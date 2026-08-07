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Blamage-Saison für George Russell: Wie tief fällt der Mercedes-Routinier?

George Russell war vor dem Saisonstart der grosse Titelfavorit. Doch der Brite tut sich schwer, mit seinem Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli mitzuhalten. Die Frage lautet: Wie tief fällt er noch?

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Fans & Experten fragen sich: Wie tief fällt George Russell in diesem Jahr?
Fans & Experten fragen sich: Wie tief fällt George Russell in diesem Jahr?
Foto: Rew / XPB Images
Fans & Experten fragen sich: Wie tief fällt George Russell in diesem Jahr?
© Rew / XPB Images

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Als Lewis Hamilton bereits im Frühjahr 2024 verkündete, das Mercedes-Team nach der Saison in Richtung Ferrari zu verlassen, waren sich die britischen GP-Experten sicher: Mit dem Abgang des siebenfachen Weltmeisters würde George Russell zur grossen Nummer 1 im Werksteam des deutschen Autobauers aufsteigen. Diese Erwartung wurde auch bestätigt, als Teamchef Toto Wolff den jungen Aufsteiger Kimi Antonelli als Nachfolger für den Rekord-GP-Sieger bestimmt hatte.

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Im ersten gemeinsamen Jahr war Russell auch der erfolgreichere der beiden Sternfahrer. Die Saison 2025 schloss er mit 319 WM-Zählern auf dem vierten Platz ab, sein junger Teamkollege musste sich mit 150 Punkten und den siebten Gesamtrang begnügen, nachdem er acht Mal leer ausgegangen war – Russell hatte hingegen nur einmal keine Punkte geholt, als Elfter in Monte Carlo verpasste er die WM-Punkte nur knapp.

Favoritenrolle vor dem Saisonstart

Kein Wunder wurde der Brite als der grosse Favorit für die Saison 2026 gehandelt, als bei den Vorsaison-Testfahrten klar wurde, wie stark der Mercedes W17 ist. Doch die GP-Propheten wurden eines Besseren belehrt, denn Russell konnte zwar das Auftaktrennen in Melbourne für sich entscheiden, die folgenden fünf GP-Siege gingen aber an seinen Stallgefährten.

Russell, dessen Punkteausbeute oft von Faktoren beeinträchtigt wurde, die nicht in seiner Hand lagen, konnte bis zur Sommerpause nur noch einen weiteren GP-Sieg einfahren, auf dem Red Bull Ring kreuzte er die Ziellinie als Erster. Der 28-Jährige reiste aber auch schon zwei Mal ohne frische Punkte ab – und fiel in der Gesamtwertung hinter seinen früheren Teamkollegen Lewis Hamilton auf den dritten Platz.

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Überschaubarer Vorsprung auf Charles Leclerc und Lando Norris

Sein aktueller Vorsprung auf den viertplatzierten Ferrari-Star Charles Leclerc beträgt 22 Punkte, jener auf Weltmeister Lando Norris 32. Das ist nicht gerade ein grosses Polster. Manch GP-Beobachter und Fan fragt sich denn auch, wie tief Russell noch fallen wird, und in der jüngsten Ausgabe des Podcasts «The Red Flags» geht auch Günther Steiner dieser Frage nach.

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Der Südtiroler glaubt zwar nicht daran, dass Russell im WM-Fight das Blatt wenden und den Titel holen wird. ER traut ihm aber durchaus ein gutes Saison-Ergebnis zu. «Er wird in der Gesamtwertung zur Top-3 gehören», ist sich der frühere Haas-Teamchef sicher. «Er wird die WM aber nicht für sich entscheiden. Doch er kann gut abschneiden, er könnte sogar Zweiter werden, wenn das nicht klappt, dann wird er Dritter, prophezeit der 61-Jährige.

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