea Dovizioso], aber Fabio war immer noch sehr schnell. Er hat die Probleme überdeckt, doch dann wurden die Grenzen, die er von Anfang an hatte, [zunehmend] zu einem Problem.»

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Yamahas Schwächephase war teilweise selbstverschuldet. Lorenzos Weltmeistertitel im Jahr 2015 war der letzte bis 2021. «Wenn man ein oder zwei Jahre im Rennsport [ohne Erfolg] verliert, dann sind es [in Wirklichkeit] mehr», räumte Meregalli ein. «Wir hatten einige [strukturelle] Probleme, und Valentino hat sie vor zehn Jahren bereits hervorgehoben, aber irgendwie haben wir sie beibehalten. Okay, wir hatten die besten Fahrer, und das Motorrad lief gut, und vielleicht waren die anderen damals noch nicht so gut wie heute: All das hat uns ermöglicht, zu überleben, aber nicht, Fortschritte zu machen.»

«Es herrscht ein harter Wettbewerb zwischen den Herstellern», fügte er hinzu. «Ducati hat die Leistung und die Technologie wirklich auf ein hohes Niveau gebracht, und andere europäische Hersteller waren sehr aktiv und haben schnell reagiert. Bei uns war es anders, aber jetzt haben wir uns mit Mitarbeitern von anderen Herstellern verstärkt und bauen unser Wissen aus. Jetzt sind wir richtig in Fahrt, aber die anderen warten nicht ab!»

Das Unternehmen gibt für 2026 «Vollgas», um den Stillstand zu überwinden. Die Ergebnislisten zeigen bislang eine weitere ergebnislose Saison, doch hinter den Kulissen brodelt es vor Veränderungen. «Ich denke, jeder, der derzeit an unserem Projekt beteiligt ist, würde zustimmen, dass es eine andere Art zu arbeiten gibt», verriet Meregalli. «Es gibt eine wirklich gute Zusammenarbeit zwischen Europa und Japan, die in der Vergangenheit wahrscheinlich nicht nötig war, da alles in Japan entwickelt und logistisch in Italien abgewickelt wurde. So ist es heute nicht mehr. Unsere Werkstatt [in Lesmo, Mailand] wird immer größer. Wir entwickeln viele Dinge, sowohl die Aerodynamik als auch die Elektronik. Es gibt mehr Synergien zwischen YMR [Yamaha Motor Racing, in Lesmo] und YMC [Yamaha Motor Corps in Iwata].»

Fabio Quartararo Foto: Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose

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Genau diese Entwicklung hatte Quartararo vorausgesehen (oder wurde ihm versprochen), als er Anfang 2024 seine letzte Vertragsverlängerung unterzeichnete. Alle Zweifel, die er damals hatte, dürften durch einen Vertrag ausgeräumt worden sein, der ihn zu einem der (wenn nicht sogar zum) bestbezahlten Fahrern im Startfeld machte. Sein Vertrauensvorschuss und Yamahas Wunsch, eines der Jahrhunderttalente des Sports zu halten, untermauerten die Beharrlichkeit bei der langsamen Kurve. Er holte 2025 fünf Pole-Positions, als das Team einen verbesserten Reihenvierzylinder mit mehr PS einsetzte, und kam beim Großen Preis von Großbritannien dem Sieg nahe, bevor das System zur Fahrwerkshöhenverstellung am Heck (Device) versagte. Die Gesten der Verzweiflung des Franzosen gehörten zu den herzzerreißendsten Szenen der letzten Jahre.

«In den Jahren 2023 und 2024 blieben die Ergebnisse aus, aber 2025 spürte ich im Qualifying Potenzial und nutzte diese Chancen», sagte Fabio über den letzten großen Auftritt der Reihen-M1. «Ich war schnell. Für mich selbst konnte ich sagen: ‚Ich weiß, was ich brauche … und ich kann es schaffen.‘ Das gab mir das Gefühl, nicht zu verlieren. Ich kannte meine Fähigkeiten.»

Ironischerweise haben diese flüchtigen, besseren Tage im Jahr 2025 Quartararos Dringlichkeit wahrscheinlich noch verstärkt. Als er im September desselben Jahres den rohen V4 testete, bekam er einen Vorgeschmack auf das Jahr 2026 und das Ausmaß der vor ihm liegenden Aufgabe. «Als wir das Motorrad in Barcelona ausprobierten, war das Gefühl nicht besonders gut; das ist normal, da das Projekt brandneu war, aber das Gefühl ist im Vergleich zum September wirklich, wirklich ähnlich», sagte er im März dieses Jahres in Thailand. «Wir hatten erwartet, einen viel größeren Schritt nach vorne zu machen, aber leider ist das nicht gelungen. Also sind wir bereits viel langsamer gestartet als im letzten Jahr.»

Ein Weg weg von Yamaha wurde daraufhin wahrscheinlicher. Er wollte Rennen fahren und wieder Freude an seiner Arbeit haben und hatte genug vom Testen – etwas, das Yamaha dank der großzügigsten Stufe der technischen Konzessionsregeln der MotoGP in vollem Umfang ausnutzte.

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Im Laufe des Jahres 2024 machte er oft eine Geste, bei der er den Daumen ans Kinn führte, um zu beschreiben, wie er die M1 bis an ihre Grenzen brachte. Zu Beginn des Jahres 2026 hatte sich die Niedergeschlagenheit noch nicht wirklich gelegt. «Es ist schwierig, denn, um ehrlich zu sein, macht mir die Situation keinen wirklichen Spaß, weil ich mich nicht bis an meine Grenzen bringen kann, so wie letztes Jahr im Qualifying», sagte er in Misano. «Ich konnte es [im letzten Jahr] genießen. Jetzt habe ich keinen Spaß mehr auf dem Motorrad, aber manchmal, wie dieses Jahr in Le Mans, wo es viel besser lief als erwartet, nutzt man den Moment und genießt ihn.»

Quartararo hat gemeinsam mit Zarco dazu beigetragen, den Großen Preis von Frankreich in Le Mans zu einem Spektakel mit Besucherrekorden zu machen – ein Muss für jeden Fan, der die einzigartige Atmosphäre und das ultimative MotoGP-Erlebnis genießen möchte. Seine Offenheit hat ihn bei vielen Fans außerhalb seines Heimatlandes beliebt gemacht. Sei es sein Kleidungsstil, die überirdischen Leistungen, mit denen er die Yamaha stets nach seinem Willen biegt, oder seine mentale Verfassung.

«Er mag mir vielleicht nicht zustimmen, aber seine Schwäche ist, dass er seine Emotionen manchmal nicht im Griff hat», meinte Meregalli. Der Italiener versteht jedoch Quartararos schwindende Geduld.

«Ich verwende das Wort ‚Frustration‘ nicht gern, aber wenn man sieht, wie viel Mühe wir investieren, und dann keine Ergebnisse sieht, ist das hart», sagte Meregalli. «Das Wichtigste ist, dass wir nicht aufgeben. Die Tatsache, dass wir ein neues Projekt auf die Strecke bringen und zwei Projekte im selben Jahr entwickeln konnten, war sehr anspruchsvoll. 2026 ist schwierig, aber wir wollten einfach schon einen Ausblick auf das nächste Jahr geben. Wir wussten von Anfang an, dass es schwierig werden würde; wir dachten, wir würden uns in der zweiten Jahreshälfte verbessern, aber auf dem Weg dorthin gab es einige Probleme. Die Ressourcen, der Aufwand und die Investitionen, die wir betreiben, sind enorm. Die nächste Saison ist ein völlig neues Jahr, und die Änderungen bei den Vorschriften und Fahrern werden für zusätzliche Motivation sorgen.»

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Yamaha und Quartararo werden im nächsten Jahr ähnlich motiviert und gut vorbereitet sein, allerdings nicht gemeinsam. Mit Jorge Martín und Ai Ogura wird das blaue Lager zum ersten Mal in diesem Jahrhundert auf zwei neue Fahrer im Werksteam setzen. Fabio hofft unterdessen, dass Hondas Forschungs- und Entwicklungsabteilung schneller und effektiver sein kann als die seines derzeitigen Arbeitgebers, da auch HRC einen Neuanfang anstrebt.

Möglicherweise geht es für ihn vom Regen in die Traufe. An solche Gedanken lässt er sich jedoch nicht heran. «Wenn das neue Kapitel beginnt, muss ich so rangehen, als würde ich in den Krieg ziehen», erklärte er. «Ich weiß nicht, warum ich diesen Vergleich ziehe, aber es ist wie bei einem Hund: Wenn er drei Tage lang nichts gefressen hat und man ihm dann Futter gibt, wird er zubeißen. So fühle ich mich. Ich möchte vollkommen bereit sein, wenn alles zusammenkommt, um Leistung zu bringen.»