So lief der Boxenstopp, der Kimi Antonelli den Madrid-Sieg sicherte

Wenige Sekunden und eine Prise Glück oder Pech können in der Formel 1 Rennen entscheiden. So war es auch am Sonntag in Madrid beim Spanien-GP. Eine Boxenstopp-Phase veränderte für Pole-Mann Lando Norris (McLaren) und Verfolger Kimi Antonelli (Mercedes) alles: Bei einem Virtuellen Safety-Car früh im Rennen hatte Antonelli Glück und machte alles richtig – und Norris hatte Pech, verlor so den Sieg.

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3 entscheidende Sekunden

Mercedes reagierte blitzschnell, als sich in Runde 14/15 eine Möglichkeit für einen Strategie-Coup anbahnte. Vom Kommandostand mit Teamchef Toto Wolff, Strategieteam und Antonellis Renningenieur Peter «Bono» Bonnington bis hin zu Antonelli im Auto lief alles glatt. Wolff sagte nach dem Rennen: «Ich bin wirklich froh darüber, wie die Aktion gelaufen ist. Von dem Moment des ‚Auf geht’s‘ zu Bono und dann in Kimis Ohr waren es vielleicht drei Sekunden. Das war sehr positiv.»

Antonelli hatte nach dem Rennen verraten, dass er im letzten Drittel der Strecke bereits verlangsamt hatte, um sich die Chance auf einen Boxenstopp unter Virtuellem Safety-Car offen zu halten . Smart! Lance Stroll hatte mit einem Problem an den Bremsen in Kurve 20 anhalten müssen. Da war gerade Runde 14. Erst war Gelb, doch es deutete sich an, dass auf der engen Rennstrecke mindestens ein VSC nötig sein würde, um den Aston Martin sicher zu bergen. Und dass es schnell gehen würde. Der berechnete Zeitverlust für einen Boxenstopp unter VSC lag für den Madring bei minus 13 Sekunden statt minus 20 Sekunden. Mit vorausschauender Planung und schneller Kommunikation sicherte sich Mercedes den Vorteil: Antonelli verlangsamte, um zu Beginn einer VSC-Phase vorm Boxengasseneingang zu sein. Und holte das am Ende wieder raus. Er stoppte mit Zeitersparnis, während Lando Norris gerade vorbei war und in die Röhre schaute.

Als Zweiter im Glück

Die Stuttgarter profitierten dabei aber auch davon, nicht Führender zu sein. Wolff: «Dieses Mal war es ein Vorteil, als Zweiter auf der Strecke zu sein.» Lando Norris, zu diesem Zeitpunkt Erster, war nämlich zu Beginn der VSC-Phase gerade an der Boxengasseneinfahrt vorbei. Ihm hätte wohl auch kein Verlangsamen geholfen. Er kam entsprechend erst zum Ende der kurzen VSC-Phase zum Stopp, war der Gekniffene. Dazu ruckelte es dann auch noch bei seinem Reifenwechsel, er stand sieben statt wie üblich zwei Sekunden. So kam Antonelli vorbei – und fuhr schließlich zum Sieg.

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Das Timing war Pech für Norris und Glück für Antonelli. Wolff: «Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir es verdient haben. Es gab dieses Jahr so viele VSCs und Safety-Cars, die gegen uns liefen, daher ist es das erste Mal, dass sie zu unseren Gunsten waren.» Der Renngott war in Madrid offenbar Mercedes-Fan.