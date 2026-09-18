Lewis Hamilton (Ferrari) mit Machtwort: «Möchte Klarheit schaffen»

Nach dem Rennen in Madrid am Wochenende geisterten Gerüchte durch die italienischen Medien: Lewis Hamilton habe gefordert, einige «Schlüsselfiguren», so liest man es zum Beispiel vorsichtig formuliert beim Corriere della Sera, in seiner Mannschaft austauschen zu lassen. Außerdem sei sein Verhältnis zu Teamchef Fred Vasseur nicht mehr das gleiche wie früher. Mediale Unruhe nach einem Rennen, das nicht nach Plan lief – das steht bei Ferrari an der Tagesordnung. Schließlich gab die Scuderia in den Trainings auf dem Madring erst ein gutes Bild ab, dann fiel im GP Lewis Hamilton mit einem Bremsdefekt aus und Charles Leclerc verpasste als Vierter das Podium.

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Auf die Gerüchte über den angeblich geforderten Personalwechsel reagierte Lewis Hamilton auf seinen Social-Media-Kanälen nun mit deutlichen Worten. Am Donnerstag teilte der siebenmalige Weltmeister eine Instagram-Story, in der er seine Sicht der Dinge darlegte.

Lewis Hamilton reagiert auf Berichte

Darin schreibt Hamilton: «Ich habe einige der Berichte gesehen, die veröffentlicht wurden, und möchte hier Klarheit schaffen. Ich habe nie darum gebeten, dass jemand aus meinem Team ausgetauscht wird. Alle, mit denen ich zusammenarbeite, geben jeden Tag ihr Bestes, und ihr Engagement ist es, was uns vorantreibt.»

Der Brite weiter: «Ich versuche stets, Menschen zu stärken und zu fördern, damit sie das Beste aus sich herausholen oder zumindest das Beste in sich selbst erkennen können. Das gelingt mir vielleicht nicht immer, aber es ist meine Absicht und genau das, wofür ich hier bin. Wir arbeiten alle zusammen, und das wird auch so bleiben.»

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Hamilton stellt sich also nach außen hin ganz klar hinter sein Team – und gegen die Berichte, die nach dem Rennen kursierte. Er schrieb die Worte seiner Instagram-Story übrigens über ein Gruppen-Foto seiner Mannschaft – in der Mitte, er geht in der Menge der roten Shirts fast unter, zwischen allen Ingenieuren und Mechanikern, sitzt Hamilton zusammen in Mitten seiner Crew.