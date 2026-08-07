Honda-Testfahrer Nakagami überrascht in Mugello: Schneller als Bulega

Die MotoGP-WM nimmt in Silverstone beim britischen Grand Prix wieder Fahrt auf und geht dort in die zweite Saisonhälfte. Zuvor haben einige Hersteller mit ihren Testteams einen privaten Probelauf mit den 850er-Motorrädern auf der Piste von Mugello absolviert. Bei hohen Temperaturen konnte da vor allem die Test-Crew von Honda aufzeigen.

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HRC-Tester Takaaki Nakagami legte bei brütender Hitze auf der Honda im typischen Carbon-Test-Look die Bestzeit hin. Der mittlerweile 34-jährige Japaner wurde mit einer persönlichen Bestzeit knapp unter der 1:48er-Marke gestoppt. Nicolo Bulega war für Ducati Corse im Einsatz – die persönliche Bestzeit des Superbike-WM-Dominators auf der 850er-Desmo lag knapp über jener von Nakagami.

Zum Vergleich: Bei den privaten Testfahrten im Mai war Bulega bereits eine Bestmarke von 1:47,2 gelungen, damals jedoch bei wesentlich verträglicheren Temperaturen. Einzig Yamaha fehlte in Mugello – bei den Japanern bestreitet Testfahrer Augusto Fernandez an diesem Wochenende per Wildcard den Grand Prix in Silverstone. Bei Aprilia spulte wieder einmal Testpilot Lorenzo Savadori die Kilometer auf der neuen RS-GP des Jahrgangs 2027 ab.

Für KTM waren die Routiniers Pol Espargaro und Dani Pedrosa in der Toskana unterwegs. Für Espargaro war es zeitlich eng, denn für ihn ging es Mittwochabend sofort weiter nach Silverstone, wo der Katalane am Wochenende bei der gebeutelten Tech3-Truppe seinen nicht einsatzfähigen Landsmann Maverick Vinales ersetzt.

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